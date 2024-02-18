Глубоководная рыбалка в Дубае

Индивидуальная экскурсия в Шардже
В Персидском заливе водятся морской окунь, барракуда, макрель, кобия, раки и моллюски. Если от одних названий у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке. Катер отправляется каждый день. У вас будет 4 часа и все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг. А еще — восхитительные фото и свежепойманная рыба на обед или на ужин.
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Глубоководная рыбалка в Дубае
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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Описание

Обитатели Персидского залива

Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все. Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта жителей ОАЭ, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых. Тут можно поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию. Вас ждут 4 часа расслабленного отдыха на комфортабельном скоростном катере. Мы дадим все необходимое снаряжение для рыбной ловли на глубине. У вас будет оборудование для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг. Важно знать• Доставим вас из отеля и обратно.
  • На катере есть питьевая вода. Обед и алкогольные напитки, при желании, можно взять с собой.
  • Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от солнца.

Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг
  • Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
  • Вода
  • Свежепойманная рыба на обед или на ужин
Что не входит
  • Обед и алкогольные напитки (при желании можно взять с собой)
  • Личные расходы туриста
  • Фотосессия
Место начала и завершения?
Любой отель в ОАЭ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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