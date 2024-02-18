Обитатели Персидского залива

На катере есть питьевая вода. Обед и алкогольные напитки, при желании, можно взять с собой.

Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от солнца.

Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все. Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта жителей ОАЭ, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых. Тут можно поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию. Вас ждут 4 часа расслабленного отдыха на комфортабельном скоростном катере. Мы дадим все необходимое снаряжение для рыбной ловли на глубине. У вас будет оборудование для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг. Важно знать• Доставим вас из отеля и обратно.