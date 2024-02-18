В Персидском заливе водятся морской окунь, барракуда, макрель, кобия, раки и моллюски. Если от одних названий у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке. Катер отправляется каждый день. У вас будет 4 часа и все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг. А еще — восхитительные фото и свежепойманная рыба на обед или на ужин.
Ближайшие даты:
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Обитатели Персидского заливаРыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все. Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта жителей ОАЭ, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых. Тут можно поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию. Вас ждут 4 часа расслабленного отдыха на комфортабельном скоростном катере. Мы дадим все необходимое снаряжение для рыбной ловли на глубине. У вас будет оборудование для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг. Важно знать• Доставим вас из отеля и обратно.
- На катере есть питьевая вода. Обед и алкогольные напитки, при желании, можно взять с собой.
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от солнца.
Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг
- Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
- Вода
- Свежепойманная рыба на обед или на ужин
- Что не входит
- Обед и алкогольные напитки (при желании можно взять с собой)
- Личные расходы туриста
- Фотосессия
- Место начала и завершения?
- Любой отель в ОАЭ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарджи
Похожие туры из Шарджи
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
19 фев
20 фев
21 фев
23 фев
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дубай сквозь века
Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни
Al Fahidi Historical District
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
у вашего отеля или удобного для вас места
21 фев
23 фев
25 фев
26 фев
$225 за всё до 4 чел.