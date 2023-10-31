Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи

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На борту комфортабельного плавучего ресторана вы отправитесь вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями манящего и завораживающего мегаполиса.
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из Шарджи
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
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даты

Что вас ожидает:

  • Дубай Марина
  • Набережная JBR
  • Небоскреб Cayan Tower
  • Остров Bluewaters Island (колесо обозрения Ain Dubai)
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Описание

Что вас ожидает:

  • Расслабьтесь после долгого дня в ресторане на воде. Двухпалубный просторный катамаран — отличное место провести время за ужином. Шеф повар на борту угостит всех присутствующих блюдами интернациональной кухни и своими фирменными яствами.
  • Судно пройдет мимо таких культовых достопримечательностей, как Дубай Марина — одного из самых фешенебельных районов города, Айн Дубай — самого большого в мире колеса обозрения, набережной JBR — самого популярного курортно-жилого комплекса города.

Программа круиза (с трансфером):

  • Сбор из отеля ориентировочно: 18.30 — 19.00 — Шарджа Аджман.
  • Круиз с ужином на арабской лодке по Дубай Марине (21:00 — 22:45).
  • Обратный трансфер в отель.

Меню:

Закуски:

  • Финики и арабский кофе.
  • Ассорти соков.
  • Газированные напитки.
  • Чай и вода.
  • Фалафель с тахини.
  • Кибби из ягненка.

Салаты:

  • Хумус.
  • Свекольный мутабель.
  • Картофельный салат.
  • Салат из жареных овощей и сыра Фета.
  • Морепродукты с миксом зеленого салата.
  • Лаймовая заправка.
  • Салат Вальдорф с капустой.

Основные блюда:

  • Филе трески с маслом и соусом Тартар.
  • Гуляш из говядины.
  • Жареная курица по-каджунски со специями.
  • Жареный картофель с чесноком и тимьяном.
  • Тайское овощное зеленое карри.
  • Пенне арабьята.
  • Вареный рис.

Демонстрационная кухня:

  • Шиш Таук (маринованная по-арабски куриная грудка на гриле).
  • Кюфта из баранины с соусом Цацики (фарш из баранины на гриле).
  • Овощи на гриле.

Хлебный уголок:

Ассорти булочек и арабского хлеба.

Десерты:

  • Ассорти свежих фруктов.
  • Крем брюле.
  • Морковный торт.
  • Шоколадный торт.
  • Умм Али.

Важная информация:

Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз с ужином на премиум-катамаране
  • Развлекательная программа (живое выступление певицы)
  • Ужин (шведский стол), гриль-станция с поваром на борту
  • Безалкогольные напитки
  • Трансфер (в случае выбора опции с трансфером)
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Торт по особому случаю
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Alexandra Dhow Cruise
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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