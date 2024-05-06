10 часов
Круиз
Незабываемая экскурсия Мусандам из Шарджи: морские приключения и горные пейзажи
Насладитесь морским воздухом и величием гор на традиционной лодке dhow. Купание в прохладных водах Индийского океана и возможность увидеть дельфинов
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
2 сен в 09:00
4 сен в 09:00
$75 за человека
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай
Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива
Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ
«Что вас ожидает:Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых»
Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00
Завтра в 06:00
2 сен в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
6 часов
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
«Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
2 сен в 06:00
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 мая 2024Ездили на экскурсию 06 мая 2024 года. Все развлечения, которые заявлены в описании экскурсии, состоялись. Плавали с масками, видели морских ежей и
- ВВячеслав20 декабря 2023Хорошая экскурсия, очень понравилась. В точно назначенное время нас забрал с отеля гид Денис и отвёз до автобуса. Пока ехали
- ААнна19 декабря 2023Добрый день! Экскурсия просто огонь,гид супер,забрали с отеля во время,отдохнули на все 💯,всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2024
Сейчас в Шардже в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 650. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Шардже 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024