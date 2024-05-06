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до Фуджейры, Денис рассказал про каждый эмират, ответил на все вопросы туристов. Дальше морской круиз на корабле, напитки (вода, сок, чай), фрукты (бананы, яблоки, апельсины), закуски (печеньки) - всё было в достаточном количестве. Желающие, за отдельную плату в 10$, могли насладиться свежими креветками, которые тут же на корабле, жарил повар. Далее всё по плану. Ныряние с масками, катание на каноэ, катание на надувном матрасе, прицепленного к моторной лодке. На всё было достаточно времени. Некоторые туристы даже несколько раз успели покататься). Полотенца выдали на корабле, поэтому не было смысла тащить их из отеля. Обед без изысков, но вкусно и всем всего хватило. Я даже сходил за добавкой). Затем корабль отошёл от берега для рыбалки. Все с удовольствием рыбачили. Рыба теребила насадку, но никто из 18 туристов, так ничего в итоге и не поймал). Хотя у меня был такой рывок, что рыба оторвала поводок с крючком. Жаль, такая барракудища сорвалась))). В общем, экскурсию сильно рекомендую - точно не пожалеете!