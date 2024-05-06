Рыбалка в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Шардже на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
4 отзыва
10 часов
Круиз
Незабываемая экскурсия Мусандам из Шарджи: морские приключения и горные пейзажи
Насладитесь морским воздухом и величием гор на традиционной лодке dhow. Купание в прохладных водах Индийского океана и возможность увидеть дельфинов
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
2 сен в 09:00
4 сен в 09:00
$75 за человека
Глубоководная рыбалка в Дубае из Шарджи
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай
Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива
Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ
«Что вас ожидает:Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых»
Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00
Завтра в 06:00
2 сен в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае + трансфер
6 часов
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
«Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
2 сен в 06:00
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Ездили на экскурсию 06 мая 2024 года. Все развлечения, которые заявлены в описании экскурсии, состоялись. Плавали с масками, видели морских ежей и
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    рыб, просто плавали, катались на надувном диване, плавали на каяке, рыбачили. За 200 дирхам можно погрузиться с аквалангом на дно и поискать ракушки с жемчугом. Обед сытный, всё время на кораблике в доступе чай, вода, соки, фрукты. Дополнительно за 30 дирхам можно заказать креветки. Прохождение границы ОАЭ-Оман-ОАЭ не занимает много времени: смотрят наличие паспорта и считают кол-во пассажиров. Экскурсия хорошо организована, всё проходит динамично, при этом хватает времени насладиться морем и видами гор.

  • В
    Вячеслав
    20 декабря 2023
    Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Хорошая экскурсия, очень понравилась. В точно назначенное время нас забрал с отеля гид Денис и отвёз до автобуса. Пока ехали
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    до Фуджейры, Денис рассказал про каждый эмират, ответил на все вопросы туристов. Дальше морской круиз на корабле, напитки (вода, сок, чай), фрукты (бананы, яблоки, апельсины), закуски (печеньки) - всё было в достаточном количестве. Желающие, за отдельную плату в 10$, могли насладиться свежими креветками, которые тут же на корабле, жарил повар. Далее всё по плану. Ныряние с масками, катание на каноэ, катание на надувном матрасе, прицепленного к моторной лодке. На всё было достаточно времени. Некоторые туристы даже несколько раз успели покататься). Полотенца выдали на корабле, поэтому не было смысла тащить их из отеля. Обед без изысков, но вкусно и всем всего хватило. Я даже сходил за добавкой). Затем корабль отошёл от берега для рыбалки. Все с удовольствием рыбачили. Рыба теребила насадку, но никто из 18 туристов, так ничего в итоге и не поймал). Хотя у меня был такой рывок, что рыба оторвала поводок с крючком. Жаль, такая барракудища сорвалась))). В общем, экскурсию сильно рекомендую - точно не пожалеете!

  • А
    Анна
    19 декабря 2023
    Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Добрый день! Экскурсия просто огонь,гид супер,забрали с отеля во время,отдохнули на все 💯,всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Рыбалка»

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  3. Глубоководная рыбалка в Дубае + трансфер
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. LegoLand
  2. Парк Warner Bros. World
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2024
Сейчас в Шардже в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 650. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Шардже 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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