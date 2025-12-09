Если вы уже были в Дубае и Абу-Даби и хотите увидеть нечто новое — это путешествие для вас.
Мы изучим Шарджу — культурную столицу Эмиратов, город музеев, искусства и особого восточного спокойствия.
Вы посетите остров Аль-Нур с Домом бабочек, побываете в Комнате дождя, заглянете в Исламский музей и Аквариум, прогуляетесь по набережной и старинному рынку золота.
Описание экскурсии
Площадь Корана (Quran Roundabout) — символ знаний и духовного света, украшенный открытой книгой Корана.
Музей исламской цивилизации (Sharjah Museum of Islamic Civilization) — собрание древних рукописей, украшений, астрономических приборов и артефактов.
Аквариум Шарджи (Sharjah Aquarium) — современный центр с более чем 150 видами морских обитателей Персидского залива.
Комната дождя (Rain Room) — арт-инсталляция, где можно пройти сквозь дождь и не намокнуть.
Центральный рынок (Blue Souq, Gold Souq) — старинный Голубой рынок, знаменитый золотыми украшениями, коврами и благовониями (по желанию).
Остров Аль-Нур (Al Noor Island) и Дом бабочек — остров, соединённый с набережной пешеходным мостом, утопает в зелени и скульптурах. В павильоне живут десятки видов бабочек.
Набережная Аль-Бухейра (Buhaira Corniche) — прогулка вдоль лагуны с видом на мечеть Аль-Нур, одну из самых изящных в Шардже. Вечером здесь особенно красиво — огни отражаются в воде, создавая атмосферу уюта.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле: Kia Telluride, Nissan Altima или Chevrolet Malibu. Все авто оборудованы кондиционером и удобными сиденьями
По пятницам музеи и достопримечательности открываются после 16:00, поэтому в этот день экскурсия может начинаться позже. Если вы планируете поездку в пятницу, уточните расписание при бронировании — мы подберём удобное время
Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
Дополнительные расходы (по желанию)
Al Noor Island и Дом бабочек: комплексный билет — $35 с чел., только Дом бабочек — $20 взрослый, $15 детский (3–12 лет)
Rain Room — $15 взрослые, дети до 5 лет бесплатно
Sharjah Museum of Islamic Civilization — $10 взрослые, $5 дети
Sharjah Aquarium — $10 взрослые, дети до 12 лет бесплатно
Трансфер из других эмиратов (по запросу)
Дубай → Шарджа — $50 (20–30 мин, зависит от района)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Шардже
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам.
В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!