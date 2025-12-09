Мои заказы

Остров Аль-Нур и жемчужины культурного эмирата

Знакомимся с Шарджей на насыщенной экскурсии
Если вы уже были в Дубае и Абу-Даби и хотите увидеть нечто новое — это путешествие для вас.

Мы изучим Шарджу — культурную столицу Эмиратов, город музеев, искусства и особого восточного спокойствия.

Вы посетите остров Аль-Нур с Домом бабочек, побываете в Комнате дождя, заглянете в Исламский музей и Аквариум, прогуляетесь по набережной и старинному рынку золота.
Остров Аль-Нур и жемчужины культурного эмирата© Аиша
Остров Аль-Нур и жемчужины культурного эмирата© Аиша
Остров Аль-Нур и жемчужины культурного эмирата© Аиша

Описание экскурсии

Площадь Корана (Quran Roundabout) — символ знаний и духовного света, украшенный открытой книгой Корана.

Музей исламской цивилизации (Sharjah Museum of Islamic Civilization) — собрание древних рукописей, украшений, астрономических приборов и артефактов.

Аквариум Шарджи (Sharjah Aquarium) — современный центр с более чем 150 видами морских обитателей Персидского залива.

Комната дождя (Rain Room) — арт-инсталляция, где можно пройти сквозь дождь и не намокнуть.

Центральный рынок (Blue Souq, Gold Souq) — старинный Голубой рынок, знаменитый золотыми украшениями, коврами и благовониями (по желанию).

Остров Аль-Нур (Al Noor Island) и Дом бабочек — остров, соединённый с набережной пешеходным мостом, утопает в зелени и скульптурах. В павильоне живут десятки видов бабочек.

Набережная Аль-Бухейра (Buhaira Corniche) — прогулка вдоль лагуны с видом на мечеть Аль-Нур, одну из самых изящных в Шардже. Вечером здесь особенно красиво — огни отражаются в воде, создавая атмосферу уюта.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле: Kia Telluride, Nissan Altima или Chevrolet Malibu. Все авто оборудованы кондиционером и удобными сиденьями
  • По пятницам музеи и достопримечательности открываются после 16:00, поэтому в этот день экскурсия может начинаться позже. Если вы планируете поездку в пятницу, уточните расписание при бронировании — мы подберём удобное время
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Al Noor Island и Дом бабочек: комплексный билет — $35 с чел., только Дом бабочек — $20 взрослый, $15 детский (3–12 лет)
  • Rain Room — $15 взрослые, дети до 5 лет бесплатно
  • Sharjah Museum of Islamic Civilization — $10 взрослые, $5 дети
  • Sharjah Aquarium — $10 взрослые, дети до 12 лет бесплатно

Трансфер из других эмиратов (по запросу)

  • Дубай → Шарджа — $50 (20–30 мин, зависит от района)
  • Аджман → Шарджа — $40 (20–25 мин)
  • Абу-Даби → Шарджа — $180 (1 ч 45 мин – 2 ч)
  • Фуджейра → Шарджа — $200 (2 ч 15 мин – 2 ч 30 мин)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша
Аиша — Организатор в Шардже
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!

Входит в следующие категории Шарджи

Похожие экскурсии из Шарджи

Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из Шарджи
На автобусе
9 часов
4 отзыва
Групповая
Весь Дубай за один день
Познакомьтесь с Дубаем: от старинных рынков до башни Бурдж-Халифа. Вдохновляющий день в компании русскоговорящего гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 дек в 13:00
$42 за человека
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка к Индийскому океану
Погрузитесь в атмосферу Фуджейры: история, пляжи и уникальные рынки. Откройте для себя красоту Индийского океана и его окрестностей
Начало: На ресепшене вашего отеля
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от $300 за человека
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan - из Шарджи
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Групповая
Экскурсия в Абу-Даби из Шарджи
Путешествие в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления от восточной роскоши и современности. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
11 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$89 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шардже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шардже