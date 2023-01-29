Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«Самый большой в мире аквариум (осмотр снаружи) и водопад с ныряльщиками за жемчугом, расположенный в крупнейшем торговом центре – Dubai mall»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
Круиз
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
«Аквариум В стоимость входит Входной билет в Аквариум, где более 33000 морских животных и рыб соседствуют друг с другом, включая зубастых акул и жизнерадостных скатов»
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
Завтра в 13:00
19 апр в 13:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
«В их числе — крытый золотой рынок, «остров моды», Аквариум»
Расписание: Каждый день, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$350 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей»
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
20 апр в 09:00
22 апр в 09:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlla29 января 2023Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Аквариум»
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Сейчас в Шардже в категории "Аквариум" можно забронировать 4 экскурсии от 42 до 350. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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