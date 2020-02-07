Первый Леголенд в Эмиратах, открытый в 2016 году, имеет 6 тематических зон (Lego City, Factory, Imagination, Adventure, Miniland, Water Park), более 40 интерактивных горок и аттракционов, около 20 000 различных скульптур, более 60 миллионов кирпичиков Лего.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВ парке можно прокатиться на американской горке - дракон в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить водительские права - Лего и покататься на мини автомобилях - лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами. Важная информация• Форма одежды smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления посадочного места на групповой экскурсии).
- Дети до 13 лет должны находиться в сопровождении взрослого (18+).
- Документы, подтверждающие возраст ребенка, могут потребовать на входе.
- Для посещения некоторых аттракционов действуют ограничения по росту.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в парк Леголенд
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Что не входит
- Сувениры, напитки и еда
- Быстрый допуск к аттракционам (Q-Fast)
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
7 фев 2020
Парк оставил только хорошие впечатления, а эмоций было- не передать словами!! Очень понравилось даже взрослым. Сумки на входе проверяют тщательно. Воду и яблоки видели и пропустили. Были в канун нового года. Вся НГ атрибутика и вообще все из Лего деталей. На фабрике дали подарочную деталь. Попали под искусственный снег у главной елки. Сыну 13 и мы вместе кричали на драконьей горке)) Персонал помогает и подсказывает где и во сколько все начинается.
Е
Евгения
7 фев 2020
Парк оставил только хорошие впечатления, а эмоций было- не передать словами!! Очень понравилось даже взрослым. Сумки на входе проверяют тщательно. Воду и яблоки видели и пропустили. Были в канун нового года. Вся НГ атрибутика и вообще все из Лего деталей. На фабрике дали подарочную деталь. Попали под искусственный снег у главной елки. Сыну 13 и мы вместе кричали на драконьей горке)) Персонал помогает и подсказывает где и во сколько все начинается.
И
Ирина
6 фев 2020
Невероятное место! Ребенок в восторге! Та и мы, взрослые, тоже) Накатались на аттракционах вдоволь))
L
Lex
5 фев 2020
Очень интересно будет любителям Лего, все из лего, большое количество аттракционов. Можно проводить время целый день в этом парке, очень увлекательно
А
Алексей
23 ноя 2019
Супер место, то время что проводишь в леголенде, ты становишься ребенком. Множество тематических зон с кучей аттракционов. В миниленде нажатием кнопки все оживает, двигается, шумит. Все аттракционы включены в стоимость. Чтобы посетить этот парк, надо уделить весь день, особенно если вы с детьми. Покушать можно в различных ресторанчиках внутри парка, с собой можно брать воду, возможно еду тоже можно взять, не проверяли. Всем советую для посещения.
А
Алексей
23 ноя 2019
Супер место, то время что проводишь в леголенде, ты становишься ребенком. Множество тематических зон с кучей аттракционов. В миниленде нажатием кнопки все оживает, двигается, шумит. Все аттракционы включены в стоимость. Чтобы посетить этот парк, надо уделить весь день, особенно если вы с детьми. Покушать можно в различных ресторанчиках внутри парка, с собой можно брать воду, возможно еду тоже можно взять, не проверяли. Всем советую для посещения.
O
Olya
19 окт 2019
Полный восторг от всего увиденного! Ездили с детьми 3 и 5 лет. Катались на всем, чем можно. Жалко, что аттракционы недолгие. Народу меньше,чем в Диснейленде и Портавентуре. Понравился ресторан с шведским столом,еда вкусная,небольшой выбор,но каждый найдёт себе по вкусу. Из напитков только ледяная газировка мировых марок. Чай и кофе за дополнительную плату. Мои дети не пьют эти шипучки и кофе, поэтому я попросила теплой воды,а девушка на кассе предложила им пакетированный сок с разными вкусами и в любом количестве и даже подогревала эти пачки сока. Это было очень неожиданно и приятно. Игрушки в магазинах на территории парка страшно дорогущие,но детям невозможно отказать. Время в парке прошло незаметно,глаза горели у всех,не хотелось уходить. Мы были последние перед закрытием) на выходе всем на память дарили детальки Лего с поздравлениями с наступающими праздниками)) Дети просятся опять в Леголенд)) вернёмся обязательно!!!
H
Ham
12 окт 2019
Прекрасный парк, сразу при входе фабрика лего, небольшая любопытная экскурсия каждые полчаса, дарят сувенир на память, деталь лего с символикой парка. Понравилось все, успели за полдня весь парк, дети 4-10 лет были в восторге, родители, похоже, в еще большем))
И
Ильдар
2 окт 2019
Это просто великолепно! Столько впечатлений! Детям очень понравилось. Бегали и не жаловались на жару и усталость. Билеты покупали онлайн, получилось на 10% дешевле. Ходили в пятницу, народу было много, но нигде в очереди более 10 минут не стояли.
К
Ксения
23 авг 2019
Посетили семьей Леголэнд впервые. Особенно впечатлил город Лего, где можно нажимать на кнопочки и оживают отдельные фрагменты, ездят машины, двигаются поезда и фигуры людей. Дети были в восторге. На территории много аттракционов, станций. Много станций находятся в закрытых помещениях, что особенно актуально, если на улице жара. Так же интересны водные аттракционы. Дети бегали от одной стации к другой.
А
Алексей
21 июля 2019
Очень красиво все понравилось дети в восторге ноооо конечно ценик огооого…..
А
Алексей
21 июля 2019
Очень красиво все понравилось дети в восторге ноооо конечно ценик огооого…..
Н
Надежда
20 июля 2019
Это потрясающий парк!!! Второй раз в нём и хотим ещё!!! Не только дети, но и мы, родители!!! Чедесные аттракционы! Потрясающий мини-лэнд, в котором можно пол дня провести, наблюдая за ожившими фигуркамиги и городом!!! Тематические магазины (конструкторы покупать не советую, хотя приходится 😂🤦🏻♀️- в России в 1,5 раза дешевле ☝️) с интересными lego сувенирами. Несколько тематических зон: imaginarium, nexoknights, city, aquaventure. Везде есть аттракционы для всех возрастов! Отдельная большая зона lego duplo. Еда и напитки не дешёвые, как и билеты в парк, но всё вкусно и безопасно
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