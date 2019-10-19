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шведским столом,еда вкусная,небольшой выбор,но каждый найдёт себе по вкусу. Из напитков только ледяная газировка мировых марок. Чай и кофе за дополнительную плату. Мои дети не пьют эти шипучки и кофе, поэтому я попросила теплой воды,а девушка на кассе предложила им пакетированный сок с разными вкусами и в любом количестве и даже подогревала эти пачки сока. Это было очень неожиданно и приятно. Игрушки в магазинах на территории парка страшно дорогущие,но детям невозможно отказать. Время в парке прошло незаметно,глаза горели у всех,не хотелось уходить. Мы были последние перед закрытием) на выходе всем на память дарили детальки Лего с поздравлениями с наступающими праздниками)) Дети просятся опять в Леголенд)) вернёмся обязательно!!!