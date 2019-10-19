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Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи

Откройте для себя уникальный Леголенд в Шардже с захватывающими аттракционами и тематическими зонами для всей семьи
Первый Леголенд в Эмиратах предлагает посетителям шесть тематических зон, включая Lego City и Miniland.

Более 40 интерактивных горок и аттракционов ждут вас, а также около 20 000 скульптур из более чем
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60 миллионов кирпичиков Лего.

Здесь можно прокатиться на американской горке-драконе, погрузиться в подводное царство и даже получить водительские права Лего. Парк идеально подходит для семейного отдыха и дарит незабываемые впечатления детям и взрослым

4.9
10 оценок

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎢 Захватывающие аттракционы
  • 🧱 60 миллионов кубиков Лего
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей
  • 🚗 Вождение мини-автомобилей
  • 🦈 Погружение к акулам
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи

Что можно увидеть

  • Lego City
  • Factory
  • Imagination
  • Adventure
  • Miniland
  • Water Park

Описание экскурсии

В парке можно прокатиться на американской горке - дракон в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить водительские права - Лего и покататься на мини автомобилях - лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами. Важная информация• Форма одежды smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления посадочного места на групповой экскурсии).
  • Дети до 13 лет должны находиться в сопровождении взрослого (18+).
  • Документы, подтверждающие возраст ребенка, могут потребовать на входе.
  • Для посещения некоторых аттракционов действуют ограничения по росту.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билет в парк Леголенд
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит в цену
  • Сувениры, напитки и еда
  • Быстрый допуск к аттракционам (Q-Fast)
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полный восторг от всего увиденного! Ездили с детьми 3 и 5 лет. Катались на всем, чем можно. Жалко, что аттракционы недолгие. Народу меньше,чем в Диснейленде и Портавентуре. Понравился ресторан с
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шведским столом,еда вкусная,небольшой выбор,но каждый найдёт себе по вкусу. Из напитков только ледяная газировка мировых марок. Чай и кофе за дополнительную плату. Мои дети не пьют эти шипучки и кофе, поэтому я попросила теплой воды,а девушка на кассе предложила им пакетированный сок с разными вкусами и в любом количестве и даже подогревала эти пачки сока. Это было очень неожиданно и приятно. Игрушки в магазинах на территории парка страшно дорогущие,но детям невозможно отказать. Время в парке прошло незаметно,глаза горели у всех,не хотелось уходить. Мы были последние перед закрытием) на выходе всем на память дарили детальки Лего с поздравлениями с наступающими праздниками)) Дети просятся опять в Леголенд)) вернёмся обязательно!!!

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Н
Это потрясающий парк!!! Второй раз в нём и хотим ещё!!! Не только дети, но и мы, родители!!! Чедесные аттракционы! Потрясающий мини-лэнд, в котором можно пол дня провести, наблюдая за ожившими
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фигуркамиги и городом!!! Тематические магазины (конструкторы покупать не советую, хотя приходится 😂🤦🏻♀️- в России в 1,5 раза дешевле ☝️) с интересными lego сувенирами. Несколько тематических зон: imaginarium, nexoknights, city, aquaventure. Везде есть аттракционы для всех возрастов! Отдельная большая зона lego duplo. Еда и напитки не дешёвые, как и билеты в парк, но всё вкусно и безопасно

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Е
Парк оставил только хорошие впечатления, а эмоций было- не передать словами!! Очень понравилось даже взрослым. Сумки на входе проверяют тщательно. Воду и яблоки видели и пропустили. Были в канун нового
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года. Вся НГ атрибутика и вообще все из Лего деталей. На фабрике дали подарочную деталь. Попали под искусственный снег у главной елки. Сыну 13 и мы вместе кричали на драконьей горке)) Персонал помогает и подсказывает где и во сколько все начинается.

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А
Супер место, то время что проводишь в леголенде, ты становишься ребенком. Множество тематических зон с кучей аттракционов. В миниленде нажатием кнопки все оживает, двигается, шумит. Все аттракционы включены в стоимость.
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Чтобы посетить этот парк, надо уделить весь день, особенно если вы с детьми. Покушать можно в различных ресторанчиках внутри парка, с собой можно брать воду, возможно еду тоже можно взять, не проверяли. Всем советую для посещения.

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К
Посетили семьей Леголэнд впервые. Особенно впечатлил город Лего, где можно нажимать на кнопочки и оживают отдельные фрагменты, ездят машины, двигаются поезда и фигуры людей. Дети были в восторге. На территории много аттракционов, станций. Много станций находятся в закрытых помещениях, что особенно актуально, если на улице жара. Так же интересны водные аттракционы. Дети бегали от одной стации к другой.
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H
Прекрасный парк, сразу при входе фабрика лего, небольшая любопытная экскурсия каждые полчаса, дарят сувенир на память, деталь лего с символикой парка. Понравилось все, успели за полдня весь парк, дети 4-10 лет были в восторге, родители, похоже, в еще большем))
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Входит в следующие категории Шарджи

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