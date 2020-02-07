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Воду и яблоки видели и пропустили. Были в канун нового года. Вся НГ атрибутика и вообще все из Лего деталей. На фабрике дали подарочную деталь. Попали под искусственный снег у главной елки. Сыну 13 и мы вместе кричали на драконьей горке)) Персонал помогает и подсказывает где и во сколько все начинается.