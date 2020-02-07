1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
«Мы предлагаем посетить парк Legoland семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты, построенными из кирпичиков»
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 февраля 2020Парк Legoland с трансфером из ШарджиПарк оставил только хорошие впечатления, а эмоций было- не передать словами!! Очень понравилось даже взрослым. Сумки на входе проверяют тщательно.
- ИИрина6 февраля 2020Парк Legoland с трансфером из ШарджиНевероятное место! Ребенок в восторге! Та и мы, взрослые, тоже) Накатались на аттракционах вдоволь))
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «LegoLand»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "LegoLand" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 115. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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