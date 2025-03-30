Мини-группа
до 1 чел.
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:30
19 апр в 14:30
$46 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка в Шардже с обедом и отдыхом
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$73 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Парк цветов + ярмарка Global Village
Уникальная экскурсия из Шарджи: Парк цветов с миллионами растений и Global Village с культурными шоу и национальной кухней. Погрузитесь в мир красок и традиций
Начало: Любой отель Шарджи и Аджмана
Расписание: Пн Ср и Сб, выезд зависит от расположения отеля, ориентировочно 13:00-14:00
19 апр в 13:30
21 апр в 13:00
$70 за экскурсию
Индивидуальная
Полёт на вертолёте над Шарджей
Полет на вертолете над Дубаем и сафари по дюнам Lah Bab с ужином в деревне бедуинов. Незабываемые виды и приключения ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
23 апр в 14:30
24 апр в 14:30
$275 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 марта 2025Прекрасная релакс-поездка. Включен обед и плавание с черепахами.
- ННаталья27 марта 2025Парк цветов великолепен! В основном, это петунии, но они всевозможных цветов и в различных композициях. Глобал вилидж не совсем поняли,
- ННаталья25 марта 2025Хороший гид, прекрасный пляж с черепашками. Очень расстроило, что организаторы не выделили даже 5 минут для фотостопа на Площади Корана. Смотреть
- ААйгуль24 марта 2025Вчера с дочерью были на экскурсии Сафари по пустыне на джипах. Забрали из отеля вовремя, далее собирали остальных (всего нас
- ИИрина18 февраля 2025Всё было хорошо. Нас забрал водитель Берды, отвёз сначала в Парк цветов, потом в деревню. Водитель вежливый, разговорчивый. Рассказал интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Деревня древних ремесел»
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