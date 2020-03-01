Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Судьба бедуинов и Диснейленд для взрослых — контрасты города

В «Деревне Наследия» вы познакомитесь с жизнью кочевников, которые путешествуют по Аравийскому полуострову с X столетия, узнаете об их истории, быте и ремёслах, увидите предметы обихода. В другой мир — мир развлечений и богатства — вас погрузит Феррари-парк. Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд! Рассмотрите эксклюзивные модели и ретро-кары в галерее парка. Соприкосновение с роскошью ждёт вас и в отеле Emirates Palace. Я расскажу, сколько драгоценного металла ушло на отделку его интерьеров, и покажу, где попробовать напитки с пищевым золотом.

Панорама города, местный Лувр и мечеть Шейха Заеда

Напротив отеля находится смотровая площадка — на неё поднимемся, чтобы полюбоваться Абу-Даби с высоты. Здесь мы выпьем кофе или чай и поговорим о современных жителях столицы. При желании я отвезу вас в Лувр Абу-Даби и поясню, какие экспонаты музея особенно ценные. Финальным штрихом на портрете города станет знакомство с мечетью Шейха Заеда. Мусульманское святилище поразит вас снаружи и внутри: мраморные минареты, купола и колонны, итальянские витражи и турецкая плитка, полудрагоценные камни и позолота в интерьере, самые большие в мире люстра и ковёр. Вы насладитесь красотой мечети и выясните, когда её построили и чем ещё примечательно это грандиозное сооружение.