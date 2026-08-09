Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о читать дальшеуменьшить
судьбе и современной жизни местных.
Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом. Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.
Описание трансфер
Судьба бедуинов и Феррари-Парк — контрасты города
В «Деревне Наследия» вы познакомитесь с жизнью кочевников, которые путешествуют по Аравийскому полуострову с X столетия, узнаете об их истории, быте и ремёслах, увидите предметы обихода. В другой мир — мир развлечений и богатства — вас погрузит Феррари-парк. Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд! Рассмотрите эксклюзивные модели и ретро-кары в галерее парка. Соприкосновение с роскошью ждёт вас и в отеле Emirates Palace. Я расскажу, сколько драгоценного металла ушло на отделку его интерьеров, и покажу, где попробовать напитки с пищевым золотом.
Панорама города, местный Лувр и мечеть Шейха Заеда
При желании я отвезу вас в Лувр Абу-Даби и поясню, какие экспонаты музея особенно ценные. Финальным штрихом на портрете города станет знакомство с мечетью Шейха Заеда. Мусульманское святилище поразит вас снаружи и внутри: мраморные минареты, купола и колонны, итальянские витражи и турецкая плитка, полудрагоценные камни и позолота в интерьере, самые большие в мире люстра и ковёр. Вы насладитесь красотой мечети и выясните, когда её построили и чем ещё примечательно это грандиозное сооружение.
Организационные детали
Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах
Дополнительные расходы: вход в Феррари-парк — 80$, Лувр — 13$ (при желании)
Я заберу вас из Шарджи на автомобиле, трансфер включен в стоимость экскурсии
Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)
Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2554 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани.
Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает читать дальшеуменьшить
живое общение и работа с путешественниками. Мои экскурсии — это обмен знаниями и впечатлениями, который порой даже приводит к интересным проектам.
Много рассказываю о национальной идее ОАЭ, которая объединяет исторический анализ и современные достижения. Вы узнаете что объединяет Дубай и Астрахань — два разных торговых города. Какой известный арабский путешественник бывал здесь в 14 веке, кто такие дромадеры и бактрианы. Почему астраханский природный ландшафт так напоминает дубайский и сколько национальностей проживает в этих городах.
Всех путешественников я встречаю как друг — и остаюсь им!
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