Наталья проводит ещё 2 экскурсии

  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

  3. Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи

Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о судьбе и современной жизни местных.

Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом.

Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.
$350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи

Что вас ожидает

Судьба бедуинов и Диснейленд для взрослых — контрасты города
В «Деревне Наследия» вы познакомитесь с жизнью кочевников, которые путешествуют по Аравийскому полуострову с X столетия, узнаете об их истории, быте и ремёслах, увидите предметы обихода. В другой мир — мир развлечений и богатства — вас погрузит Феррари-парк. Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд! Рассмотрите эксклюзивные модели и ретро-кары в галерее парка. Соприкосновение с роскошью ждёт вас и в отеле Emirates Palace. Я расскажу, сколько драгоценного металла ушло на отделку его интерьеров, и покажу, где попробовать напитки с пищевым золотом.

Панорама города, местный Лувр и мечеть Шейха Заеда
Напротив отеля находится смотровая площадка — на неё поднимемся, чтобы полюбоваться Абу-Даби с высоты. Здесь мы выпьем кофе или чай и поговорим о современных жителях столицы. При желании я отвезу вас в Лувр Абу-Даби и поясню, какие экспонаты музея особенно ценные. Финальным штрихом на портрете города станет знакомство с мечетью Шейха Заеда. Мусульманское святилище поразит вас снаружи и внутри: мраморные минареты, купола и колонны, итальянские витражи и турецкая плитка, полудрагоценные камни и позолота в интерьере, самые большие в мире люстра и ковёр. Вы насладитесь красотой мечети и выясните, когда её построили и чем ещё примечательно это грандиозное сооружение.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Феррари-парк — 80$, Лувр — 13$ (при желании). Посещение обзорной площадки — 24$ (сервировка чая или кофе включена в стоимость).
  • Я заберу вас из Шарджи на автомобиле, трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • Также могу забрать вас из других эмиратов за дополнительную плату: из Аджмана, Рас-эль-Хаймы или Фуджейры — 250$.
    (Это обусловлено дальностью расстояний: от Фуджейры или Рас-эль-Хаймы до Абу-Даби около 300 километров).
  • Экскурсия автомобильная.
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. До скорой встречи в Дубае!
Напишите мне

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в ФуджейруПоездка к Индийскому океану: из Шарджи в ФуджейруПоездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
От $240 за экскурсию
10 часов
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке. Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!
Из Шарджи — в Аль-АйнИз Шарджи — в Аль-АйнИз Шарджи — в Аль-Айн
От $300 за экскурсию
10 часов
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору!
Нет способа лучше разнообразить пляжный отдых, чем отправиться на экскурсию в старинный город, полный загадок и чудес. Вы посетите зоопарк, равных которому нет на Аравийском полуострове, дворец первого правителя ОАЭ и насладитесь прогулкой в тени пальм городского оазиса. Я расскажу об истории страны, местных традициях и особенностях и покажу лучший вид на Аль-Айн.

Экскурсии из Шарджи

Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
скидка20%
$200
$160 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
По Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолете
$300 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу... Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в эксклюзивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове. Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае. И конечно, я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты.
Один день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-Даби
скидка20%
$250
$200 за экскурсию
7 часов
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
Дубай сквозь векаДубай сквозь векаДубай сквозь века
$250 за экскурсию
6 часов
Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни
Приглашаю на познавательную прогулку по историческому центру Дубая. Я расскажу о самых интересных привычках жителей ОАЭ, их быте и повседневном укладе. Вы поблуждаете по старой части города, посетите уютный городской музей и сравните традиции местного населения в донефтяную эпоху и современных условиях. Я помогу вам взглянуть на ОАЭ по-новому и зажечь в сердце огонек нежной любви к Ближнему Востоку, который будет теплиться долгие годы!
Дубай — первая встречаДубай — первая встречаДубай — первая встреча
скидка5%
$280
$266 за экскурсию
7 часов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Вы познакомитесь с современным, завораживающим, технологичным и очень динамичным Дубаем. Погуляете по старинному кварталу Бастакия, проедете по Пальмовому острову, полюбуетесь виллами местных жителей в Джумейре и сделаете яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус». А еще увидите аквариум, фонтаны, самый высокий в мире небоскреб и дворец шейха Дубая. Я легко и увлекательно расскажу об истории, культуре и традициях города и помогу вам ощутить настоящее восточное гостеприимство!
В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
$300 за экскурсию
6 часов
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

Выбирайте и другие экскурсии в Шардже

За городомВсеСо скидкойНеобычные маршрутыНа автомобилеИндивидуальныеВ другой городПешком