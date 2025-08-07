Мои заказы

Экскурсии по мусульманским местам Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Маскате на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
«По пути я сломаю стереотипы об исламской стране, отношении к женщинам и их роли в обществе, образовании, медицине, особенностях воспитания детей и уровне жизни»
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Маскат
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Маскат
Ощутите атмосферу Маската: величие мечети, изящество театра и ароматы рынка. История и культура Омана откроются перед вами
«Большая мечеть султана Кабуса — главная святыня не только Маската, но и всего Омана»
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
$220 за всё до 6 чел.
Сердце Омана и величие султанской мечети: из Маската в Низву
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Омана и величие султанской мечети
Познакомьтесь с Низвой, её древними стенами и культурными традициями. Ощутите дух Омана в мечети султана Кабуса и старинном форте
Начало: У вашего отеля
«Гид расскажет о традициях исламской архитектуры и важности мечети в жизни оманцев»
Завтра в 10:30
13 авг в 08:00
$370 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 августа 2025
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Большой спасибо Зарине. Было интересно, комфортно. Все прошло идеально.
  • Е
    Елена
    13 июня 2025
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Отличная экскурсия, с погружением в быт и обычаи страны. Как будто со старшей сестрой пол дня провела) спасибо большое Зарине💕
  • I
    IAROSLAV
    30 апреля 2025
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Превосходный гид! Рекомендую!
    Превосходный гид! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    21 февраля 2025
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Нам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водитель, за 5 часов показала нам самые интересные локации Маската, приятная в общении. С удовольствием рекомендуем ее экскурсию.
    Нам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водительНам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водитель
  • И
    Иван
    3 ноября 2024
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Всё понравилось! Маршрут идеальный, стиль экскурсовода - интеллигентный и ненавязчивый, Оман и Маскат - прекрасны!
  • Л
    Людмила
    16 мая 2024
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные
    читать дальше

    достопримечательности города: мечеть Султана Кабуса, набережную города с колоритным рынком, музей и Королевский дворец. Было очень интересно, грамотно спланирован маршрут, оказан наитеплейший прием. После экскурсии Зарина рекомендовала отличное место для обеда и прогулку по современному кварталу города, где нам тоже очень понравилось. Спасибо большое Зарине!

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Зарина организовала нам великолепную экскурсию, прекрасный день в новой стране! За 4 часа увидели основные достопримечательности, узнали много о культуре
    читать дальше

    и быте Омана. Зарина помогла и с гостиницей, и с приобретением сувениров, и даже с отлавливаем 2-х летней малышки, которая хотела везде играть в догонялки:))) у нас остались замечательные теплые воспоминания и очень красивые семейные фотографии семьи в полном составе, сделанные Зариной. Захотелось съездить в Оман в отпуск! Остались в полном восторге и от души рекомендуем экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
  2. Влюбиться в Маскат
  3. Сердце Омана и величие султанской мечети: из Маската в Низву
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 370. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мусульманские», 7 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь