Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
«По пути я сломаю стереотипы об исламской стране, отношении к женщинам и их роли в обществе, образовании, медицине, особенностях воспитания детей и уровне жизни»
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Маскат
Ощутите атмосферу Маската: величие мечети, изящество театра и ароматы рынка. История и культура Омана откроются перед вами
«Большая мечеть султана Кабуса — главная святыня не только Маската, но и всего Омана»
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
$220 за всё до 6 чел.
Сердце Омана и величие султанской мечети
Познакомьтесь с Низвой, её древними стенами и культурными традициями. Ощутите дух Омана в мечети султана Кабуса и старинном форте
Начало: У вашего отеля
«Гид расскажет о традициях исламской архитектуры и важности мечети в жизни оманцев»
Завтра в 10:30
13 авг в 08:00
$370 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 августа 2025Большой спасибо Зарине. Было интересно, комфортно. Все прошло идеально.
- ЕЕлена13 июня 2025Отличная экскурсия, с погружением в быт и обычаи страны. Как будто со старшей сестрой пол дня провела) спасибо большое Зарине💕
- IIAROSLAV30 апреля 2025Превосходный гид! Рекомендую!
- ИИрина21 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия с Зариной. Легко и интересно подан материал, Зарина прекрасный рассказчик, хороший водитель, за 5 часов показала нам самые интересные локации Маската, приятная в общении. С удовольствием рекомендуем ее экскурсию.
- ИИван3 ноября 2024Всё понравилось! Маршрут идеальный, стиль экскурсовода - интеллигентный и ненавязчивый, Оман и Маскат - прекрасны!
- ЛЛюдмила16 мая 2024Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные
- ЮЮлия1 апреля 2024Зарина организовала нам великолепную экскурсию, прекрасный день в новой стране! За 4 часа увидели основные достопримечательности, узнали много о культуре
