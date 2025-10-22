Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз
Начало: Отель, аэропорт, морской порт
Завтра в 19:00
23 окт в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Маскат
Ощутите атмосферу Маската: величие мечети, изящество театра и ароматы рынка. История и культура Омана откроются перед вами
Завтра в 08:30
23 окт в 08:30
$215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Омана и величие султанской мечети
Познакомьтесь с Низвой, её древними стенами и культурными традициями. Ощутите дух Омана в мечети султана Кабуса и старинном форте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
23 окт в 14:00
$370 за всё до 5 чел.
