Экскурсии по мечетям и соборам Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Маскате на русском языке, цены от $215. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз
Начало: Отель, аэропорт, морской порт
Завтра в 19:00
23 окт в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Маскат
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Маскат
Ощутите атмосферу Маската: величие мечети, изящество театра и ароматы рынка. История и культура Омана откроются перед вами
Завтра в 08:30
23 окт в 08:30
$215 за всё до 6 чел.
Сердце Омана и величие султанской мечети: из Маската в Низву
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Омана и величие султанской мечети
Познакомьтесь с Низвой, её древними стенами и культурными традициями. Ощутите дух Омана в мечети султана Кабуса и старинном форте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
23 окт в 14:00
$370 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Мечети и Соборы»

