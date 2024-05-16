Эта экскурсия объединяет знаковые места Маската: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам и Королевскую оперу. Помимо исторических фактов, вы узнаете об особенностях культуры Омана и жизни его жителей.
Программа включает посещение Восточного
Программа включает посещение Восточного
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
- 🏛️ Посещение знаковых мест Маската
- 🎭 Уникальная культурная программа
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🫖 Угощение местным чаем со специями
- 👫 Погружение в местную культуру и традиции
Что можно увидеть
- Мечеть Султана Кабуса
- Королевская опера Маската
- Восточный рынок Матрах
- Дворец Аль-Алам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мечеть Султана Кабуса — самая большая в Омане и одна из самых больших в мире. На момент открытия она получила два рекорда Гиннесса — за потрясающий персидский ковёр ручной работы и за огромную люстру с кристаллами Swarovski.
- Королевская опера Маската — настоящий шедевр архитектуры, мост, соединяющий Оман с культурами других стран. Зал оперы оснащён по последнему слову техники и обладает невероятной акустикой.
- Восточный рынок Матрах. После прогулки по уютной набережной мимо старинных домов мы попадём в один из старейших рынков на Аравийском полуострове. Аромат ладана, серебряные украшения, антикварные лавки и пещера самого Али Бабы никого не оставят равнодушными!
- Дворец Аль-Алам станет заключительным пунктом нашей прогулки. Это действующая резиденция султана, где он принимает высокопоставленных гостей. Внутрь мы не попадём, но сделаем прекрасные фотографии на его фоне. В завершение программы я угощу вас местным чаем со специями.
По пути я сломаю стереотипы об исламской стране, отношении к женщинам и их роли в обществе, образовании, медицине, особенностях воспитания детей и уровне жизни. А также расскажу, как менялся Маскат на протяжении своей истории, какие территории входили в состав Оманской империи, почему мужчины носят африканские шапочки, как живется «забитым женщинам Востока», как мужчины отдыхают без алкоголя и многое другое!
Организационные детали
- Для посещения Большой мечети женщинам необходимо быть одетыми в длинные платья с рукавами до запястья и брюки до щиколоток. Голова и область декольте должны быть покрыты шарфом. Мужчины могут быть в длинных брюках и футболках.
- Имейте в виду, что вход в молитвенные залы в обуви запрещён. При необходимости возьмите с собой носки.
- Важно: по пятницам и в дни национальных праздников мечеть закрыта для туристов
- Отдельно оплачиваются билеты в оперу — $10/чел.
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Rav 4. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zarina — ваш гид в Маскате
Я родилась в Казани, выросла в Санкт-Петербурге. Закончила Санкт-Петебургский государственный университет, Восточный факультет, по специальности историк-востоковед. Очень люблю путешествовать, изучать новые места, культуры и традиции разных народов. В 2018 году переехала в Оман, на родину мужа. Работа гида позволяет мне общаться с людьми и передавать гостям свою любовь и уважение к этой стране.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
16 мая 2024
Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные достопримечательности города: мечеть Султана Кабуса, набережную города с колоритным рынком,
Ю
Юлия
1 апр 2024
Зарина организовала нам великолепную экскурсию, прекрасный день в новой стране! За 4 часа увидели основные достопримечательности, узнали много о культуре и быте Омана. Зарина помогла и с гостиницей, и с
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