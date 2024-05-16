рынка Матрах, где можно насладиться ароматами ладана и приобрести уникальные сувениры. В завершение прогулки по городу вас угостят местным чаем со специями. Узнайте, как менялся Маскат на протяжении своей истории, и откройте для себя истинное богатство Омана - его добрых и улыбчивых людей. Забронируйте экскурсию и сломайте стереотипы об исламской стране

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть Султана Кабуса — самая большая в Омане и одна из самых больших в мире. На момент открытия она получила два рекорда Гиннесса — за потрясающий персидский ковёр ручной работы и за огромную люстру с кристаллами Swarovski.

— самая большая в Омане и одна из самых больших в мире. На момент открытия она получила два рекорда Гиннесса — за потрясающий персидский ковёр ручной работы и за огромную люстру с кристаллами Swarovski. Королевская опера Маската — настоящий шедевр архитектуры, мост, соединяющий Оман с культурами других стран. Зал оперы оснащён по последнему слову техники и обладает невероятной акустикой.

— настоящий шедевр архитектуры, мост, соединяющий Оман с культурами других стран. Зал оперы оснащён по последнему слову техники и обладает невероятной акустикой. Восточный рынок Матрах . После прогулки по уютной набережной мимо старинных домов мы попадём в один из старейших рынков на Аравийском полуострове. Аромат ладана, серебряные украшения, антикварные лавки и пещера самого Али Бабы никого не оставят равнодушными!

. После прогулки по уютной набережной мимо старинных домов мы попадём в один из старейших рынков на Аравийском полуострове. Аромат ладана, серебряные украшения, антикварные лавки и пещера самого Али Бабы никого не оставят равнодушными! Дворец Аль-Алам станет заключительным пунктом нашей прогулки. Это действующая резиденция султана, где он принимает высокопоставленных гостей. Внутрь мы не попадём, но сделаем прекрасные фотографии на его фоне. В завершение программы я угощу вас местным чаем со специями.

По пути я сломаю стереотипы об исламской стране, отношении к женщинам и их роли в обществе, образовании, медицине, особенностях воспитания детей и уровне жизни. А также расскажу, как менялся Маскат на протяжении своей истории, какие территории входили в состав Оманской империи, почему мужчины носят африканские шапочки, как живется «забитым женщинам Востока», как мужчины отдыхают без алкоголя и многое другое!

Организационные детали