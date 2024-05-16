Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату

Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
Эта экскурсия объединяет знаковые места Маската: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам и Королевскую оперу. Помимо исторических фактов, вы узнаете об особенностях культуры Омана и жизни его жителей.

Программа включает посещение Восточного
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рынка Матрах, где можно насладиться ароматами ладана и приобрести уникальные сувениры. В завершение прогулки по городу вас угостят местным чаем со специями.

Узнайте, как менялся Маскат на протяжении своей истории, и откройте для себя истинное богатство Омана - его добрых и улыбчивых людей. Забронируйте экскурсию и сломайте стереотипы об исламской стране

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
  2. 🏛️ Посещение знаковых мест Маската
  3. 🎭 Уникальная культурная программа
  4. 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  5. 🫖 Угощение местным чаем со специями
  6. 👫 Погружение в местную культуру и традиции

Что можно увидеть

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевская опера Маската
  • Восточный рынок Матрах
  • Дворец Аль-Алам
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мечеть Султана Кабуса — самая большая в Омане и одна из самых больших в мире. На момент открытия она получила два рекорда Гиннесса — за потрясающий персидский ковёр ручной работы и за огромную люстру с кристаллами Swarovski.
  • Королевская опера Маската — настоящий шедевр архитектуры, мост, соединяющий Оман с культурами других стран. Зал оперы оснащён по последнему слову техники и обладает невероятной акустикой.
  • Восточный рынок Матрах. После прогулки по уютной набережной мимо старинных домов мы попадём в один из старейших рынков на Аравийском полуострове. Аромат ладана, серебряные украшения, антикварные лавки и пещера самого Али Бабы никого не оставят равнодушными!
  • Дворец Аль-Алам станет заключительным пунктом нашей прогулки. Это действующая резиденция султана, где он принимает высокопоставленных гостей. Внутрь мы не попадём, но сделаем прекрасные фотографии на его фоне. В завершение программы я угощу вас местным чаем со специями.

По пути я сломаю стереотипы об исламской стране, отношении к женщинам и их роли в обществе, образовании, медицине, особенностях воспитания детей и уровне жизни. А также расскажу, как менялся Маскат на протяжении своей истории, какие территории входили в состав Оманской империи, почему мужчины носят африканские шапочки, как живется «забитым женщинам Востока», как мужчины отдыхают без алкоголя и многое другое!

Организационные детали

  • Для посещения Большой мечети женщинам необходимо быть одетыми в длинные платья с рукавами до запястья и брюки до щиколоток. Голова и область декольте должны быть покрыты шарфом. Мужчины могут быть в длинных брюках и футболках.
  • Имейте в виду, что вход в молитвенные залы в обуви запрещён. При необходимости возьмите с собой носки.
  • Важно: по пятницам и в дни национальных праздников мечеть закрыта для туристов
  • Отдельно оплачиваются билеты в оперу — $10/чел.
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Rav 4. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Людмила
16 мая 2024
Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные достопримечательности города: мечеть Султана Кабуса, набережную города с колоритным рынком,
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музей и Королевский дворец. Было очень интересно, грамотно спланирован маршрут, оказан наитеплейший прием. После экскурсии Зарина рекомендовала отличное место для обеда и прогулку по современному кварталу города, где нам тоже очень понравилось. Спасибо большое Зарине!

Ю
1 апр 2024
Зарина организовала нам великолепную экскурсию, прекрасный день в новой стране! За 4 часа увидели основные достопримечательности, узнали много о культуре и быте Омана. Зарина помогла и с гостиницей, и с
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приобретением сувениров, и даже с отлавливаем 2-х летней малышки, которая хотела везде играть в догонялки:))) у нас остались замечательные теплые воспоминания и очень красивые семейные фотографии семьи в полном составе, сделанные Зариной. Захотелось съездить в Оман в отпуск! Остались в полном восторге и от души рекомендуем экскурсовода!

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