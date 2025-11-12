Мои заказы

Сердце Омана и величие султанской мечети: из Маската в Низву

Познакомьтесь с Низвой, её древними стенами и культурными традициями. Ощутите дух Омана в мечети султана Кабуса и старинном форте
Экскурсия в Низву - это уникальная возможность погрузиться в богатую историю Омана.

Посетители увидят величественную мечеть султана Кабуса, узнают о традициях исламской архитектуры и её значении для местных жителей. В старинном
форте Низвы откроются тайны древних проходов и исторических событий. Прогулка по традиционному рынку позволит познакомиться с ремёслами и символикой украшений.

Завершит путешествие музей «Оман сквозь века», где интерактивные экспозиции расскажут о развитии страны

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величие мечети султана Кабуса
  • 🏰 История старинного форта Низвы
  • 🛍️ Уникальные товары на традиционном рынке
  • 🏺 Интерактивные экспозиции в музее
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с ноября по март. В это время условия наиболее комфортны для изучения исторических достопримечательностей и культурных объектов Омана.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Мечеть султана Кабуса
  • Старинный форт Низвы
  • Традиционный рынок
  • Музей «Оман сквозь века»

Описание экскурсии

Мечеть султана Кабуса — одно из самых красивых религиозных сооружений Низвы. Гид расскажет о традициях исламской архитектуры и важности мечети в жизни оманцев.

Старинный форт Низвы — крепость с тайными проходами и пушками. Вы познакомитесь с историей её строительства. С круглой башни откроется вид на Низву и окрестности.

Традиционный рынок (сук) — здесь продаются серебряные украшения, кинжалы-ханджары, специи и другие уникальные товары. Вы услышите, какие ремёсла были важны для региона, а также что символизируют традиционные украшения.

Музей «Оман сквозь века» — увидите интерактивные экспозиции и древние артефакты. Поймёте, как Оман прошёл путь от древних племён до современного развитого государства.

Традиционная кухня (по желанию) — попробуете аутентичные блюда и узнаете об особенностях гастрономических традиций Омана.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Nissan Pathfinder, Toyota 4Runner или MG
  • Дорога из Маската до Низвы займёт 1 час 40 минут
  • Дополнительно оплачиваются билеты в форт и музей — по $13 за человека, обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 568 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
Задать вопрос

