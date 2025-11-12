Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения экскурсии - с ноября по март. В это время условия наиболее комфортны для изучения исторических достопримечательностей и культурных объектов Омана.

Экскурсия в Низву - это уникальная возможность погрузиться в богатую историю Омана.Посетители увидят величественную мечеть султана Кабуса, узнают о традициях исламской архитектуры и её значении для местных жителей. В старинном

форте Низвы откроются тайны древних проходов и исторических событий. Прогулка по традиционному рынку позволит познакомиться с ремёслами и символикой украшений. Завершит путешествие музей «Оман сквозь века», где интерактивные экспозиции расскажут о развитии страны

Описание экскурсии

Мечеть султана Кабуса — одно из самых красивых религиозных сооружений Низвы. Гид расскажет о традициях исламской архитектуры и важности мечети в жизни оманцев.

Старинный форт Низвы — крепость с тайными проходами и пушками. Вы познакомитесь с историей её строительства. С круглой башни откроется вид на Низву и окрестности.

Традиционный рынок (сук) — здесь продаются серебряные украшения, кинжалы-ханджары, специи и другие уникальные товары. Вы услышите, какие ремёсла были важны для региона, а также что символизируют традиционные украшения.

Музей «Оман сквозь века» — увидите интерактивные экспозиции и древние артефакты. Поймёте, как Оман прошёл путь от древних племён до современного развитого государства.

Традиционная кухня (по желанию) — попробуете аутентичные блюда и узнаете об особенностях гастрономических традиций Омана.

Организационные детали