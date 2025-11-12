Мечеть султана Кабуса — одно из самых красивых религиозных сооружений Низвы. Гид расскажет о традициях исламской архитектуры и важности мечети в жизни оманцев.
Старинный форт Низвы — крепость с тайными проходами и пушками. Вы познакомитесь с историей её строительства. С круглой башни откроется вид на Низву и окрестности.
Традиционный рынок (сук) — здесь продаются серебряные украшения, кинжалы-ханджары, специи и другие уникальные товары. Вы услышите, какие ремёсла были важны для региона, а также что символизируют традиционные украшения.
Музей «Оман сквозь века» — увидите интерактивные экспозиции и древние артефакты. Поймёте, как Оман прошёл путь от древних племён до современного развитого государства.
Традиционная кухня (по желанию) — попробуете аутентичные блюда и узнаете об особенностях гастрономических традиций Омана.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Nissan Pathfinder, Toyota 4Runner или MG
Дорога из Маската до Низвы займёт 1 час 40 минут
Дополнительно оплачиваются билеты в форт и музей — по $13 за человека, обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 568 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!