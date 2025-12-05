Оман ценит свои корни, а ещё стремительно развивается и при этом остаётся одной из самых спокойных и красивых стран Востока. Вы познакомитесь с историей Маската, увидите знаменитые локации и составите представление об образе жизни в городе — от ремесленных мастерских до мраморных фасадов. И поймёте, как возможны перемены без потери аутентичности.

Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса — белоснежный мрамор, огромный персидский ковёр, роскошная люстра и особая атмосфера света и покоя.

Оперный район и современные кварталы Маската, где посольства, сады и Королевский оперный театр. Здание из белого камня символизирует открытость Омана к культуре и гармоничное сочетание традиций с современностью.

Дворец Аль-Алам в Старом Маскате — вы увидите сине-золотую резиденцию Султана Омана и старинные португальские форты.

Старый порт Матрах и набережная — при желании вы сделаете фото на фоне моря, гор, традиционныхдомов и лодок дау. И насладитесь неспешным ритмом восточной жизни.

Музей Amouage Visitor Centre (опционально) — если вся группа согласится, мы посетим знаменитый дом ароматов, где создаются легендарные духи из ладана, мирры и дамасской розы. Вы узнаете о процессе производства и истории бренда, который стал визитной карточкой Омана.

Вы узнаете

Как Маскату удалось стать одной из самых чистых и безопасных столиц Ближнего Востока

Что символизируют элементы дизайна великой мечети Султана Кабуса

Как развивалась морская торговля Омана с Индией, Восточной Африкой и Китаем

И многое другое

Организационные детали