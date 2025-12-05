Познакомиться с традициями, искусством и стилем Омана
Оман ценит свои корни, а ещё стремительно развивается и при этом остаётся одной из самых спокойных и красивых стран Востока.
Вы познакомитесь с историей Маската, увидите знаменитые локации и составите представление об образе жизни в городе — от ремесленных мастерских до мраморных фасадов. И поймёте, как возможны перемены без потери аутентичности.
Описание экскурсии
Мечеть Султана Кабуса — белоснежный мрамор, огромный персидский ковёр, роскошная люстра и особая атмосфера света и покоя.
Оперный район и современные кварталы Маската, где посольства, сады и Королевский оперный театр. Здание из белого камня символизирует открытость Омана к культуре и гармоничное сочетание традиций с современностью.
Дворец Аль-Алам в Старом Маскате — вы увидите сине-золотую резиденцию Султана Омана и старинные португальские форты.
Старый порт Матрах и набережная — при желании вы сделаете фото на фоне моря, гор, традиционныхдомов и лодок дау. И насладитесь неспешным ритмом восточной жизни.
Музей Amouage Visitor Centre (опционально) — если вся группа согласится, мы посетим знаменитый дом ароматов, где создаются легендарные духи из ладана, мирры и дамасской розы. Вы узнаете о процессе производства и истории бренда, который стал визитной карточкой Омана.
Вы узнаете
Как Маскату удалось стать одной из самых чистых и безопасных столиц Ближнего Востока
Что символизируют элементы дизайна великой мечети Султана Кабуса
Как развивалась морская торговля Омана с Индией, Восточной Африкой и Китаем
И многое другое
Организационные детали
Путешествие проходит на современном туристическом автобусе или минивэне с кондиционером. В салоне для каждого пассажира будет бутылочка воды и лёгкие напитки
Дополнительно оплачиваются входные билеты в оперный театр — $8 за чел.
Трансфер из отелей Shangri-La, Al Bustan, Jumeirah возможен за дополнительную плату — $10
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и среду в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, аэропорта или морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алиса — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 196 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Маскате. С нами вы не просто увидите этот сказочный город — вы испытаете его, познакомитесь с местной жизнью изнутри и узнаете множество нетривиальных фактов, которые не найти в обычных путеводителях.
Отзывы и рейтинг
Егор
5 дек 2025
Огромное спасибо за экскурсию, остался в полном восторге! Отдельно хотелось бы отметить гида Алису: отвечала на все вопросы максимально развернуто и подробно, профессионал своего дела.
Елена
4 дек 2025
Мы недавно побывали на экскурсии по Маскату с гидом Иваном — и это стало одним из самых ярких впечатлений поездки! Группа была небольшой, автомобиль удобный, а главное — Иван. Он читать дальше
отлично знает историю и культуру Омана, умеет объяснять интересно и с вниманием к каждому.
За день мы прошлись по набережной, старому рынку, мечети Султана, и пляжам. Иван не только рассказывает факты, но и помогает прочувствовать атмосферу города.
Если хотите увидеть Маскат с душой и понять его культуру, экскурсия с Иваном — отличный выбор.