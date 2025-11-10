Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Маската - с октября по март. В это время экскурсия будет наиболее комфортной и позволит полностью насладиться культурными достопримечательностями города.

Экскурсия по Маскату открывает величественную мечеть Султана Кабуса, где можно полюбоваться архитектурой. На фабрике Amouage узнаете секреты создания ароматов. Галерея Алия познакомит с неклассическим искусством, а старый рынок Матрах порадует восточным колоритом. Дворцовая площадь Султана Кабуса с видом на резиденцию Аль Алам станет завершающим аккордом. Путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры Омана

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Хайтам Ваш гид в Маскате

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Мечеть Султана Кабуса — главная действующая мечеть Омана. Прогуляемся по территории, заглянем во внутренние дворики и полюбуемся архитектурой.

Фабрика духов Amouage — парфюмерный дом, который основали в 1983 году. Вы пройдётесь по фабрике, рассмотрите галерею бутылочек для духов и узнаете, какие ингредиенты и технологии используются для создания ароматов.

Королевский оперный театр — главная музыкальная и культурная площадка Омана. Театр построен по приказу султана Кабуса, первым в Арабском мире.

Старый рынок Матрах, пропитанный восточным колоритом. В лавках на узких улочках продают буквально всё — от фиников и сувениров до стирального порошка и одежды.

Дворцовая площадь Султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль Алам. Прогуляемся вдоль одной из шести резиденций султана и разберёмся, почему он не похож на другие здания Маската.

