Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство
Познакомьтесь с культурой Маската: мечеть Султана Кабуса, духи Amouage, галерея Алия и базар Матрах ждут вас в этом уникальном туре
Экскурсия по Маскату открывает величественную мечеть Султана Кабуса, где можно полюбоваться архитектурой. На фабрике Amouage узнаете секреты создания ароматов.
Галерея Алия познакомит с неклассическим искусством, а старый рынок Матрах порадует восточным колоритом. Дворцовая площадь Султана Кабуса с видом на резиденцию Аль Алам станет завершающим аккордом. Путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры Омана
5 причин купить эту экскурсию
🕌 Величественная мечеть Султана Кабуса
🌺 Уникальные ароматы Amouage
🎨 Искусство в галерее Алия
🛍 Восточный колорит рынка Матрах
🏰 Дворцовая площадь Султана Кабуса
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Маската - с октября по март. В это время экскурсия будет наиболее комфортной и позволит полностью насладиться культурными достопримечательностями города.
Мечеть Султана Кабуса — главная действующая мечеть Омана. Прогуляемся по территории, заглянем во внутренние дворики и полюбуемся архитектурой.
Фабрика духов Amouage — парфюмерный дом, который основали в 1983 году. Вы пройдётесь по фабрике, рассмотрите галерею бутылочек для духов и узнаете, какие ингредиенты и технологии используются для создания ароматов.
Королевский оперный театр — главная музыкальная и культурная площадка Омана. Театр построен по приказу султана Кабуса, первым в Арабском мире.
Старый рынок Матрах, пропитанный восточным колоритом. В лавках на узких улочках продают буквально всё — от фиников и сувениров до стирального порошка и одежды.
Дворцовая площадь Султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль Алам. Прогуляемся вдоль одной из шести резиденций султана и разберёмся, почему он не похож на другие здания Маската.
Организационные детали
Едем на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
Для посещения мечети нужно соблюсти дресс-код: мужчинам полагается быть в брюках, женщинам — в длинных брюках или юбках, блузах с длинными рукавами и платке
Если захотите посетить мечеть в традиционной одежде жителя Омана, с радостью её предоставлю — детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы (по желанию) — личные покупки, перекус, входные билеты в Оперный театр — $10 (посещение необходимо согласовать с гидом заранее)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле!
Мои корни уходят глубоко в историю читать дальше
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок.
Приготовьтесь к незабываемому путешествию!