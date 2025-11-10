Мои заказы

Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство

Познакомьтесь с культурой Маската: мечеть Султана Кабуса, духи Amouage, галерея Алия и базар Матрах ждут вас в этом уникальном туре
Экскурсия по Маскату открывает величественную мечеть Султана Кабуса, где можно полюбоваться архитектурой. На фабрике Amouage узнаете секреты создания ароматов.

Галерея Алия познакомит с неклассическим искусством, а старый рынок Матрах порадует восточным колоритом. Дворцовая площадь Султана Кабуса с видом на резиденцию Аль Алам станет завершающим аккордом. Путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры Омана

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественная мечеть Султана Кабуса
  • 🌺 Уникальные ароматы Amouage
  • 🎨 Искусство в галерее Алия
  • 🛍 Восточный колорит рынка Матрах
  • 🏰 Дворцовая площадь Султана Кабуса

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Маската - с октября по март. В это время экскурсия будет наиболее комфортной и позволит полностью насладиться культурными достопримечательностями города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство© Хайтам
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство© Хайтам
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство© Хайтам
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Фабрика духов Amouage
  • Галерея «Алия»
  • Старый рынок Матрах
  • Дворцовая площадь Султана Кабуса

Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса — главная действующая мечеть Омана. Прогуляемся по территории, заглянем во внутренние дворики и полюбуемся архитектурой.

Фабрика духов Amouage — парфюмерный дом, который основали в 1983 году. Вы пройдётесь по фабрике, рассмотрите галерею бутылочек для духов и узнаете, какие ингредиенты и технологии используются для создания ароматов.

Королевский оперный театр — главная музыкальная и культурная площадка Омана. Театр построен по приказу султана Кабуса, первым в Арабском мире.

Старый рынок Матрах, пропитанный восточным колоритом. В лавках на узких улочках продают буквально всё — от фиников и сувениров до стирального порошка и одежды.

Дворцовая площадь Султана Кабуса с видом на его резиденцию Аль Алам. Прогуляемся вдоль одной из шести резиденций султана и разберёмся, почему он не похож на другие здания Маската.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
  • Для посещения мечети нужно соблюсти дресс-код: мужчинам полагается быть в брюках, женщинам — в длинных брюках или юбках, блузах с длинными рукавами и платке
  • Если захотите посетить мечеть в традиционной одежде жителя Омана, с радостью её предоставлю — детали уточняйте в переписке
  • Дополнительные расходы (по желанию) — личные покупки, перекус, входные билеты в Оперный театр — $10 (посещение необходимо согласовать с гидом заранее)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
читать дальше

этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок. Приготовьтесь к незабываемому путешествию!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Вечерний Маскат
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
11 ноя в 18:00
$195 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Оман за 4 часа
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Оман за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу Омана, где история встречается с современностью. Узнайте о культурном наследии Маската и насладитесь его архитектурой
Завтра в 10:00
11 ноя в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Завтра в 04:00
11 ноя в 00:30
$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате