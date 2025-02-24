Музеи и искусство Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Маскате на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
«Форт Низвы: осмотрите крепость 17 века с мощной башней высотой 30 метров и увидите древние артефакты в музее форта»
Завтра в 06:00
22 мар в 06:00
$450 за всё до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
«16:10 — Посещение музея Place &»
27 мар в 08:00
29 мар в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство
Погрузиться в атмосферу Востока в сердце Омана
«Вы пройдётесь по фабрике, рассмотрите галерею бутылочек для духов и узнаете, какие ингредиенты и технологии используются для создания ароматов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    24 февраля 2025
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу материала, отзывчивость. Мы в
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    Омане впервые, это наша третья экскурсия с ребятами из данной компании. Узнаем Оман, посещаем интересные места! Спасибо большое за такую возможность! Однозначно буду советовать своим знакомым к посещению😍👌

    Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу
  • Л
    Лела
    2 февраля 2025
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Идеальное завершение недели в Омане. Выезд был в 9:30, тк желания смотреть на торговлю бедными подневольными животными не было совсем. Живописная дорогая
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    сквозь горы и долины. По пути Вадим рассказывал разные исторические факты, которые были ненавязчивы, но крайне познавательны. Теперь Вадим знает и некоторые геологические факты;) Сначала рынок — финики, халва, украшения, глиняная утварь. Потом — крепость Низвы. По крепости ходить было одно удовольствие, тк было много интересных деталей — от приспособлений для уничтожения врагов, до устройства колодцев, бань, кухонь и библиотеки. С крепостной стены открываются великолепные виды. Вадим виртуозно от первого лица играет роль имама в бане и в опочивальне:) Напоследок в крепости была возможность покормить животных. Пожалуйста, не игнорируйте верблюдика, он очень хочет и любит свежую траву, она есть там рядом на столе. Вишенкой на торте такого дня были два незабываемых часа в музее Oman across the ages. Большой, современный, интерактивный, информативный и разноплановый музей, повествующий (не без помощи Вадима, конечно) об Омане — от геологического зарождения земной коры и формирования здесь полезных ископаемых до освоения людьми, развития цивилизации, политических поворотов и становления процветающего самого светского султаната. Воодушевляще и впечатляюще. И спойлер: в магазине музея тоже можно торговаться.

    Идеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в Омане
  • А
    Артём
    18 ноября 2024
    Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
    Рекомендую!
  • М
    Марина
    17 октября 2024
    Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полно осветил историю Омана, современную
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    жизнь и исчерпывающе ответил на все наши вопросы. Что касается самой экскурсии, надо отдавать себе отчет, что понадобится минимальная физическая подготовка. Мы остались довольны поездкой на комфортабельном автомобиле, экскурсией по Маскату и ужином в аутентичном оманском ресторанчике, общением с Павлом. Все было прекрасно. Очень благодарны Павлу!!

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полноНам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полноНам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полноНам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полноНам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полноНам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полно
  • Д
    Джафар
    25 апреля 2024
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
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    Илью как гида и сам маршрут. Но если у вас есть другие идеи на счет маршрута Илья может вам помочь и все организовать

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Музеи»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
Сейчас в Маскате в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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