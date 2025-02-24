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Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом

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«Форт Низвы: осмотрите крепость 17 века с мощной башней высотой 30 метров и увидите древние артефакты в музее форта»