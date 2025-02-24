Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
«Форт Низвы: осмотрите крепость 17 века с мощной башней высотой 30 метров и увидите древние артефакты в музее форта»
Завтра в 06:00
22 мар в 06:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
«16:10 — Посещение музея Place &»
27 мар в 08:00
29 мар в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство
Погрузиться в атмосферу Востока в сердце Омана
«Вы пройдётесь по фабрике, рассмотрите галерею бутылочек для духов и узнаете, какие ингредиенты и технологии используются для создания ароматов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна24 февраля 2025Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу материала, отзывчивость. Мы в
- ЛЛела2 февраля 2025Идеальное завершение недели в Омане. Выезд был в 9:30, тк желания смотреть на торговлю бедными подневольными животными не было совсем. Живописная дорогая
- ААртём18 ноября 2024Рекомендую!
- ММарина17 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Павлом. Все прошло позитивно, мы прекрасно провели время, Павел достаточно полно осветил историю Омана, современную
- ДДжафар25 апреля 2024Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
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