Оазис Вади Бани Халид и пустыня Вахиба ждут вас! В нашей программе — купание в природных водоёмах, прогулки босиком по песку, встречи с бедуинами, сафари по барханам, катание на верблюде и закаты, которые останутся в памяти навсегда. Погружение в культуру Омана и незабываемые восточные впечатления гарантированы.
Описание экскурсии
Вади Бани Халид
Один из самых живописных и доступных оазисов Омана. Вы увидите финиковые пальмы, скалы причудливых форм и природные бассейны с изумрудно-зелёной водой — по желанию в них можно поплавать. По пути я расскажу об истории страны, обычаях, традициях и отвечу на интересующие вас вопросы.
Пустыня Вахиба
Высота дюн здесь достигает 100 метров! А песок меняет цвет от насыщенно-оранжевого до светло-янтарного. Мы проедем по пустыне на автомобиле, посмотрим, как живут бедуины, сделаем роспись хной на руке, покатаемся на верблюде и, конечно, прогуляемся босиком по пескам на закате.
Примерный тайминг
9:00 — выезд
11:30 — Вади Бани Халид
13:00 — дорога до пустыни Вахиба
14:00 — пустыня Вахиба
16:00 — отправление в Маскат
18:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
- Отдельно по желанию оплачивается обед
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Хайтам, я родился и вырос в Маскате. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с
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