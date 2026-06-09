Оазис Вади Бани Халид и пустыня Вахиба ждут вас! В нашей программе — купание в природных водоёмах, прогулки босиком по песку, встречи с бедуинами, сафари по барханам, катание на верблюде и закаты, которые останутся в памяти навсегда. Погружение в культуру Омана и незабываемые восточные впечатления гарантированы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вади Бани Халид

Один из самых живописных и доступных оазисов Омана. Вы увидите финиковые пальмы, скалы причудливых форм и природные бассейны с изумрудно-зелёной водой — по желанию в них можно поплавать. По пути я расскажу об истории страны, обычаях, традициях и отвечу на интересующие вас вопросы.

Пустыня Вахиба

Высота дюн здесь достигает 100 метров! А песок меняет цвет от насыщенно-оранжевого до светло-янтарного. Мы проедем по пустыне на автомобиле, посмотрим, как живут бедуины, сделаем роспись хной на руке, покатаемся на верблюде и, конечно, прогуляемся босиком по пескам на закате.

Примерный тайминг

9:00 — выезд

11:30 — Вади Бани Халид

13:00 — дорога до пустыни Вахиба

14:00 — пустыня Вахиба

16:00 — отправление в Маскат

18:00 — возвращение в город

Организационные детали