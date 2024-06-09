Путь до роскошной природной локации — долины Вади Шаб — займёт около 1,5 часов. Вы окажетесь в сказочном уголке султаната — настоящем раю с кристальной водой, плантациями бананов и волшебными очертаниями скал! На лодке совершите небольшое путешествие по миниатюрному озеру под мелодичное пение птиц. А после вас ждёт вкусный обед.
Закат среди дюн
Затем мы отправимся в самую большую пустыню Омана — Вахибу. Вы побываете в гостях у бедуинов и, если захотите, покатаетесь на верблюдах. Внимательно наблюдая за дюнами, вы увидите постоянное движение песков. А закат в этом месте — просто фантастика! Полюбовавшись видами, поедем обратно. По пути гид расскажет об Омане, его религии и кухне, а также откроет секрет, как стране удалось стать такой процветающей всего за 50 лет.
Подробная программа:
09:00 — встреча на ресепшене отеля и выезд в сторону города Сур 09:00–11:00 — трансфер к оазису Вади Шаб 11:30–13:30 — осмотр оазиса 13:30–14:30 — обед в местном ресторане 14:30–16:00 — трансфер к дому бедуинов 16:00–17:00 — посещение дома бедуинов 17:10–17:30 — катание на верблюдах (по желанию) 17:30–18:30 — закат в пустыне 19:00–20:30 — трансфер в отель
Организационные детали
Поедем на комфортабельном седане или кроссовере
В стоимость всё включено, в том числе и обед
Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $8/чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 57 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, и я экскурсионный гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!