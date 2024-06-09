Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Маскату! Живописный оазис Вади Шаб с кристально чистой водой и банановыми плантациями подарит вам уникальные впечатления.Прокатитесь на лодке по озеру, наслаждаясь мелодичным пением птиц, и

отведайте вкусный обед на берегу. Затем вас ждёт встреча с бедуинами в пустыне Вахибу, где можно покататься на верблюдах и полюбоваться фантастическим закатом. По пути гид расскажет о культуре, религии и кухне Омана, а также о том, как страна достигла процветания за последние 50 лет. В стоимость экскурсии включены все расходы, включая обед. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отдых в оазисе

Путь до роскошной природной локации — долины Вади Шаб — займёт около 1,5 часов. Вы окажетесь в сказочном уголке султаната — настоящем раю с кристальной водой, плантациями бананов и волшебными очертаниями скал! На лодке совершите небольшое путешествие по миниатюрному озеру под мелодичное пение птиц. А после вас ждёт вкусный обед.

Закат среди дюн

Затем мы отправимся в самую большую пустыню Омана — Вахибу. Вы побываете в гостях у бедуинов и, если захотите, покатаетесь на верблюдах. Внимательно наблюдая за дюнами, вы увидите постоянное движение песков. А закат в этом месте — просто фантастика! Полюбовавшись видами, поедем обратно. По пути гид расскажет об Омане, его религии и кухне, а также откроет секрет, как стране удалось стать такой процветающей всего за 50 лет.

Подробная программа:

09:00 — встреча на ресепшене отеля и выезд в сторону города Сур

09:00–11:00 — трансфер к оазису Вади Шаб

11:30–13:30 — осмотр оазиса

13:30–14:30 — обед в местном ресторане

14:30–16:00 — трансфер к дому бедуинов

16:00–17:00 — посещение дома бедуинов

17:10–17:30 — катание на верблюдах (по желанию)

17:30–18:30 — закат в пустыне

19:00–20:30 — трансфер в отель

Организационные детали