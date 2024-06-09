Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне

Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Маскату! Живописный оазис Вади Шаб с кристально чистой водой и банановыми плантациями подарит вам уникальные впечатления.

Прокатитесь на лодке по озеру, наслаждаясь мелодичным пением птиц, и
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отведайте вкусный обед на берегу.

Затем вас ждёт встреча с бедуинами в пустыне Вахибу, где можно покататься на верблюдах и полюбоваться фантастическим закатом.

По пути гид расскажет о культуре, религии и кухне Омана, а также о том, как страна достигла процветания за последние 50 лет. В стоимость экскурсии включены все расходы, включая обед.

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌅 Уникальный закат в пустыне
  2. 🏞 Живописный оазис Вади Шаб
  3. 🛶 Прогулка на лодке по озеру
  4. 🍽 Вкусный обед на берегу
  5. 🐪 Возможность покататься на верблюдах
  6. 🏜 Визит к бедуинам

Что можно увидеть

  • Оазис Вади Шаб
  • Пустыня Вахиба
  • Дом бедуинов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отдых в оазисе

Путь до роскошной природной локации — долины Вади Шаб — займёт около 1,5 часов. Вы окажетесь в сказочном уголке султаната — настоящем раю с кристальной водой, плантациями бананов и волшебными очертаниями скал! На лодке совершите небольшое путешествие по миниатюрному озеру под мелодичное пение птиц. А после вас ждёт вкусный обед.

Закат среди дюн

Затем мы отправимся в самую большую пустыню Омана — Вахибу. Вы побываете в гостях у бедуинов и, если захотите, покатаетесь на верблюдах. Внимательно наблюдая за дюнами, вы увидите постоянное движение песков. А закат в этом месте — просто фантастика! Полюбовавшись видами, поедем обратно. По пути гид расскажет об Омане, его религии и кухне, а также откроет секрет, как стране удалось стать такой процветающей всего за 50 лет.

Подробная программа:

09:00 — встреча на ресепшене отеля и выезд в сторону города Сур
09:00–11:00 — трансфер к оазису Вади Шаб
11:30–13:30 — осмотр оазиса
13:30–14:30 — обед в местном ресторане
14:30–16:00 — трансфер к дому бедуинов
16:00–17:00 — посещение дома бедуинов
17:10–17:30 — катание на верблюдах (по желанию)
17:30–18:30 — закат в пустыне
19:00–20:30 — трансфер в отель

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане или кроссовере
  • В стоимость всё включено, в том числе и обед
  • Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $8/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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