1 чел. По популярности На машине 7 часов 16 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Вахиба и Вади Бани Халид: экскурсия Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом Начало: В вашем отеле от $510 за всё до 6 чел. На машине На микроавтобусе 10 часов 15 отзывов Мини-группа до 4 чел. Золотые дюны и рай посреди пустыни Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе) Начало: В вашем отеле Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 09:00 $140 за человека На машине Джиппинг 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников Начало: У вашего отеля $550 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

