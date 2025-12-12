Индивидуальная
до 6 чел.
Вахиба и Вади Бани Халид: экскурсия
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от $510 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе)
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
14 дек в 09:00
$140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
