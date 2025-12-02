Вади-Шаб — одно из самых живописных мест Омана. В ущелье среди гор и пустыни течёт прозрачный ручей, образующий бирюзовые бассейны и пещеры. Вы прогуляетесь по тропам вдоль скал, освежитесь в воде и почувствуете красоту дикой природы. По пути мы заглянем к знаменитой карстовой впадине — другой природной достопримечательности страны.
Описание экскурсии
Прогулка по ущелью
Мы отправимся по каньону, где вода образует изумрудные бассейны и небольшие пещеры. По желанию вы можете искупаться в природных озёрах.
Знакомство с оманской природой
По дороге мы поговорим о природных особенностях, ландшафтах и традициях региона. Вы узнаете историю возникновения карстовой впадины.
Карстовая впадина
Посетим одно из самых известных природных чудес Омана — глубокую воронку с бирюзовой водой, окружённую скалами.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из отеля
10:00 — прибытие в Вади-Шаб
13:00 — обед в местном кафе (по желанию)
14:15 — посещение карстовой впадины
15:00 — выезд в Маскат
16:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на Hyundai Tucson (2022) или Changan SC75+ (2024), услуги русскоговорящего водителя-гида из нашей команды
- Уровень сложности средний, экскурсия требует минимальной физической подготовки (для пешей прогулки к Вади) и не подходит для детей до 10 лет
- Обязательно возьмите головной убор, крем SPF, нескользящую обувь, одежду для плавания и полотенце. Если планируете снимать, желательно иметь водонепроницаемый чехол для телефона/фотоаппарата
- Дополнительно и по желанию вы оплачиваете обед в местном кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Маскате
Я представляю команду гидов в Омане. Живу здесь с 2010 года. Гидом работаю с 2018 года. Окончила колледж туризма в Омане и имею все официальные разрешения на работу. Я люблю эту страну и владею большим багажом знаний о быте, традициях, истории Омана. С удовольствием рассказываю об этом путешественникам. Люблю делать авторские туры и подбираю программу по индивидуальным предпочтениям каждого.
Входит в следующие категории Маската
Похожие экскурсии из Маската
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Начало: В вашем отеле в Маскате
1 дек в 06:00
2 дек в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Волшебное путешествие: Вади Шаб и воронка Бимма
Откройте завораживающую природу Омана в Вади Шаб и воронке Бимма. Насладитесь уникальными пейзажами и узнайте о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$80 за человека