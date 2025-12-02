Вади-Шаб — одно из самых живописных мест Омана. В ущелье среди гор и пустыни течёт прозрачный ручей, образующий бирюзовые бассейны и пещеры. Вы прогуляетесь по тропам вдоль скал, освежитесь в воде и почувствуете красоту дикой природы. По пути мы заглянем к знаменитой карстовой впадине — другой природной достопримечательности страны.

Описание экскурсии

Прогулка по ущелью

Мы отправимся по каньону, где вода образует изумрудные бассейны и небольшие пещеры. По желанию вы можете искупаться в природных озёрах.

Знакомство с оманской природой

По дороге мы поговорим о природных особенностях, ландшафтах и традициях региона. Вы узнаете историю возникновения карстовой впадины.

Карстовая впадина

Посетим одно из самых известных природных чудес Омана — глубокую воронку с бирюзовой водой, окружённую скалами.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из отеля

10:00 — прибытие в Вади-Шаб

13:00 — обед в местном кафе (по желанию)

14:15 — посещение карстовой впадины

15:00 — выезд в Маскат

16:30 — возвращение в отель

Организационные детали