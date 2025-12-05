Найдено 3 экскурсии в категории « Ущелья » в Маскате на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6 часов 1 отзыв Групповая до 15 чел. Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом Начало: У вашего отеля/аэрапорта «Ущелье, где пальмы растут прямо среди скал, вода светится бирюзой, а тропа ведёт к скрытой пещере, о которой знает далеко не каждый» Расписание: во вторник и четверг в 08:00 $99 за человека На машине 9 часов Индивидуальная до 6 чел. Музей современного искусства и Зелёные горы - из Маската Про художников, ущелья и жизнь оманцев Начало: У вашего отеля «Перед вами откроются виды на ущелья, дома и растения» от $400 за всё до 6 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 3 чел. К оазису Вади-Шаб из Маската Пройти по ущелью, искупаться в изумрудной воде и увидеть оазис среди пустыни Начало: У вашего отеля «В ущелье среди гор и пустыни течёт прозрачный ручей, образующий бирюзовые бассейны и пещеры» $399 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Маската Последние отзывы на экскурсии Е Егор Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма Экскурсия была потрясающая! Удалось насытиться положительными эмоциями,насладиться живописными видами и наделать множество классных фотографий. Я в восторге,огромное спасибо!)

