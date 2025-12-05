Мои заказы

Ущелья

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелья» в Маскате на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
На машине
6 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Начало: У вашего отеля/аэрапорта
«Ущелье, где пальмы растут прямо среди скал, вода светится бирюзой, а тропа ведёт к скрытой пещере, о которой знает далеко не каждый»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
12 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$99 за человека
Музей современного искусства и Зелёные горы - из Маската
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей современного искусства и Зелёные горы - из Маската
Про художников, ущелья и жизнь оманцев
Начало: У вашего отеля
«Перед вами откроются виды на ущелья, дома и растения»
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
от $400 за всё до 6 чел.
К оазису Вади-Шаб из Маската
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К оазису Вади-Шаб из Маската
Пройти по ущелью, искупаться в изумрудной воде и увидеть оазис среди пустыни
Начало: У вашего отеля
«В ущелье среди гор и пустыни течёт прозрачный ручей, образующий бирюзовые бассейны и пещеры»
12 мар в 08:00
13 мар в 08:00
$399 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    5 декабря 2025
    Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
    Экскурсия была потрясающая! Удалось насытиться положительными эмоциями,насладиться живописными видами и наделать множество классных фотографий. Я в восторге,огромное спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма;
  2. Музей современного искусства и Зелёные горы - из Маската;
  3. К оазису Вади-Шаб из Маската.
Какие места ещё посмотреть в Маскате
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Оперный дом;
  2. Мечеть Султана Кабуса;
  3. Самое главное;
  4. Рынок Матрах;
  5. Набережная;
  6. Форт Матрах;
  7. Набережная Корниш;
  8. Вади Бани Халид;
  9. Форт «Аль-Джалали»;
  10. Гранд-каньон.
Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2026
Сейчас в Маскате в категории "Ущелья" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ущелья», 1 ⭐ отзыв, цены от $99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май