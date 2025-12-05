Групповая
до 15 чел.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Начало: У вашего отеля/аэрапорта
«Ущелье, где пальмы растут прямо среди скал, вода светится бирюзой, а тропа ведёт к скрытой пещере, о которой знает далеко не каждый»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
12 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей современного искусства и Зелёные горы - из Маската
Про художников, ущелья и жизнь оманцев
Начало: У вашего отеля
«Перед вами откроются виды на ущелья, дома и растения»
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
от $400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К оазису Вади-Шаб из Маската
Пройти по ущелью, искупаться в изумрудной воде и увидеть оазис среди пустыни
Начало: У вашего отеля
«В ущелье среди гор и пустыни течёт прозрачный ручей, образующий бирюзовые бассейны и пещеры»
12 мар в 08:00
13 мар в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Егор5 декабря 2025Экскурсия была потрясающая! Удалось насытиться положительными эмоциями,насладиться живописными видами и наделать множество классных фотографий. Я в восторге,огромное спасибо!)
