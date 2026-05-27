Погрузитесь в красоту природы Омана! Прогуляйтесь по каньону Вади-Шаб среди скал и плантаций, искупайтесь в бирюзовых лагунах и почувствуете атмосферу уединения у скрытого озера Синхолу. Маршрут подойдёт всем.
Описание трансфер
8:00 — выезд из Маската
Встретимся в вашем отеле и отправимся в путь по прибрежной дороге вдоль Оманского залива.
9:30 — прибытие в Вади-Шаб
Короткая лодочная переправа через лагуну к началу маршрута.
9:45–11:00 — хайкинг по каньону
Лёгкая прогулка по живописному ущелью вдоль скал и финиковых плантаций.
11:00–13:00 — купание в Бирюзовых бассейнах
Вы поплаваете в природных изумрудных лагунах и пройдёте через узкие водные каналы к скрытому водопаду внутри пещеры.
13:00–14:15 — обратный хайкинг и переправа на лодке
14:30–15:00 — переезд к Синхолу
Вы посетите малоизвестное карстовое озеро с кристально чистой водой, что находится вдали от туристических маршрутов. Искупаетесь и сделаете отличные фотографии.
16:00 — выезд в Маскат
17:30–18:00 — прибытие в ваш отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике или минивэне, водная переправа
- Возьмите с собой купальные принадлежности, солнцезащитные средства и перекус
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Маскате
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 67 туристов
Я лицензированный гид в Омане. С 2015 года изучаю историю, культуру и традиции Омана, чтобы лучше понять его и делиться этими знаниями с другими. Моя цель — сделать каждое путешествие незабываемым, предлагая увлекательные экскурсии, уникальные маршруты и глубокое погружение в местную жизнь. Буду рада поделиться знаниями, опытом и страстью к Оману!
