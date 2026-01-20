Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь на внедорожнике по пустыне Вахиба с гигантскими дюнами и посетите великолепный оазис Вади Бани Халид с лазурным озером»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Волшебное путешествие: Вади-Шаб и воронка Бимма - из Маската
Откройте завораживающую природу Омана в Вади Шаб и воронке Бимма. Насладитесь уникальными пейзажами и узнайте о местных традициях
Начало: У вашего отеля
«Воронка Бимма — впечатляющее природное образование, известное как Бирюзовое озеро»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
22 янв в 08:00
27 янв в 08:00
$120 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборКрасота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
Полюбоваться невероятными пейзажами, поплавать в лазурном озере и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
«Биммах Синкхол — природный колодец с лазурным озером»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади-Шаб (обед включён)
Увидеть достопримечательности города, а затем насладиться природой и искупаться в озере
Начало: У вашего отеля
«Далее есть два варианта: либо остаться и наслаждаться купанием в чистейших водах озера, либо продолжить путь вплавь или пешком по дну ручья (в сухой сезон), чтобы достичь глубокого бассейна и побывать в пещере и на красивом водопаде»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Начало: В вашем отеле в Маскате
«В некоторых рейтингах его признали самым красивым карстовым озером в мире»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самый лучший день в Омане
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Оману. Вас ждут Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма и национальный обед. Не упустите шанс
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Bimmah sinkhole — это озеро с бирюзовыми водами, размером примерно 50 м в ширину, 70 м в длину и около 20 м в глубину, расположенное всего в 600 м от берега моря»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Оазис Вади-Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
«На лодке совершите небольшое путешествие по миниатюрному озеру под мелодичное пение птиц»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $590 за всё до 6 чел.
