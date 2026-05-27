Отправляемся к островам Дайманиат — заповеднику с кристально чистой водой и коралловыми рифами, который называют Оманскими Мальдивами.
Здесь вы сможете заняться снорклингом, рассмотреть тропических рыб и морских черепах, отдохнуть на пляже и сделать яркие фотографии среди бирюзовых лагун.
Описание экскурсии
7:00–7:40 — трансфер в марину, встреча с командой, регистрация и инструктаж по технике безопасности
7:40 — посадка на скоростной катер и подготовка к выходу в море
8:00–9:00 — переход к островам. По пути вы полюбуетесь панорамными видами побережья, также будет шанс увидеть дельфинов и китовых акул
9:00–12:00 — отдых на островах. Можно заняться снорклингом и исследовать подводный мир коралловых рифов, позагорать на белоснежных пляжах, устроить фотосессию в живописных локациях и погулять по окрестностям
12:00–13:00 — возвращение в марину
Организационные детали
- Путешествуем на скоростном катере. Гостям предоставляются маски, трубки и спасательные жилеты. На борту — прохладительные напитки и лёгкие закуски. Также есть биотуалет, душ с пресной водой, таблетки от укачивания
- Перед посадкой проводится инструктаж по безопасности
- Выход на берег возможен только в сезон, когда это разрешено
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В марине Аль-Мудж или в другой марине Маската
Когда и сколько длится?
Когда:
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 67 туристов
Я лицензированный гид в Омане. С 2015 года изучаю историю, культуру и традиции Омана, чтобы лучше понять его и делиться этими знаниями с другими. Моя цель — сделать каждое путешествие незабываемым, предлагая увлекательные экскурсии, уникальные маршруты и глубокое погружение в местную жизнь. Буду рада поделиться знаниями, опытом и страстью к Оману!
