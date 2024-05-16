12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $550 за всё до 3 чел.
1 час
Мини-группа
до 4 чел.
Летаем над водой: незабываемое efoil-приключение в Маскате
Экстрим, чувство свободы и потрясающие виды побережья
Начало: В Shangri-La Marina
Расписание: ежедневно в 08:00 и 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2024
Сейчас в Маскате в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 595. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 1 ⭐ отзыв, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль