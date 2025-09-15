Мои заказы

Пляжи Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Маскате на русском языке, цены от $103. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
В портовый Сур из Маската
На машине
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
В портовый Сур из Маската
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: У вашего отеля или в порту
«А также зайдёте в Морской музей и посетите пляж, на котором черепахи откладывают яйца»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
На катере
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
Проведите незабываемый день в Маскате: катер, дельфины, пляжный отдых и дворец султана Кабуса. Яркие эмоции и впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Морская прогулка к островам Дайманият - из Маската
На катере
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к островам Дайманият - из Маската
Поплавать с маской среди разноцветных рыб и позагорать на пляже
Начало: В порту
«После активного плавания вы отдохнёте на пляже: позагораете и насладиться тишиной и пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 янв в 08:30
$103 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Армина
    15 сентября 2025
    Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
    Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего
    размера, капитан в лодке пожарил на мангале и покормил нас.
    Наш гид Хайтам, очень понравился, с таким добродушным, милым и интересным человеком просто не возможно не полюбить Оман.
    Оман потрясающая страна, где море температура достигает до 38 градусов, но дискомфорта не ощущается вообще, там где горы с волшебными видами (Низве) температура до 23 градусов, для тех кто не любит жару, в бассейне при этом легко можно купаться и загорать.

    Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего
  • K
    Ksenia
    11 мая 2025
    В портовый Сур из Маската
    Недавно я посетила удивительную экскурсию в портовый город Сур из Маската и осталась полном восторге!
    С самого начала экскурсии мой гид
    был Данила, он создал дружелюбную и уютную атмосферу, что позволило мне расслабиться и насладиться поездкой. Он был не только профессионалом в своем деле, но и настоящим энтузиастом. Он с удовольствием делился интересными фактами и легендами про Сур и Оман.
    Каждый вопрос, который я задавала, получала развернутый и увлекательный ответ, что сделало экскурсию очень познавательной. Он умело адаптировал маршрут под мои интересы, что сделало мое время в Суре еще более ценным. Он также проявлял заботу, обращая внимание на мои пожелания и комфорт.
    В конечном итоге, благодаря его профессионализму и увлеченности, я унесла с собой не только яркие впечатления, но и массу новых знаний о культуре и традициях этого удивительного города. Я настоятельно рекомендую его услуги всем, кто хочет получить незабываемый опыт!

    С самого начала экскурсии мой гид был Данила, он создал дружелюбную и уютную атмосферу, что позволило мне расслабиться и насладиться поездкой. Он был не только профессионалом в своем деле, но и настоящим энтузиастом. Он с удовольствием делился интересными фактами и легендами про Сур и Оман.
Каждый вопрос, который я задавала, получала развернутый и увлекательный ответ, что сделало экскурсию очень познавательной. Он умело адаптировал маршрут под мои интересы, что сделало мое время в Суре еще более ценным. Он также проявлял заботу, обращая внимание на мои пожелания и комфорт.
В конечном итоге, благодаря его профессионализму и увлеченности, я унесла с собой не только яркие впечатления, но и массу новых знаний о культуре и традициях этого удивительного города. Я настоятельно рекомендую его услуги всем, кто хочет получить незабываемый опыт!
  • A
    Anna
    16 октября 2024
    В портовый Сур из Маската
    Мы посмотрели музей кораблестроения в Суре, старом портовом городе, и съездили в заповедник на побережье, где вместе с гидом посмотрели, как зеленые черепахи откладывают яйца. Также удалось полюбоваться на звезды через профессиональный телескоп.

