Водная прогулка
В портовый Сур из Маската
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: У вашего отеля или в порту
«А также зайдёте в Морской музей и посетите пляж, на котором черепахи откладывают яйца»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
Проведите незабываемый день в Маскате: катер, дельфины, пляжный отдых и дворец султана Кабуса. Яркие эмоции и впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка к островам Дайманият - из Маската
Поплавать с маской среди разноцветных рыб и позагорать на пляже
Начало: В порту
«После активного плавания вы отдохнёте на пляже: позагораете и насладиться тишиной и пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 янв в 08:30
$103 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрмина15 сентября 2025Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего
- KKsenia11 мая 2025Недавно я посетила удивительную экскурсию в портовый город Сур из Маската и осталась полном восторге!
С самого начала экскурсии мой гид
- AAnna16 октября 2024Мы посмотрели музей кораблестроения в Суре, старом портовом городе, и съездили в заповедник на побережье, где вместе с гидом посмотрели, как зеленые черепахи откладывают яйца. Также удалось полюбоваться на звезды через профессиональный телескоп.
