был Данила, он создал дружелюбную и уютную атмосферу, что позволило мне расслабиться и насладиться поездкой. Он был не только профессионалом в своем деле, но и настоящим энтузиастом. Он с удовольствием делился интересными фактами и легендами про Сур и Оман.

Каждый вопрос, который я задавала, получала развернутый и увлекательный ответ, что сделало экскурсию очень познавательной. Он умело адаптировал маршрут под мои интересы, что сделало мое время в Суре еще более ценным. Он также проявлял заботу, обращая внимание на мои пожелания и комфорт.

В конечном итоге, благодаря его профессионализму и увлеченности, я унесла с собой не только яркие впечатления, но и массу новых знаний о культуре и традициях этого удивительного города. Я настоятельно рекомендую его услуги всем, кто хочет получить незабываемый опыт!