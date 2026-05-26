Острова Дайманият — одно из самых живописных мест у побережья Омана. Здесь кристально чистая бирюзовая вода, богатый подводный мир и ощущение полной оторванности от городской суеты. На комфортабельном катере вы отправитесь к заповедным островам, займётесь снорклингом, а после расслабитесь на пляже под тёплым оманским солнцем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обратите внимание, что эта программа не предполагает содержательной экскурсии. С вами будет англоязычный сопровождающий

Морская прогулка к островам Дайманият

Из марины вы выйдете в море на катере с тентом и всего за 45 минут доберётесь до архипелага Дайманият — природного морского заповедника. По пути насладитесь видами побережья и открытого моря.

Снорклинг и подводный мир

В прозрачной воде хорошо видны кораллы, стайки ярких рыб и другие морские обитатели. Часто именно здесь можно встретить морских черепах в их естественной среде.

Пляжный отдых и релакс

После активного плавания вы отдохнёте на пляже: позагораете и насладиться тишиной и пейзажами. На борту вас ждут прохладительные напитки и лёгкие закуски, чтобы отдых был максимально комфортным.

Ориентировочный тайминг экскурсии

8:30 — выход из порта Марина

~45 минут — переход на катере к островам Дайманият

9:15–13:30 — купание, снорклинг, отдых на пляже

13:30–14:15 — возвращение в порт

Организационные детали

Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого путешественника на борту предусмотрен спасжилет

Ограничений по возрасту нет

На борту вас будут ждать бутерброды и канапэ (включены в стоимость)

Аренда оборудования для снорклинга и сап-борда входят в стоимость

По запросу организуем трансфер из вашего отеля в порт — от $50 за машину