Морская прогулка к островам Дайманият - из Маската

Поплавать с маской среди разноцветных рыб и позагорать на пляже
Острова Дайманият — одно из самых живописных мест у побережья Омана.

Здесь кристально чистая бирюзовая вода, богатый подводный мир и ощущение полной оторванности от городской суеты.

На комфортабельном катере вы отправитесь к заповедным островам, займётесь снорклингом, а после расслабитесь на пляже под тёплым оманским солнцем.
Описание экскурсии

Обратите внимание, что эта программа не предполагает содержательной экскурсии. С вами будет англоязычный сопровождающий

Морская прогулка к островам Дайманият

Из марины вы выйдете в море на катере с тентом и всего за 45 минут доберётесь до архипелага Дайманият — природного морского заповедника. По пути насладитесь видами побережья и открытого моря.

Снорклинг и подводный мир

В прозрачной воде хорошо видны кораллы, стайки ярких рыб и другие морские обитатели. Часто именно здесь можно встретить морских черепах в их естественной среде.

Пляжный отдых и релакс

После активного плавания вы отдохнёте на пляже: позагораете и насладиться тишиной и пейзажами. На борту вас ждут прохладительные напитки и лёгкие закуски, чтобы отдых был максимально комфортным.

Ориентировочный тайминг экскурсии

8:30 — выход из порта Марина
~45 минут — переход на катере к островам Дайманият
9:15–13:30 — купание, снорклинг, отдых на пляже
13:30–14:15 — возвращение в порт

Организационные детали

  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого путешественника на борту предусмотрен спасжилет
  • Ограничений по возрасту нет
  • На борту вас будут ждать бутерброды и канапэ (включены в стоимость)
  • Аренда оборудования для снорклинга и сап-борда входят в стоимость
  • По запросу организуем трансфер из вашего отеля в порт — от $50 за машину
  • С вами будет англоязычный сопровождающий

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям
Марьям — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я родилась в Иране, но сейчас живу в Омане и знаю его так же хорошо, как свою родину. Магистр русского языка, изучала его в университете и свободно владею им. С 2017 года занимаюсь организацией туров и работаю гидом для русскоязычных путешественников. Открою для вас главные достопримечательности, атмосферные места и интересные факты об Омане и сделаю ваше путешествие по настоящему незабываемым.

