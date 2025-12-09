Приглашаю отправиться на необитаемый остров, где скалы вырастают из белоснежного песка, а морское дно покрывают коралловые рифы. Мы выдадим снаряжение для снорклинга и вы исследуете глубины Аравийского моря с катера. А при желании отдохнёте на берегу одного из островов.
Плавая в компании черепах и разнообразных видов рыб, легко ощутить себя частью изумительного природного мира.
Описание водной прогулки
Мир островов Дайманият
Мы отправимся в охраняемый природный заповедник, где в кристально чистой воде обитает 280 видов рыб, скаты, черепахи, мурены, длинноносые дельфины и горбатые киты. А ещё это прекрасное место для наблюдения за множеством видов птиц — при желании захватите с собой бинокль.
Как проходит поездка
- Мы организуем трансфер из вашего отеля до порта
- Вы пересядете на катер, который рассчитан на 12 человек
- Отправитесь в плавание к необитаемым островам в Аравийском море
- Мы будем делать остановки неподалёку от берега, чтобы вы могли искупаться с борта и поплавать с маской
- При желании вы также сойдёте на берег, чтобы отдохнуть на пляже
- На катере для вас предусмотрены лёгкие закуски и напитки
- После морской прогулки мы отвезём вас обратно в отель
Организационные детали
- Трансфер из отеля до порта и обратно — на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
- Дополнительно оплачивается билет на катер — $80 с чел. На катере помимо вашей группы могут быть и другие путешественники. Для каждого из пассажиров на борту предусмотрены спасательные жилеты
- Морская прогулка от порта до островов длится около 45 минут в одну сторону
- Снаряжение для снорклинга, а также лёгкий перекус и напитки входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, в морском порту или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
Входит в следующие категории Маската
