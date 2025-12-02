Когда солнце скрывается за горами, Маскат преображается. В мягком свете фонарей оживают дворцы и мечети, отражения играют в водах Оманского залива. Вечерняя прогулка откроет город с другой стороны — более камерной, созерцательной и загадочной.
Описание экскурсии
- Мечеть Мухаммеда Аль-Амина. Одно из самых грандиозных сооружений Омана возвели в 2014 году. В строительстве участвовали архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира.
- Форт Аль-Мирани. Он успел послужить и португальцам, и оманцам, а теперь превратился в музей. Извилистые коридоры и потайные ходы напоминают лабиринт, а с башен открываются впечатляющие панорамы.
- Форт Матрах. Как и Аль-Мирани, его построили в 16 веке. Мы поднимемся на башни, полюбуемся видом на Маскат и Оманский залив. Затем спустимся к причалам — понаблюдать, как волны разбиваются о скалы.
- Набережная Корниш. Прогуляемся вдоль воды, насладимся морским воздухом, шумом волн и пейзажами.
- Ворота Маската. Когда-то город окружала крепостная стена, её элементы сохранились до сих пор. А ворота отделяют Старый город от современной части.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG MG RX8.
- Отдельно (по желанию) оплачиваются билеты в форт Аль-Мирани — $18 с чел., в форт Мартах — $8 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель, аэропорт, морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
2 дек 2025
Экскурсия очень понравилась, было интересно узнать об истории Маската! Экскурсоводу удалось влюбить нас в этот прекрасный город.
Обязательно вернемся❤️
Обязательно вернемся❤️
Входит в следующие категории Маската
Похожие экскурсии из Маската
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$195 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Современный древний Маскат
Познакомиться с традициями, искусством и стилем Омана
Начало: У вашего отеля, аэропорта или морского порта
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
$53 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
11 дек в 15:30
$220 за всё до 4 чел.