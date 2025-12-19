Нетуристический Оман: из Маската - в долины Вади Тиви и Вади Мибам
Остаться наедине с природой в безлюдных оазисах
Вади Тиви и Вади Мибам — две горные долины, где вода встречается с камнем и солнцем. Сюда стоит отправиться, чтобы открыть Оман вдали от туристических маршрутов.
Купание в природных чашах, оазисы и поездка к легендарной карстовой воронке Бимма — вот чем запомнится этот день.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Маската
Рано утром гид встретит вас у отеля. На комфортабельном автомобиле с кондиционером вы отправитесь вдоль восточного побережья: дорога проходит мимо моря, скал и небольших прибрежных деревень
8:00 — Вади Тиви
Первая остановка — одна из самых спокойных и живописных долин Омана. Вы прогуляетесь по тенистым тропам среди финиковых рощ и банановых плантаций. Здесь особенно остро ощущается тишина: слышно журчание ручьёв, шорох листвы и собственные шаги.
10:00 — Вади Мибам
Далее едем в Вади Мибам — более «живую» долину. Здесь вас ждут короткие переходы по воде, подъёмы и спуски по камням — и купание в водопадах среди отвесных скал. Затем — обед в уютном кафе по дороге.
12:00 — карстовая воронка Бимма
По местной легенде, она появилась после падения звезды, оставившей в земле глубокую чашу с водой. Вы сможете спуститься по лестнице, искупаться или просто насладиться видом этого природного феномена.
14:00 — возвращение в Маскат
Организационные детали
Транспорт — комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером и личным гидом-водителем
Питьевая вода в пути и обед в местном кафе включены в стоимость
Маршрут подойдёт путешественникам со средним уровнем физической подготовки
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Маскате
Мы — ваши гиды и проводники по волшебному Оману. С радостью откроем вам её сокровища: древние форты, скрытые вади, бескрайние пустыни и гостеприимные города.
Наши экскурсии — не просто маршруты, а погружение в культуру, истории и традиции, которые делают Оман таким особенным.
Давайте вместе создадим ваше идеальное путешествие — с приключениями, открытиями и моментами, которые останутся с вами навсегда.