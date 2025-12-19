Вади Тиви и Вади Мибам — две горные долины, где вода встречается с камнем и солнцем. Сюда стоит отправиться, чтобы открыть Оман вдали от туристических маршрутов. Купание в природных чашах, оазисы и поездка к легендарной карстовой воронке Бимма — вот чем запомнится этот день.

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Маската

Рано утром гид встретит вас у отеля. На комфортабельном автомобиле с кондиционером вы отправитесь вдоль восточного побережья: дорога проходит мимо моря, скал и небольших прибрежных деревень

8:00 — Вади Тиви

Первая остановка — одна из самых спокойных и живописных долин Омана. Вы прогуляетесь по тенистым тропам среди финиковых рощ и банановых плантаций. Здесь особенно остро ощущается тишина: слышно журчание ручьёв, шорох листвы и собственные шаги.

10:00 — Вади Мибам

Далее едем в Вади Мибам — более «живую» долину. Здесь вас ждут короткие переходы по воде, подъёмы и спуски по камням — и купание в водопадах среди отвесных скал. Затем — обед в уютном кафе по дороге.

12:00 — карстовая воронка Бимма

По местной легенде, она появилась после падения звезды, оставившей в земле глубокую чашу с водой. Вы сможете спуститься по лестнице, искупаться или просто насладиться видом этого природного феномена.

14:00 — возвращение в Маскат

Организационные детали