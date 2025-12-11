Найдено 3 экскурсии в категории « Воронка Бимма » в Маскате на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи Начало: В вашем отеле/аэропорту от $500 за всё до 4 чел. На машине 6 часов 1 отзыв Групповая до 15 чел. Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом Начало: У вашего отеля/аэрапорта Расписание: во вторник и четверг в 08:00 $120 за человека На машине 9 часов Мини-группа до 6 чел. Из Маската - к оазису Вади-Шаб и воронке Бимма Оставить позади достижения цивилизации и отправиться в мир чудес оманской природы Начало: По договорённости Расписание: в понедельник и воскресенье в 09:00 $100 за человека Другие экскурсии Маската

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Воронка Бимма»

Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Воронка Бимма», 5 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль