Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Начало: У вашего отеля/аэрапорта
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
$120 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Маската - к оазису Вади-Шаб и воронке Бимма
Оставить позади достижения цивилизации и отправиться в мир чудес оманской природы
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник и воскресенье в 09:00
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$100 за человека
