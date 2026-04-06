Этот активный маршрут с лёгким треккингом, плаванием и впечатляющими видами — отличный вариант для тех, кто хочет изучить дикую природу страны. Вы увидите масштабную плотину Вади Дхайка среди горных пейзажей, побываете в оазисе Види-Шаб и искупаетесь в природных бассейнах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

10:00–11:30 — плотина Вади Дхайка

Здесь вода собирается в огромное водохранилище, окружённое скалами и пустынными пейзажами. Мы прогуляемся вдоль плотины и сделаем фото с панорамных точек.

12:30–16:00 — оазис Вади-Шаб

Сначала вас ждёт короткая лодочная переправа через лагуну, затем пешая прогулка по ущелью между скалами и пальмами. В Вади-Шаб мы будем купаться в оазисах и наслаждаться прохладой каньона. По желанию можно проплыть в узкую расщелину внутри скалы, за которой скрывается водопад — главная жемчужина этого места.

16:00–16:30 — обед в местном ресторане

Вы сможете попробовать блюда оманской кухни или выбрать более привычные варианты.

16:45–19:00 — возвращение в город

Организационные детали