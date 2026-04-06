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Три природных чуда Омана за 1 день

Горная плотина, сказочный оазис и бирюзовое озеро - из Маската
Этот активный маршрут с лёгким треккингом, плаванием и впечатляющими видами — отличный вариант для тех, кто хочет изучить дикую природу страны.

Вы увидите масштабную плотину Вади Дхайка среди горных пейзажей, побываете в оазисе Види-Шаб и искупаетесь в природных бассейнах.
5
1 отзыв
Три природных чуда Омана за 1 день
Три природных чуда Омана за 1 день
Три природных чуда Омана за 1 день

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

10:00–11:30 — плотина Вади Дхайка

Здесь вода собирается в огромное водохранилище, окружённое скалами и пустынными пейзажами. Мы прогуляемся вдоль плотины и сделаем фото с панорамных точек.

12:30–16:00 — оазис Вади-Шаб

Сначала вас ждёт короткая лодочная переправа через лагуну, затем пешая прогулка по ущелью между скалами и пальмами. В Вади-Шаб мы будем купаться в оазисах и наслаждаться прохладой каньона. По желанию можно проплыть в узкую расщелину внутри скалы, за которой скрывается водопад — главная жемчужина этого места.

16:00–16:30 — обед в местном ресторане

Вы сможете попробовать блюда оманской кухни или выбрать более привычные варианты.

16:45–19:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне
  • Маршрут включает пешую часть (~30–40 мин по каменистой тропе) и плавание
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • По запросу можем встретить вас у аэропорта или морского порта и после поездки отвезти обратно — подробности в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 930 туристов
Я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Хотим выразить огромную благодарность Даниле за организацию нашей индивидуальной экскурсии 5 апреля. Если вы ищете качественный русскоязычный сервис в Маскате — вам точно сюда!
Выехали около 09:30 на комфортабельной Hyundai Elantra
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с отличным кондиционером, что в местном климате просто спасение. Наш гид-водитель — настоящий профессионал: не просто вез, а очень интересно рассказывал про менталитет оманцев и развитие государства, отвечая на все наши вопросы.
Программа была насыщенной и очень красивой:
Плотина Вади Дхайка. Потрясающие виды со смотровых площадок на горы — идеальное место для фото.
Офф-роуд приключение. Часть пути прошла по бездорожью (без асфальта до выезда на шоссе). Дорога вполне нормальная, но дает то самое чувство драйва. А уже по пути на автостраде постоянно встречали местных «жителей»: осликов, козочек, а в городках - вечно голодных оманских кошек.
Вади Шаб. Визитная карточка Омана. Важный совет: прогулка по руслу реки требует хорошей физической формы. Обязательно берите с собой или арендуйте на месте кораллки с толстой подошвой — без них по камням будет очень сложно.
Парк с карстовым озером (Бимма Синкхоул). Невероятное место с соленой водой, где нас ждал природный «фиш-пилинг»: маленькие рыбки сразу начинают пощипывать ноги, как только заходишь в воду. Очень необычные ощущения!
Мы получили массу эмоций и узнали об Омане гораздо больше, чем из путеводителей. Рекомендуем всем, кто ценит индивидуальный подход.

Хотим выразить огромную благодарность Даниле за организацию нашей индивидуальной экскурсии 5 апреля. Если вы ищете качественный
Хотим выразить огромную благодарность Даниле за организацию нашей индивидуальной экскурсии 5 апреля. Если вы ищете качественный
Хотим выразить огромную благодарность Даниле за организацию нашей индивидуальной экскурсии 5 апреля. Если вы ищете качественный
Хотим выразить огромную благодарность Даниле за организацию нашей индивидуальной экскурсии 5 апреля. Если вы ищете качественный
Хотим выразить огромную благодарность Даниле за организацию нашей индивидуальной экскурсии 5 апреля. Если вы ищете качественный
Хотим выразить огромную благодарность Даниле за организацию нашей индивидуальной экскурсии 5 апреля. Если вы ищете качественный
Данила
Данила
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой подробный и тёплый отзыв! 🙌 Очень приятно, что поездка получилась насыщенной и запомнилась не только видами,
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но и атмосферой. Отдельное спасибо за слова о работе — для нас важно не просто показать места, а дать почувствовать страну глубже.

Будем рады видеть вас снова в Омане — впереди ещё много красивых маршрутов 😉

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