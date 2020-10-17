Как добраться до Маската на самолёте
В Маскате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Muscat International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Маската
- Маскат MCTMuscat International Airport
Самые дешёвые билеты в Маскат из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇴🇲Эль-Хасаба
|5 818
|1ч 5м
|13.10.2020
|из 🇴🇲Салалы
|6 336
|1ч 30м
|12.12.2020
|из 🇮🇳Каннура
|8 388
|3ч 45м
|10.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|8 563
|3ч
|07.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 041
|4ч 45м
|26.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|9 206
|12ч 15м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇮🇳Гоа
|9 824
|12ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|9 987
|3ч 45м
|25.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|10 033
|17ч 35м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|10 134
|19ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|10 671
|10ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|10 724
|15ч 45м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|11 081
|11ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|11 320
|4ч
|18.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|11 378
|3ч 30м
|28.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|11 454
|10ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|11 692
|10ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|11 810
|13ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|12 026
|1ч 15м
|26.11.2020
|из 🇮🇳Мангалура
|12 145
|12ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|12 205
|8ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|12 388
|15ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|12 447
|8ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|12 567
|29ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|12 579
|11ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|12 862
|4ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|13 690
|8ч (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|13 814
|33ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|14 246
|12ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|14 544
|16ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|14 625
|10ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|14 642
|22ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|14 833
|31ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|15 277
|4ч 25м
|05.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|15 561
|55м
|15.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|15 636
|11ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|16 422
|15ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|16 958
|9ч (⇵1)
|10.11.2020
|из Ялты
|17 519
|17ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|17 756
|8ч 35м (⇵1)
|02.03.2021
|из 🇧🇩Дакки
|17 831
|33ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|17 920
|21ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Мултана
|18 511
|11ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|18 545
|14ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|18 600
|15ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|18 752
|20ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|19 143
|15ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|19 266
|6ч 30м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|19 485
|23ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|19 747
|22ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|19 878
|32ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|20 447
|8ч 55м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|20 662
|10ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|21 149
|32ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|21 490
|1ч 10м
|23.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|21 911
|38ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|22 121
|12ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|22 185
|18ч 20м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇵🇭Манилы
|22 204
|32ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|22 709
|13ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|24 527
|44ч 30м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|25 141
|9ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|25 325
|30ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|25 444
|40ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|28 677
|31ч 15м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇧🇩Читтагонга
|28 730
|13ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|29 776
|15ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|30 346
|13ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇮Бужумбуры
|31 840
|34ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|34 359
|17ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|38 809
|6ч 5м
|18.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|39 636
|18ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|40 624
|22ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|41 475
|30ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇬Оша
|44 467
|38ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|48 026
|40ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇩Саидпура
|54 437
|50ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|57 178
|25ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|60 183
|27ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|62 640
|51ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇩Силхета
|63 715
|16ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|76 387
|43ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Маската
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Маската, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Мумбаи, Каир, Касабланка и Кочин
- 19.10.202015.12.2020
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