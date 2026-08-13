3 отзыва оставили туристы

Свидание с Краковом каждый день

Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
На экскурсии по Кракову перед вами откроются средневековые картины: Вавельский замок, готический костел и еврейский квартал. Вы услышите легенды о королях и драконах, узнаете о встречах монархов и жизни выдающихся горожан.

Прогулка по Старому городу и Казимежу подарит уникальные впечатления и поможет открыть для себя Краков с новой стороны. Не упустите шанс увидеть величественные храмы и панорамы реки Вислы
5
99 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Узнать легенды Кракова
  • 🏰 Посетить Вавельский замок
  • 🎨 Открыть для себя Казимеж
  • 🎶 Услышать мелодии костела
  • 🌉 Полюбоваться панорамами Вислы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кракова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Весной и осенью также приятно гулять, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, хотя и холодно, город украшен праздничными огнями, что добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Краковом каждый день
Свидание с Краковом каждый день
Свидание с Краковом каждый день

Что можно увидеть

  • Вавельский замок
  • Мариацкий костел
  • Сукенницы
  • Костел Божьего тела
  • Храм на Скалке

Описание экскурсии

Красный маршрут: исторический центр

Старый город погрузит вас в атмосферу средневекового Кракова. Вавельский замок откроет легенду о короле и драконе, а трубач-хейналиста Мариацкого костела очарует старинной мелодией. Вы услышите о знаменитой встрече европейских монархов 14 века, прогуливаясь по одной их самых больших средневековых площадей Европы, а у первого польского университета узнаете, хорошо ли учился Николай Коперник. Где находятся самые интересные витражи города, что продавали в знаменитых Сукенницах, чьи лица изображены на барельефах? Вас ждет увлекательное знакомство с историей города, а также советы о том, как попасть на лучшие обзорные площадки или органный концерт.

Синий маршрут: еврейский квартал

Казимеж — центр притяжения молодежи. Здесь приютились независимые галереи, винтажные магазины и множество баров на любой вкус. Но так было не всегда. До войны Казимеж был отдельным еврейским городом. А потому он удивительным образом сочетает в себе христианскую и иудейскую культуру. Кроме девяти старинных синагог, нам встретятся величественный храм на Скалке и костел Божьего тела. Вы узнаете о паломничествах польских королей, создательнице одной из лучших в мире косметических фирм и других известных жителях. А в завершение поднимемся на пешеходный мост, ведущий в район Подгуже: вы насладитесь панорамой реки Вислу и узнаете, что стоит посетить на другом берегу.

Календарь маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Кракове, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Кракове, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€20
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ресторана «Под Вавелем»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 93936 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
4
4
3
2
1
1
E
Было очень приятно и интересно!
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С
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
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J
Были на экскурсии в один день по синему и во второй день по красному маршруту с гидом Ириной. Ирина умело сочетала факты и легенды. Обе экскурсии были занимательными и лёгкими в восприятии. Никуда не спешили, могли все спокойно посмотреть, задать дополнительные вопросы и сделать фотографии. Рекомендуем!
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A
Ирина К провела экскурсию замечательно и интересно. В нашей компании были люди возраста от 10 до 75 лет, всем понравилось! было много интересных остановок и возможностей присесть. много интересного узнали про историю Кракова, получили полезные рекомендации про то что стоит увидеть и где попробовать вкусную Польскую кухню. Очень рекомендуем эту экскурсию с Ириной!
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Наталья
Были с семьёй на красном маршруте.
Мы остались в восторге от гида Ирины,даже 9 летней дочери очень понравилась.
В самом начале экскурсии начался дождь,но он не стал нам помехой. Ирина делала остановки
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в местах,где мы его практически не ощущали,а когда пошёл ливень,Ирина предложила зайти в кафе самой древней части Ягеллонского университета и там за чашкой кофе мы продолжили слушать историю древнего Кракова. А когда дождь наконец закончился,она продолжила водить нас по всем местам,прописанным в маршруте,и экскурсия длилась на 1,5 часа дольше. Ирина очень харизматична,материал преподносит интересно. Узнали очень много об этом прекрасном городе. Я б ещё с ней пару часов походила).
А ещё она посоветовала нам ресторан на улице Флорианской,в котором очень вкусно готовят. Надеюсь,что когда-нибудь вместе с ней попадём на синий маршрут.

Были с семьёй на красном маршруте.
Были с семьёй на красном маршруте.
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е
Добрый день! Мы были в Кракове и прошли два маршрута — красный и синий — с двумя Иринами (в разные дни). Обе экскурсии оказались невероятно интересными: много фактов, легенд, деталей,
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о которых не узнаешь из интернета. Ирины подают материал легко, с юмором, очень красиво и увлекательно. Видно, что знаний у них намного больше, чем требуется по программе — благодаря этому они каждый рассказ превращают в живую историю.
Очень рекомендую — удовольствие гарантировано! И теперь Краков хочется посетить еще раз.
Спасибо Ирины!!!
С уважением, Елена и Антон

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