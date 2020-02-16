3 отзыва оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Кракову

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — у ресторана «Под Вавелем»
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Tripster
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Tripster – представитель в Кракове
По ходу прогулки перед вами будут разворачиваться средневековые картины: взору предстанут величественный замок 🏰, готический костел, еврейский квартал.

Вы услышите необычные легенды и забавные истории 📖 о выдающихся горожанах, осмотрите главные достопримечательности 🏛️ и заглянете в секретные уголки, скрытые от глаз туристов.
Ежедневная прогулка по Кракову
Ежедневная прогулка по Кракову

Что вас ожидает

Красный маршрут: исторический центр
Старый город погрузит вас в атмосферу средневекового Кракова. Вавельский замок откроет легенду о короле и драконе, а трубач-хейналиста Мариацкого костела очарует старинной мелодией. Вы услышите о знаменитой встрече европейских монархов 14 века, прогуливаясь по одной их самых больших средневековых площадей Европы, а у первого польского университета узнаете, хорошо ли учился Николай Коперник. Где находятся самые интересные витражи города, что продавали в знаменитых Сукенницах, чьи лица изображены на барельефах? Вас ждет увлекательное знакомство с историей города, а также советы о том, как попасть на лучшие обзорные площадки или органный концерт.

Синий маршрут: еврейский квартал
Казимеж — центр притяжения молодежи. Здесь приютились независимые галереи, винтажные магазины и множество баров на любой вкус. Но так было не всегда. До войны Казимеж был отдельным еврейским городом. А потому он удивительным образом сочетает в себе христианскую и иудейскую культуру. Кроме девяти старинных синагог, нам встретятся величественный храм на Скалке и костел Божьего тела. Вы узнаете о паломничествах польских королей, создательнице одной из лучших в мире косметических фирм и других известных жителях. А в завершение поднимемся на пешеходный мост, ведущий в район Подгуже: вы насладитесь панорамой реки Вислу и узнаете, что стоит посетить на другом берегу.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Кракове, и частым гостям города

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место встречи и время начала экскурсии одно для всех участников, сбор группы в 15:00.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Кракове, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Кракову
Ежедневная прогулка по Кракову
Ежедневная прогулка по Кракову

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала — у ресторана «Под Вавелем».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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3 отзыва оставили туристы

16 февраля 2020
Все хорошо!
29 декабря 2019
Из за раннего заката зимой в Кракове экскурсия превратилась очень быстро в ночную прогулку. Может быть есть смысл перенести зимние экскурсии на час пораньше?
21 декабря 2019
Была отличная экскурсия, передайте от нас большую благодарность Александру за массу полезной и занимательной информации.

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