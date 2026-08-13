3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Кракова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Весной и осенью также приятно гулять, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, хотя и холодно, город украшен праздничными огнями, что добавляет особую атмосферу.

На экскурсии по Кракову перед вами откроются средневековые картины: Вавельский замок, готический костел и еврейский квартал. Вы услышите легенды о королях и драконах, узнаете о встречах монархов и жизни выдающихся горожан. Прогулка по Старому городу и Казимежу подарит уникальные впечатления и поможет открыть для себя Краков с новой стороны. Не упустите шанс увидеть величественные храмы и панорамы реки Вислы

Описание экскурсии

Красный маршрут: исторический центр

Старый город погрузит вас в атмосферу средневекового Кракова. Вавельский замок откроет легенду о короле и драконе, а трубач-хейналиста Мариацкого костела очарует старинной мелодией. Вы услышите о знаменитой встрече европейских монархов 14 века, прогуливаясь по одной их самых больших средневековых площадей Европы, а у первого польского университета узнаете, хорошо ли учился Николай Коперник. Где находятся самые интересные витражи города, что продавали в знаменитых Сукенницах, чьи лица изображены на барельефах? Вас ждет увлекательное знакомство с историей города, а также советы о том, как попасть на лучшие обзорные площадки или органный концерт.

Синий маршрут: еврейский квартал

Казимеж — центр притяжения молодежи. Здесь приютились независимые галереи, винтажные магазины и множество баров на любой вкус. Но так было не всегда. До войны Казимеж был отдельным еврейским городом. А потому он удивительным образом сочетает в себе христианскую и иудейскую культуру. Кроме девяти старинных синагог, нам встретятся величественный храм на Скалке и костел Божьего тела. Вы узнаете о паломничествах польских королей, создательнице одной из лучших в мире косметических фирм и других известных жителях. А в завершение поднимемся на пешеходный мост, ведущий в район Подгуже: вы насладитесь панорамой реки Вислу и узнаете, что стоит посетить на другом берегу.

Календарь маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Кракове, и частым гостям города

Организационные детали