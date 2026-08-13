3 отзыва оставили туристы

Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
На экскурсии по Кракову перед вами откроются средневековые картины: Вавельский замок, готический костел и еврейский квартал. Вы услышите легенды о королях и драконах, узнаете о встречах монархов и жизни выдающихся горожан.
Прогулка по Старому городу и Казимежу подарит уникальные впечатления и поможет открыть для себя Краков с новой стороны. Не упустите шанс увидеть величественные храмы и панорамы реки Вислы
Лучшее время для посещения Кракова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Весной и осенью также приятно гулять, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, хотя и холодно, город украшен праздничными огнями, что добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вавельский замок
Мариацкий костел
Сукенницы
Костел Божьего тела
Храм на Скалке
Описание экскурсии
Красный маршрут: исторический центр
Старый город погрузит вас в атмосферу средневекового Кракова. Вавельский замок откроет легенду о короле и драконе, а трубач-хейналиста Мариацкого костела очарует старинной мелодией. Вы услышите о знаменитой встрече европейских монархов 14 века, прогуливаясь по одной их самых больших средневековых площадей Европы, а у первого польского университета узнаете, хорошо ли учился Николай Коперник. Где находятся самые интересные витражи города, что продавали в знаменитых Сукенницах, чьи лица изображены на барельефах? Вас ждет увлекательное знакомство с историей города, а также советы о том, как попасть на лучшие обзорные площадки или органный концерт.
Синий маршрут: еврейский квартал
Казимеж — центр притяжения молодежи. Здесь приютились независимые галереи, винтажные магазины и множество баров на любой вкус. Но так было не всегда. До войны Казимеж был отдельным еврейским городом. А потому он удивительным образом сочетает в себе христианскую и иудейскую культуру. Кроме девяти старинных синагог, нам встретятся величественный храм на Скалке и костел Божьего тела. Вы узнаете о паломничествах польских королей, создательнице одной из лучших в мире косметических фирм и других известных жителях. А в завершение поднимемся на пешеходный мост, ведущий в район Подгуже: вы насладитесь панорамой реки Вислу и узнаете, что стоит посетить на другом берегу.
Календарь маршрутов — в галерее.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
Программа будет интересна и тем, кто впервые в Кракове, и частым гостям города
Организационные детали
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
Экскурсия проводится без наушников
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Кракове, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€20
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ресторана «Под Вавелем»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 93936 туристов
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
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–
E
Eva
Было очень приятно и интересно!
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С
Светлана
Все было прекрасно,кроме ыорс мажера,что нам перенесли экскурсии на утро следующего дня
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J
Jana
Были на экскурсии в один день по синему и во второй день по красному маршруту с гидом Ириной. Ирина умело сочетала факты и легенды. Обе экскурсии были занимательными и лёгкими в восприятии. Никуда не спешили, могли все спокойно посмотреть, задать дополнительные вопросы и сделать фотографии. Рекомендуем!
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A
Alexandra
Ирина К провела экскурсию замечательно и интересно. В нашей компании были люди возраста от 10 до 75 лет, всем понравилось! было много интересных остановок и возможностей присесть. много интересного узнали про историю Кракова, получили полезные рекомендации про то что стоит увидеть и где попробовать вкусную Польскую кухню. Очень рекомендуем эту экскурсию с Ириной!
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Наталья
Были с семьёй на красном маршруте. Мы остались в восторге от гида Ирины,даже 9 летней дочери очень понравилась. В самом начале экскурсии начался дождь,но он не стал нам помехой. Ирина делала остановки читать дальшеуменьшить
в местах,где мы его практически не ощущали,а когда пошёл ливень,Ирина предложила зайти в кафе самой древней части Ягеллонского университета и там за чашкой кофе мы продолжили слушать историю древнего Кракова. А когда дождь наконец закончился,она продолжила водить нас по всем местам,прописанным в маршруте,и экскурсия длилась на 1,5 часа дольше. Ирина очень харизматична,материал преподносит интересно. Узнали очень много об этом прекрасном городе. Я б ещё с ней пару часов походила). А ещё она посоветовала нам ресторан на улице Флорианской,в котором очень вкусно готовят. Надеюсь,что когда-нибудь вместе с ней попадём на синий маршрут.
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е
елена
Добрый день! Мы были в Кракове и прошли два маршрута — красный и синий — с двумя Иринами (в разные дни). Обе экскурсии оказались невероятно интересными: много фактов, легенд, деталей, читать дальшеуменьшить
о которых не узнаешь из интернета. Ирины подают материал легко, с юмором, очень красиво и увлекательно. Видно, что знаний у них намного больше, чем требуется по программе — благодаря этому они каждый рассказ превращают в живую историю. Очень рекомендую — удовольствие гарантировано! И теперь Краков хочется посетить еще раз. Спасибо Ирины!!! С уважением, Елена и Антон
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