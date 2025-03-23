2 атмосферных часа в Лиссабоне - столице солнца

Собрать коллекцию лучших видов города, прочувствовать ритм местных и заказать кофе на португальском
Тёплые улыбки местных, гипнотические рисунки азулежу на старых зданиях, дух беззаботности и лёгкость бытия — Лиссабон нежно закружит в своих объятиях и поселится в вашем сердце навсегда! Я стану вашим другом-проводником по городу и не только дам сполна прочувствовать его настроение, но и увлеку историями лиссабонской жизни.
2 атмосферных часа в Лиссабоне - столице солнца
2 атмосферных часа в Лиссабоне - столице солнца
2 атмосферных часа в Лиссабоне - столице солнца
Ближайшие даты:
23
мар24
мар25
мар26
мар27
мар28
мар29
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Лиссабон: полное погружение

Как местный житель я поделюсь с вами чарующими ракурсами города, проведу по главным площадям и ярким достопримечательностям, заведу в самые атмосферные кафе и вдохновлю рассказами о жизни португальцев. Во время прогулки вас ждёт следующий план:

  • насладиться панорамой города со смотровой площадки парка Eduardo VII;
  • узнать о том, как строился Лиссабон и какие события изменили его облик навсегда;
  • увидеть разноцветные домики, украшенные переливающейся на солнце плиткой азулежу;
  • понаблюдать за местными жителями и их ежедневными ритуалами в нетуристическом районе;
  • заглянуть в настоящую португальскую булочную, отведать знаменитое пирожное Pastel de Nata и разгадать секрет его приготовления;
  • заказать свой первый кофе в городе и сделать это по-португальски;
  • попробовать вишнёвый ликёр в одной из рюмочных Лиссабона;
  • воссоздать картину Лиссабона 1755 года, посетив сохранившиеся после землетрясения руины монастыря Convento do Carmo;
  • перенестись на несколько эпох назад, заглянув в аутентичные магазинчики, хранящие историю города и по сей день;
  • охватить взглядом с высоты птичьего полета оранжевые крыши домов, блестящую гладь реки Тежу и мост 25 апреля;
  • наведаться на местный рынок и фудкорт Mercado da Ribeira, где можно также перекусить и распробовать блюда португальской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: вход на территорию монастыря Convento do Carmo — 5 евро, еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Дети до 13 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции Parque синей линии метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Лиссабона

Лиссабон: город солнца и улыбок
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
24 мар в 09:30
31 мар в 15:30
€125 за всё до 4 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
4 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Лиссабона
Узнайте Лиссабон за три часа: история, культура, кухня. Площадь Реставраторов, Байрру-Алту и многое другое ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.