Тёплые улыбки местных, гипнотические рисунки азулежу на старых зданиях, дух беззаботности и лёгкость бытия — Лиссабон нежно закружит в своих объятиях и поселится в вашем сердце навсегда! Я стану вашим другом-проводником по городу и не только дам сполна прочувствовать его настроение, но и увлеку историями лиссабонской жизни.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Лиссабон: полное погружение
Как местный житель я поделюсь с вами чарующими ракурсами города, проведу по главным площадям и ярким достопримечательностям, заведу в самые атмосферные кафе и вдохновлю рассказами о жизни португальцев. Во время прогулки вас ждёт следующий план:
- насладиться панорамой города со смотровой площадки парка Eduardo VII;
- узнать о том, как строился Лиссабон и какие события изменили его облик навсегда;
- увидеть разноцветные домики, украшенные переливающейся на солнце плиткой азулежу;
- понаблюдать за местными жителями и их ежедневными ритуалами в нетуристическом районе;
- заглянуть в настоящую португальскую булочную, отведать знаменитое пирожное Pastel de Nata и разгадать секрет его приготовления;
- заказать свой первый кофе в городе и сделать это по-португальски;
- попробовать вишнёвый ликёр в одной из рюмочных Лиссабона;
- воссоздать картину Лиссабона 1755 года, посетив сохранившиеся после землетрясения руины монастыря Convento do Carmo;
- перенестись на несколько эпох назад, заглянув в аутентичные магазинчики, хранящие историю города и по сей день;
- охватить взглядом с высоты птичьего полета оранжевые крыши домов, блестящую гладь реки Тежу и мост 25 апреля;
- наведаться на местный рынок и фудкорт Mercado da Ribeira, где можно также перекусить и распробовать блюда португальской кухни.
Организационные детали
Дополнительные расходы по желанию: вход на территорию монастыря Convento do Carmo — 5 евро, еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
|Дети до 13 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции Parque синей линии метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Лиссабоне
Меня зовут Анастасия, я профессионально занимаюсь фотографией, живу в Португалии 5 лет и вожу прогулки по Лиссабону. С радостью покажу вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё раз! Если вы хотите увезти из Лиссабона не только воспоминания, но и красивые фотографии, приглашаю вас прогуляться вместе со мной по этому солнечному, яркому городу.Задать вопрос
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