Тёплые улыбки местных, гипнотические рисунки азулежу на старых зданиях, дух беззаботности и лёгкость бытия — Лиссабон нежно закружит в своих объятиях и поселится в вашем сердце навсегда! Я стану вашим другом-проводником по городу и не только дам сполна прочувствовать его настроение, но и увлеку историями лиссабонской жизни.

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за 1–2 человек или €35 за человека, если вас больше

от €75 за 1–2 человек или €35 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Лиссабон: полное погружение

Как местный житель я поделюсь с вами чарующими ракурсами города, проведу по главным площадям и ярким достопримечательностям, заведу в самые атмосферные кафе и вдохновлю рассказами о жизни португальцев. Во время прогулки вас ждёт следующий план:

насладиться панорамой города со смотровой площадки парка Eduardo VII;

узнать о том, как строился Лиссабон и какие события изменили его облик навсегда;

увидеть разноцветные домики, украшенные переливающейся на солнце плиткой азулежу;

понаблюдать за местными жителями и их ежедневными ритуалами в нетуристическом районе;

заглянуть в настоящую португальскую булочную, отведать знаменитое пирожное Pastel de Nata и разгадать секрет его приготовления;

заказать свой первый кофе в городе и сделать это по-португальски;

попробовать вишнёвый ликёр в одной из рюмочных Лиссабона;

воссоздать картину Лиссабона 1755 года, посетив сохранившиеся после землетрясения руины монастыря Convento do Carmo;

перенестись на несколько эпох назад, заглянув в аутентичные магазинчики, хранящие историю города и по сей день;

охватить взглядом с высоты птичьего полета оранжевые крыши домов, блестящую гладь реки Тежу и мост 25 апреля;

наведаться на местный рынок и фудкорт Mercado da Ribeira, где можно также перекусить и распробовать блюда португальской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: вход на территорию монастыря Convento do Carmo — 5 евро, еда и напитки