На севере от Лиссабона лежит Авейру — яркий город, где по каналам плывут расписные молисейруш, на улицах соседствуют барокко и ар-нуво, а побережье манит розовыми дюнами и рыбацкими палейруш — полосатыми домами. Эти места так притягательны! Поскольку я гид и фотограф, вы сохраните путешествие не только в воспоминаниях, но и на профессиональных снимках.

за 1–7 человек или €53 за человека, если вас больше

Описание фото-прогулки

Город: архитектура, история и фото

Начнём утро у каналов, пока нет толп и свет идеален для съёмки

Зайдём в собор с позолоченными алтарями и прогуляемся по улицам, где барокко соседствует с ар-нуво

Посетим Музей Авейру — бывший монастырь Святой Жуаны с мраморной гробницей принцессы-святой и старинной церковью Иисуса

Отдохнём в зелёном парке Дом Педру Инфанте — с озером, арочными мостиками и террасами в бугенвиллеях

Каналы: прогулка на лодке

Перед катанием выпьем густой кофе с местным десертом овуш молеш, которые придумали монахини 500 лет назад

Сядем на лодку молисейру в районе Жардин-ду-Россу. Прокатимся по каналам под арочными мостами и мимо домиков рыбаков, подслушаем разговоры гондольеров — с шутками, песнями и подробностями о городе

Пройдём вдоль солончаков и соляных пирамид. Выясним, почему соль здесь — не просто приправа, а целая культура

Побережье: дюны, маяк, полосатые дома

В Кошта-Нова увидим розовые дюны и палейруш — полосатые рыбацкие домики, похожие на огромные леденцы

Зайдём на маяк в Барре — очень кинематографичный и самый высокий в Португалии: 62 метра высоты, 20 этажей

Посмотрим на Атлантику — здесь широкие белые пляжи и свет, от которого хочется достать камеру

Городок Ильяву: фарфор и роботы или пикник

Посетим старейшую фарфоровую мануфактуру «Вишта Алегри». Здесь делают изделия вручную и расписывают прямо в мастерских

В музее при фабрике — 30 000 экспонатов, включая фарфор, хрусталь, стекло и изящную часовню 18 века

Зайдём в интерактивный научный центр, где можно собрать робота, сварить пасту или сделать пиццу своими руками

А можем вместо посещения музеев устроить пикник с вином на дюнах.

Примерный тайминг

7:00–8:30 — выезд из Лиссабона (≈2,5 часа в пути)

10:00 — Авейру: Центральный канал, старый вокзал, площадь Республики

11:00–12:00 — Музей Авейру и кафедральный собор Авейру (или прогулка по району ар-нуво для любителей архитектуры)

12:00–12:45 — прогулка на лодке молисейру (около 45 минут, по желанию)

12:45–13:15 — соляные копи Тронкальяда (экомузей)

13:30–14:30 — обед в местном ресторане

14:30–15:00 — университетский кампус и парк с озером

15:00–15:30 — переезд в Бейра-Мар (≈30 минут), пляж Барра и маяк

15:30–16:30 — Кошта-Нова: полосатые домики, дюны, свободное время

16:30–17:30 — пикник на пляже или опционально: городок Ильяву (Морской музей и фабрика «Вишта Алегри») (+1 час)

17:30–18:45 — возвращение в Лиссабон

Тайминг гибкий и корректируется под ваши запросы.

Организационные детали

В стоимость включены:

трансфер на микроавтобусe Opel Vivaro и страховка

профессиональная фотосессия: 20 обработанных фотографий на фототехнику Sony a7 III, Sony 135 mm F1.8 GM, Sony 24 mm F1.4 GM, Sony 85 mm F1.8. FE. Вы получите снимки через 3 дня после экскурсии

