Авейру и Кошта-Нова: атлантическая Венеция с гидом-фотографом

Выехать за пределы Лиссабона и открыть ещё одну Португалию
На севере от Лиссабона лежит Авейру — яркий город, где по каналам плывут расписные молисейруш, на улицах соседствуют барокко и ар-нуво, а побережье манит розовыми дюнами и рыбацкими палейруш — полосатыми домами.

Эти места так притягательны! Поскольку я гид и фотограф, вы сохраните путешествие не только в воспоминаниях, но и на профессиональных снимках.
Описание фото-прогулки

Город: архитектура, история и фото

  • Начнём утро у каналов, пока нет толп и свет идеален для съёмки
  • Зайдём в собор с позолоченными алтарями и прогуляемся по улицам, где барокко соседствует с ар-нуво
  • Посетим Музей Авейру — бывший монастырь Святой Жуаны с мраморной гробницей принцессы-святой и старинной церковью Иисуса
  • Отдохнём в зелёном парке Дом Педру Инфанте — с озером, арочными мостиками и террасами в бугенвиллеях

Каналы: прогулка на лодке

  • Перед катанием выпьем густой кофе с местным десертом овуш молеш, которые придумали монахини 500 лет назад
  • Сядем на лодку молисейру в районе Жардин-ду-Россу. Прокатимся по каналам под арочными мостами и мимо домиков рыбаков, подслушаем разговоры гондольеров — с шутками, песнями и подробностями о городе
  • Пройдём вдоль солончаков и соляных пирамид. Выясним, почему соль здесь — не просто приправа, а целая культура

Побережье: дюны, маяк, полосатые дома

  • В Кошта-Нова увидим розовые дюны и палейруш — полосатые рыбацкие домики, похожие на огромные леденцы
  • Зайдём на маяк в Барре — очень кинематографичный и самый высокий в Португалии: 62 метра высоты, 20 этажей
  • Посмотрим на Атлантику — здесь широкие белые пляжи и свет, от которого хочется достать камеру

Городок Ильяву: фарфор и роботы или пикник

  • Посетим старейшую фарфоровую мануфактуру «Вишта Алегри». Здесь делают изделия вручную и расписывают прямо в мастерских
  • В музее при фабрике — 30 000 экспонатов, включая фарфор, хрусталь, стекло и изящную часовню 18 века
  • Зайдём в интерактивный научный центр, где можно собрать робота, сварить пасту или сделать пиццу своими руками

А можем вместо посещения музеев устроить пикник с вином на дюнах.

Примерный тайминг

7:00–8:30 — выезд из Лиссабона (≈2,5 часа в пути)
10:00 — Авейру: Центральный канал, старый вокзал, площадь Республики
11:00–12:00 — Музей Авейру и кафедральный собор Авейру (или прогулка по району ар-нуво для любителей архитектуры)
12:00–12:45 — прогулка на лодке молисейру (около 45 минут, по желанию)
12:45–13:15 — соляные копи Тронкальяда (экомузей)
13:30–14:30 — обед в местном ресторане
14:30–15:00 — университетский кампус и парк с озером
15:00–15:30 — переезд в Бейра-Мар (≈30 минут), пляж Барра и маяк
15:30–16:30 — Кошта-Нова: полосатые домики, дюны, свободное время
16:30–17:30 — пикник на пляже или опционально: городок Ильяву (Морской музей и фабрика «Вишта Алегри») (+1 час)
17:30–18:45 — возвращение в Лиссабон

Тайминг гибкий и корректируется под ваши запросы.

Организационные детали

В стоимость включены:

  • трансфер на микроавтобусe Opel Vivaro и страховка
  • профессиональная фотосессия: 20 обработанных фотографий на фототехнику Sony a7 III, Sony 135 mm F1.8 GM, Sony 24 mm F1.4 GM, Sony 85 mm F1.8. FE. Вы получите снимки через 3 дня после экскурсии

Дополнительные расходы

  • Прогулка на лодке — €10 за чел.
  • Билет в Музей Авейру — €4 за чел.
  • Билет в музей керамики в Ильяу — €6 за чел.
  • Билет в интерактивный научный музей: для детей от 3 лет — €3,5 и взрослый — €4,50
  • Обед или кофе в городе — по желанию, цены по меню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Лиссабоне, Синтре или Кашкайше
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 21 туриста
Доброго дня, друзья! Меня зовут Вадим. Я родился в Москве, жил в Одессе и Санкт-Петербурге, путешествовал по Европе на машине, велосипеде и пешком, нырял с аквалангом в Австралии и ездил
читать дальше

на метро в Японии. И наконец выбрал для жизни с семьёй место на берегу Атлантики — прекрасную и удивительную Португалию. Я полюбил эту страну, её природу и культуру, а также невероятно добрых и открытых людей, что здесь живут. Я профессиональный фотограф и лицензированный гид. В моих поездках всегда есть приятный бонус — профессиональные кадры в самых красивых местах Португалии. Мои экскурсии без навязчивого общения и скучных подробностей, всё по любви и дружбе.

Отзывы и рейтинг

O
Oleg
6 окт 2025
Огромное спасибо Вадиму за прекрасно проведенное время в Авейру и Кошта-Нову. Солнечная погода, насыщенная экскурсия, квест программа для детей оставили неизгладимое впечатление. А фотоподборка — великолепное отражение нашего эмоционального состояния и память для семьи. 5.0/5.0

