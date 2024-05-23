Активности – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 8 экскурсий в категории «Активности» в Лиссабоне на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лиссабон: с друзьями под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
400 за всё до 6 чел.
Серфинг в окрестностях Лиссабона
🚗 На машине
Сёрфинг
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Серфинг в окрестностях Лиссабона: индивидуальные уроки для всех уровней
Погрузитесь в мир серфинга на лучших пляжах Лиссабона. Индивидуальные уроки для начинающих и продвинутых. Оборудование включено
Начало: Alges
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
78 за человека
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Начало: На площади Реставраторов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200 за всё до 10 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Шопинг-прогулка со стилистом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков
Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 2 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Вина и зрелищ!
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
    Это было действительно очень очень хорошо организовано и интересно! И главное нам не мешала даже плохая погода) и самое главное для меня, ребенку было интересно! Все о чем мы просили, было реализовано! Очень круто
  • Л
    Лидия
    11 ноября 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
  • Л
    Людмила
    7 ноября 2023
    По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
    Здравствуйте. Юля замечательный экскурсовод, оперативно придумала программу для детей. Детям понравилось и нам тоже было интересно. Благодаря Юле состоялось наше посещение Синтры. Спасибо!!!!
  • И
    Иван
    13 августа 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
  • О
    Ольга
    26 сентября 2022
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
    Это было просто прекрасно!Это было просто прекрасно!
  • Д
    Денис
    25 сентября 2019
    Серфинг в окрестностях Лиссабона
    Спасибо большое за урок!! Яся прекрасный учитель!! Всё было доступно объяснено и показано, методы теории и практики супер! Стояла в ледяной
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    воде 2 часа, помагала, переживала вместе с нами и радовалась успехам! Лучше тренера не найти!! Конечно не у всех всё получилось(Денис), но это точно того стоило!! Не пожалеете! Спасибо за помощь в надевании гидрокостюма(Настя) Теперь жалеем, что решились поехать учиться кататься в последний день отпуска. . Ээээх. В следующий раз только к Ясе!!! И не только на серф!!

  • М
    Мария
    16 сентября 2019
    Серфинг в окрестностях Лиссабона
    Спасибо большое за полученные эмоции! Яся меньше чем за час с первого урока поставила меня на доску)) объяснила всю технику, в океане помогла мне совершить мою мечту- покорить волну! Было очень круто! Спасибо за классный день! Сёрфинг -это нереально круто!
  • Т
    Татьяна
    12 сентября 2019
    Серфинг в окрестностях Лиссабона
    Это был прекрасное завершение моего путешествия по Португалии и огромное спасибо за это Ясе! Яся- отличный инструктор и доброжелательный человек, с
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    которым очень комфортно общаться. Про сёрфинг объяснила все доступно, понятно, на протяжении всего нахождения в воде была рядом, поддерживала и подсказывала. Рекомендую 100%

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Активности»

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  1. Лиссабон: с друзьями под парусом
  2. Серфинг в окрестностях Лиссабона
  3. По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
  4. Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
  5. Шопинг-прогулка со стилистом
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Активности" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 78 до 400. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 14 ⭐ отзывов, цены от €78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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