1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Серфинг в окрестностях Лиссабона: индивидуальные уроки для всех уровней
Погрузитесь в мир серфинга на лучших пляжах Лиссабона. Индивидуальные уроки для начинающих и продвинутых. Оборудование включено
Начало: Alges
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€78 за человека
Квест
3.5 часа
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Начало: На площади Реставраторов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков
Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
- ООльга4 апреля 2024Это было действительно очень очень хорошо организовано и интересно! И главное нам не мешала даже плохая погода) и самое главное для меня, ребенку было интересно! Все о чем мы просили, было реализовано! Очень круто
- ЛЛидия11 ноября 2023Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
- ЛЛюдмила7 ноября 2023Здравствуйте. Юля замечательный экскурсовод, оперативно придумала программу для детей. Детям понравилось и нам тоже было интересно. Благодаря Юле состоялось наше посещение Синтры. Спасибо!!!!
- ИИван13 августа 2023Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
- ООльга26 сентября 2022Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
- ДДенис25 сентября 2019Спасибо большое за урок!! Яся прекрасный учитель!! Всё было доступно объяснено и показано, методы теории и практики супер! Стояла в ледяной
- ММария16 сентября 2019Спасибо большое за полученные эмоции! Яся меньше чем за час с первого урока поставила меня на доску)) объяснила всю технику, в океане помогла мне совершить мою мечту- покорить волну! Было очень круто! Спасибо за классный день! Сёрфинг -это нереально круто!
- ТТатьяна12 сентября 2019Это был прекрасное завершение моего путешествия по Португалии и огромное спасибо за это Ясе! Яся- отличный инструктор и доброжелательный человек, с
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Активности»
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