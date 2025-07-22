На севере от Лиссабона, Авейру удивляет каналами и архитектурой, а Кошта-Нова - дюнами и полосатыми домами. Фотографии сохранят ваши впечатления

Начало: У вашего отеля в Лиссабоне, Синтре или Кашкайше