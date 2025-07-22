Мои заказы

Необычные дома в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Лиссабоне на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Must-eat Лиссабона
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Must-eat Лиссабона: гастрономическая экскурсия
Прогулка по Лиссабону с дегустацией местных блюд. Узнайте о кулинарных традициях, посетите старинные кафе и рюмочные, попробуйте лучшие стритфуд и напитки
Начало: На площади Россиу
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
от €70 за человека
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
11 авг в 06:30
12 авг в 06:30
€200 за всё до 6 чел.
Авейру и Кошта-Нова: атлантическая Венеция с гидом-фотографом
На машине
8 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Авейру и Кошта-Нова: атлантическая Венеция
На севере от Лиссабона, Авейру удивляет каналами и архитектурой, а Кошта-Нова - дюнами и полосатыми домами. Фотографии сохранят ваши впечатления
Начало: У вашего отеля в Лиссабоне, Синтре или Кашкайше
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
€590 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июля 2025
    Лиссабон одним днём: золотой треугольник
    Елена очень чуткий человек и очень гибкий гид. Экскурсия понравилась, было интересно, а общение было легким и приятным. Спасибо большое!
  • П
    Павел
    29 июня 2025
    Лиссабон одним днём: золотой треугольник
    Отличная экскурсия, хорошая и интересная подача без сухих фактов по учебнику, интересный маршрут. Рекомендую.
  • А
    Александр
    5 июня 2025
    Must-eat Лиссабона
    Отличная экскурсия со знающим гидом, внимательным и интересным, рекомендуем другим!
  • R
    Ramunas
    26 мая 2025
    Лиссабон одним днём: золотой треугольник
    Очень благодарны за качественную, давшую много знании и глубоко душевную экскурсию. Всем рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2025
    Must-eat Лиссабона
    Спасибо за экскурсию и дальнейшие рекомендации
  • O
    Olga
    26 апреля 2025
    Must-eat Лиссабона
    Мы провели замечательное время с Сергеем, который искренне стремился удивить нас блюдами местной кухни. К его огорчению, мы уже провели
    читать дальше

    в городе несколько дней и успели попробовать многое ещё до нашей встречи. Тем не менее, Сергей устроил для нас обед в аутентичном кафе, где подавали еду, отличающуюся от стандартного туристического меню. Это было действительно интересно и увлекательно — мы получили новый гастрономический опыт и почувствовали себя ближе к местной культуре.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Must-eat Лиссабона
  2. Лиссабон одним днём: золотой треугольник
  3. Авейру и Кошта-Нова: атлантическая Венеция с гидом-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Набережная
  7. Район Байша
  8. Памятник первооткрывателям
  9. Площадь Россио
  10. Статуя Христа
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 590. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 30 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь