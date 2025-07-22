Индивидуальная
Must-eat Лиссабона: гастрономическая экскурсия
Прогулка по Лиссабону с дегустацией местных блюд. Узнайте о кулинарных традициях, посетите старинные кафе и рюмочные, попробуйте лучшие стритфуд и напитки
Начало: На площади Россиу
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
от €70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
11 авг в 06:30
12 авг в 06:30
€200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Авейру и Кошта-Нова: атлантическая Венеция
На севере от Лиссабона, Авейру удивляет каналами и архитектурой, а Кошта-Нова - дюнами и полосатыми домами. Фотографии сохранят ваши впечатления
Начало: У вашего отеля в Лиссабоне, Синтре или Кашкайше
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
€590 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июля 2025Елена очень чуткий человек и очень гибкий гид. Экскурсия понравилась, было интересно, а общение было легким и приятным. Спасибо большое!
- ППавел29 июня 2025Отличная экскурсия, хорошая и интересная подача без сухих фактов по учебнику, интересный маршрут. Рекомендую.
- ААлександр5 июня 2025Отличная экскурсия со знающим гидом, внимательным и интересным, рекомендуем другим!
- RRamunas26 мая 2025Очень благодарны за качественную, давшую много знании и глубоко душевную экскурсию. Всем рекомендуем.
- ННаталья28 апреля 2025Спасибо за экскурсию и дальнейшие рекомендации
- OOlga26 апреля 2025Мы провели замечательное время с Сергеем, который искренне стремился удивить нас блюдами местной кухни. К его огорчению, мы уже провели
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Необычные дома»
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