Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
24 фев в 06:30
25 фев в 06:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять и полюбить Лиссабон
На этой экскурсии вы почувствуете атмосферу Лиссабона, прогуляетесь по старым кварталам, попробуете местный кофе и насладитесь видами города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце Лиссабона: старинный транспорт и смотровые
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические районы и площади. Узнайте об уникальных местах и насладитесь панорамными видами
Начало: По договорённости
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
Сегодня в 09:00
24 фев в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
24 фев в 09:00
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 8 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старого Лиссабона
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00, в четверг в 14:00
24 фев в 09:00
25 фев в 09:00
€36
€45 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Открывая Португалию: прогулка по Алфаме и поездка на мыс Рока и Пасть Дьявола
Рассмотреть Старый город Лиссабона и полюбоваться закатом на скалах с видом на Атлантику
Начало: На площади Коммерции (Praça do Comércio)
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
24 фев в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон - знакомство c городом
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, путешествуя сквозь века и наслаждаясь его историей и культурой
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
24 фев в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
От мирадора к мирадору: групповая экскурсия по Лиссабону
Присоединяйтесь к экскурсии по Лиссабону, чтобы узнать город с его лучших сторон и открыть для себя его секреты. Вас ждут виды и истории
Начало: В парке Эдуарда VII
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
25 фев в 11:00
27 фев в 11:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид10 февраля 2026Отличная экскурсия!
- ЛЛюдмила5 февраля 2026Всё замечательно, информативно и интересно
- ССветлана13 января 2026Если Вы прилетаете утром в Лиссабон как мы, то экскурсия, предложенная Анаит, будет Вам очень полезна и интересна. Наше заселение
- ССнежана4 января 2026Очень понравилась экскурсия с Еленой. Прекрасно составлен маршрут, и обширная программа. Мы столько посмотрели интересных мест!!!! Я обязательно в следующий приезд в Лиссабон возьму другие экскурсии от Елены❤️❤️❤️
- ЭЭдгар30 декабря 2025Очень насыщенный рассказ, много интересных исторических деталей. Не понимаю как можно не брать экскурсии в таких городах, особенно когда есть такие крутые гиды. Очень рекомендую.
- VVictoria15 декабря 2025Отличная экскурсия, рекомендую.
- ЕЕвгения7 декабря 2025Елена провела для нас познавательную обзорную экскурсию по Лиссабону с обзором истории Португалии, а также подсказала, где вкусно поесть, выпить кофе, и где купить подарки домой (в моем случае кожгалантерея).
- SSvetlana1 декабря 2025Большое спасибо! Всё очень понравилось.
- ССветлана28 ноября 2025Мы остались в полном восторге от экскурсии! Гид прекрасно знает Лиссабон, историю города и самые уютные уголки, куда туристы обычно
- ААнастасия26 ноября 2025Мы хотим выразить огромную благодарность за невероятную экскурсию в Лиссабоне! Нам всё очень понравилось - от маршрута до атмосферы, которую
