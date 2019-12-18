20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автопутешествие по самым интересным районам и к 7 смотровым площадкам

Грачья
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Грачья – представитель гидов
Лиссабон — ровесник Рима, и как любой уважающий себя город с многовековой историей, он расположен на 7 холмах.

Мы предлагаем вам взглянуть на сердце Португалии с 7 лучших смотровых площадок, проехать по красивейшим улицам и открыть для себя самые интересные районы.

Лиссабон поделится с вами своим колоритом, атмосферой, необычными фактами и, конечно, захватывающими видами!
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Место пребывания путешественников
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У этой экскурсии20 отзывов
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Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы

Что вас ожидает

Старый Лиссабон
Путешествие начнётся с самых старых районов города — Грасы и Алфамы, где вы полюбуетесь яркими кварталами со смотровых Носса Сеньора ду Монте, Портуш ду Сол и Санта Граса. Узнаете о первом поселении финикийцев в благословенной бухте Alis Ubbo, откуда и пошло название Лиссабона, о греках и римлянах на этих землях.

Средневековые улочки
Мы проедем по территории треугольника, где располагался средневековый Лиссабон — от крепости Святого Георгия до набережной Тежу: вы узнаете о многовековом арабском владычестве и рыцарях-крестоносцах, помогавших первому королю Португалии отвоевать свои земли. Выехав из лабиринта средневековых улочек, через вереницу площадей — Мартим Мониш, Фигейра, Россиу, Рестаурадореш — вы попадёте на проспект Свободы, к площади Помбала и парку Эдуарда VII.

После землетрясения
В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон. Услышите, как он стал новым городом после одного из самых разрушительных в Европе землетрясений, как эта трагедия повлияла на всю историю Португалии, когда закончился её золотой век. Здесь вы увидите памятник одному из главных героев всех последующих событий, маркизу Помбалу.

Высокий район, широкие улицы
Следующий пункт автопрогулки — «высокий» район Байру Алту, где со смотровой площадки Сан-Педру-де-Алкантара вы окинете взглядом великолепные районы Алфама, Мурария, Байша и окраины Лиссабона, ставшие сегодня очень престижными для жизни. Вы проедете по очень широким для 18-го века улицам и по набережной, откуда насладитесь видом на реку.

Столица Великих географических открытий
В районе Белень вас ждёт знакомство с историей этого места, напрямую связанной с эпохой Великих географических открытий. Здесь, с площади у памятника Первооткрывателям, вы увидите памятники всемирного наследия ЮНЕСКО — монастырь Иеронимитов и Беленскую башню.

Отголоски Америки и Бразилии
По мосту 25 апреля (брат-близнец моста Golden Gate в Сан-Франциско) вы переедете через реку Тежу и окажетесь в городе Алмада, где расположена статуя Христа (реплика символа Рио-де-Жанейро), со смотровой площадки которой (высота постамента 82 метра!) открывается захватывающий вид на Лиссабон, реку Тежу и всю Лиссабонскую Ривьеру.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Дополнительно оплачиваются: билет на смотровую площадку статуи Христа (5€/чел); билет на смотровую площадку памятника Первооткрывателям (5€/чел).
  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе.
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место пребывания путешественников.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Грачья
Грачья
Мне 41 год, водительский стаж — 20 лет. Увлеченный автотурист, неоднократно проехал всю Европу на автомобиле. Изучаю Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомился с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 декабря 2019
Все было отлично на высшем уровне!! Огромное спасибо Анаид!😊
Юлия
4 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия и гид Анаит. Время пролетело быстро, мы много посмотрели, услышали массу интересной информации. Анаит с хорошим чувством юмора, после экскурсии показала нам много мест, куда можно было ещё сходить. Большое спасибо за экскурсию!
15 января 2019
Экскурсия очень познавательная, насыщенная и интересная!
Анита прекрасный гид. Мастер своего дела!
29 декабря 2018
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод!
Спасибо, Анаит!
31 октября 2018
Большое спасибо Анаит за интересные рассказы об истории и настоящем дне Португалии! Несмотря на дождь, нам удалось получить самые приятные впечатления о городе и его достопримечательностях, и почти влюбиться в Лиссабон! Отдельное спасибо Анаит за рекомендации мест для ужина и самостоятельного знакомства с городом!
Елена
31 октября 2018
Анаит - отличный рассказчик, знающая историю Португалии и любящая страну, в которой живёт. Маршрут нашей экскурсии построили со всеми нашими пожеланиями. Время, проведённое с Анаит, пролетело незаметно, но мы успели много узнать и посмотреть отдаленные значимые места Лиссабона, до которых не дошли в первый день нашего пребывания. В завершении нашей экскурсии Анаит подвезла нас к рыбному ресторанчику с очаровательной хозяйкой и вкусной едой. Спасибо.
Юлия
17 октября 2018
Экскурсия по Лиссабону 8 октября с Мариной была настоящим удовольствием.
Умный, владеющий материалом рассказчик на машине и потрясающей красоты город - уже само по себе многообещающе!
Мы объехали много красивых мест в городе. Марина узнала, что мы за день до этой, уже были на пешеходной экскурсии, и старалась не повторять уже осмотренные нами места. Мы были на одной из смотровых площадок, откуда открывается красивый вид на город. Были на знаменитом мосту, который похож на мост в Сан-Франциско, поднимались на статую Христа. Это из того, что запомнилось больше всего. Выходили из машины еще в паре непанорамных мест.
Из минусов: мне немного не хватило осмотров достопримечательностей вживую, т.к. больше проезжали их на машине мимо, ибо время экскурсии было ограничено. Поэтому, я назвала бы эту экскурсию: "Обзорная по городу с посещением статуи Христа". Т.к от названия экскурсии ожидала, что мы будем выходить на всех лучших панорамах, какие только есть в Лиссабоне! Название сформировало у меня завышенные ожидания. :))))
Но с нами были пассажиры, которые ходили с трудом, - они как раз были счастливы, что почти не надо выходить из минивэна. Ну а я люблю фотографировать, мне из окна машины на ходу делать это было неудобно. Поэтому -некоторое разочарование.
Но к гиду - никаких претензий - очень интересный и насыщенный историческими подробностями рассказ о Лиссабоне, и гид - очень приятная девушка!
Мариночка! Огромное спасибо Вам за эту поездку! Вы нам очень понравились! Когда снова приедем, обязательно к вам обратимся еще!
Всех благ Вам!
8 октября 2018
Были на экскурсии с Татьяной. Наша оценка 5 +++.Виртуозный водитель, отличный рассказчик, очень хорошо знает и интересно рассказывает, любит Лиссабон и Португалию.На часы не смотрит, вместо 3 часов , мы провели с Татьяной 4,5часа.
Время пролетело очень быстро. Татьяна замечательный человек и отличный экскурсовод. По завершению экскурсии привезла нас в таверну на обед, где было очень вкусно и замечательно.
Рекомендуем всем. За столь короткое время мы увидели почти весь Лиссабон.
Спасибо Татьяна.

Лана и компания.
1 октября 2018
Большое спасибо Анаит за содержательную экскурсию.Мы увидели множество мест Лиссабона.Побывали в таких местах куда сами врядли бы добрались. Время пролетело незаметно.
Наталия
15 сентября 2018
Экскурсия с Анаит прошла на самом высоком уровне. Я этого ожидала, так как во всех отзывах видела отличные оценки. Места очень красивые, речь грамотная и понятная, знание материала превосходное, усталости за 3-4 часа не ощущаешь совсем! Экскурсия у нас была индивидуальная, поэтому отталкивались от наших пожеланий, перечислять объекты не буду, возможно, они меняются в зависимости от группы. Анаит спасибо большое! Обязательно буду рекомендовать экскурсию с Вами своим друзьям и знакомым!
Ещё 10 отзывов

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Крыши и панорамы Лиссабона

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Лиссабон как на ладониЛиссабон как на ладониЛиссабон как на ладони
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