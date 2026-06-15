20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лиссабон, город с богатой историей и уникальной архитектурой, ждет вас. Эта индивидуальная экскурсия предлагает не просто прогулку по городу, а путешествие через время.Вы увидите Лиссабон с его лучших смотровых площадок,

пройдетесь по старинным районам Граса и Алфама, узнаете о влиянии финикийцев, греков и римлян на историю города. После землетрясения Лиссабон восстал из руин, и вы увидите, как он изменился, посетив парк Эдуарда VII. В районе Белень вы познакомитесь с эпохой Великих географических открытий. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Лиссабон во всей его красе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый Лиссабон

Путешествие начнётся с самых старых районов города — Грасы и Алфамы, где вы полюбуетесь яркими кварталами со смотровых Носса Сеньора ду Монте, Портуш ду Сол и Санта Граса. Узнаете о первом поселении финикийцев в благословенной бухте Alis Ubbo, откуда и пошло название Лиссабона, о греках и римлянах на этих землях.

Средневековые улочки

Мы проедем по территории треугольника, где располагался средневековый Лиссабон — от крепости Святого Георгия до набережной Тежу: вы узнаете о многовековом арабском владычестве и рыцарях-крестоносцах, помогавших первому королю Португалии отвоевать свои земли. Выехав из лабиринта средневековых улочек, через вереницу площадей — Мартим Мониш, Фигейра, Россиу, Рестаурадореш — вы попадёте на проспект Свободы, к площади Помбала и парку Эдуарда VII.

После землетрясения

В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон. Услышите, как он стал новым городом после одного из самых разрушительных в Европе землетрясений, как эта трагедия повлияла на всю историю Португалии, когда закончился её золотой век. Здесь вы увидите памятник одному из главных героев всех последующих событий, маркизу Помбалу.

Высокий район, широкие улицы

Следующий пункт автопрогулки — «высокий» район Байру Алту, где со смотровой площадки Сан-Педру-де-Алкантара вы окинете взглядом великолепные районы Алфама, Мурария, Байша и окраины Лиссабона, ставшие сегодня очень престижными для жизни. Вы проедете по очень широким для 18-го века улицам и по набережной, откуда насладитесь видом на реку.

Столица Великих географических открытий

В районе Белень вас ждёт знакомство с историей этого места, напрямую связанной с эпохой Великих географических открытий. Здесь, с площади у памятника Первооткрывателям, вы увидите памятники всемирного наследия ЮНЕСКО — монастырь Иеронимитов и Беленскую башню.

Отголоски Америки и Бразилии

По мосту 25 апреля (брат-близнец моста Golden Gate в Сан-Франциско) вы переедете через реку Тежу и окажетесь в городе Алмада, где расположена статуя Христа (реплика символа Рио-де-Жанейро), со смотровой площадки которой (высота постамента 82 метра!) открывается захватывающий вид на Лиссабон, реку Тежу и всю Лиссабонскую Ривьеру.

Организационные детали