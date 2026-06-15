20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Лиссабон: лучшие панорамы

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Лиссабон, город с богатой историей и уникальной архитектурой, ждет вас. Эта индивидуальная экскурсия предлагает не просто прогулку по городу, а путешествие через время.

Вы увидите Лиссабон с его лучших смотровых площадок,
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пройдетесь по старинным районам Граса и Алфама, узнаете о влиянии финикийцев, греков и римлян на историю города.

После землетрясения Лиссабон восстал из руин, и вы увидите, как он изменился, посетив парк Эдуарда VII. В районе Белень вы познакомитесь с эпохой Великих географических открытий. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Лиссабон во всей его красе

5
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные панорамы Лиссабона
  • 🏰 Исторические районы и средневековые улочки
  • 🌳 Прогулка по парку Эдуарда VII
  • 🏞️ Вид на реку Тежу
  • 🗺️ История Великих географических открытий
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы
Лиссабон: лучшие панорамы

Что можно увидеть

  • Носса Сеньора ду Монте
  • Портуш ду Сол
  • Санта Граса
  • Крепость Святого Георгия
  • Площадь Мартим Мониш
  • Площадь Фигейра
  • Площадь Россиу
  • Площадь Рестаурадореш
  • Проспект Свободы
  • Площадь Помбала
  • Парк Эдуарда VII
  • Смотровая площадка Сан-Педру-де-Алкантара
  • Памятник Первооткрывателям

Описание экскурсии

Старый Лиссабон

Путешествие начнётся с самых старых районов города — Грасы и Алфамы, где вы полюбуетесь яркими кварталами со смотровых Носса Сеньора ду Монте, Портуш ду Сол и Санта Граса. Узнаете о первом поселении финикийцев в благословенной бухте Alis Ubbo, откуда и пошло название Лиссабона, о греках и римлянах на этих землях.

Средневековые улочки

Мы проедем по территории треугольника, где располагался средневековый Лиссабон — от крепости Святого Георгия до набережной Тежу: вы узнаете о многовековом арабском владычестве и рыцарях-крестоносцах, помогавших первому королю Португалии отвоевать свои земли. Выехав из лабиринта средневековых улочек, через вереницу площадей — Мартим Мониш, Фигейра, Россиу, Рестаурадореш — вы попадёте на проспект Свободы, к площади Помбала и парку Эдуарда VII.

После землетрясения

В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон. Услышите, как он стал новым городом после одного из самых разрушительных в Европе землетрясений, как эта трагедия повлияла на всю историю Португалии, когда закончился её золотой век. Здесь вы увидите памятник одному из главных героев всех последующих событий, маркизу Помбалу.

Высокий район, широкие улицы

Следующий пункт автопрогулки — «высокий» район Байру Алту, где со смотровой площадки Сан-Педру-де-Алкантара вы окинете взглядом великолепные районы Алфама, Мурария, Байша и окраины Лиссабона, ставшие сегодня очень престижными для жизни. Вы проедете по очень широким для 18-го века улицам и по набережной, откуда насладитесь видом на реку.

Столица Великих географических открытий

В районе Белень вас ждёт знакомство с историей этого места, напрямую связанной с эпохой Великих географических открытий. Здесь, с площади у памятника Первооткрывателям, вы увидите памятники всемирного наследия ЮНЕСКО — монастырь Иеронимитов и Беленскую башню.

Отголоски Америки и Бразилии

По мосту 25 апреля (брат-близнец моста Golden Gate в Сан-Франциско) вы переедете через реку Тежу и окажетесь в городе Алмада, где расположена статуя Христа (реплика символа Рио-де-Жанейро), со смотровой площадки которой (высота постамента 82 метра!) открывается захватывающий вид на Лиссабон, реку Тежу и всю Лиссабонскую Ривьеру.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Дополнительно оплачиваются: билет на смотровую площадку статуи Христа (5€/чел), билет на смотровую площадку памятника Первооткрывателям (5€/чел)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья и Анаит
Грачья и Анаит — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1546 туристов
Наша страсть — автомобильные путешествия. Мы неоднократно проехали всю Европу, изучаем Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомились с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить вам автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас. Лицензия ассоциации туризма Португалии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
1
Э
Достаточно долго выбирала подходящую экскурсию, которая охватывала бы самые главные локации Лиссабона для первого знакомства с городом. Данная автомобильно-пешеходная экскурсия превзошла все наши ожидания! удобный формат, в особенности для посещения
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смотровых площадок! Экскурсию проводили Татьяна и Грач. Слушать Татьяну, ее рассказы о местах и людях (главная достопримечательность Португалии - португальцы, мы запомнили;), проникнуться в особенности местной, достаточно колоритной жизни - то, что я рекомендовала бы каждому! Тур длился даже больше заявленного времени, с учетом наших препочтений. Самое удивительное - то, что мы не устали даже спустя 6 часов! Спасибо огромное нашим проводникам в удивительный мир столицы Португалии!

Достаточно долго выбирала подходящую экскурсию, которая охватывала бы самые главные локации Лиссабона для первого знакомства с
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Сергей
Посмотрели основные достопримечательности и места Лиссабона. Хорошо, что поехали на автомобиле. Ходить пешком тяжело, очень много подьемов. Нам все понравилось!
Посмотрели основные достопримечательности и места Лиссабона. Хорошо, что поехали на автомобиле. Ходить пешком тяжело, очень много
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Сергей
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не приехал в этот безумно интересный город раньше и сожаление из-за того, что мой визит
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в Лиссабон был столь краткосрочен.
Что до экскурсии, то я безмерно благодарен Анаит за то, что она умудрилась за то небольшое время, что было отпущено на экскурсию, показать и рассказать про Лиссабон и Португалию столь много.
На этой прогулке были и захватывающие панорамы с видом на город, и торжественно-мрачный, полусгоревший храм Санта-Домингес, и неожиданно яркая и богато отделанная внутри, но простецкая снаружи церковь Святого Роха, и магазинчики вековой давности, сохранившие дух начала века, и людные, шумные площади, и неистоптанные туристами места. А ещё вкусные местные паштейши и сладкая жинжа. Всё это под увлекательный рассказ о прошлом и настоящем Португалии.
Спасибо, Анаит, за восхитительные несколько часов на нашей экскурсии.

Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не+2
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
Сожаление и глубокое разочарование возникло у меня после этой экскурсии. Разочарование от того, что я не
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А
Если хотите увидеть весь Лиссабон и оценить красоту этого города, то безусловно панорамы на город имеют значение! Большое спасибо Анаит за такую интересную экскурсию, увлекательные рассказы об истории города и жизни современных лиссабонцев. Анаит прекрасный гид и замечательный человек! Однозначно рекомендую!
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Наталия
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!+1
Замечательный экскурсовод!!!В восторге от проведенного вместе времени! Спасибо Ане!!!
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Р
Всё прошло на 5+ С удовольствием посоветую этих ребят своим друзьям!!!
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