Город Баталья

Программа начнётся с посещения города Баталья, где вы увидите величественный монастырь Санта-Мария-да-Витория. На экскурсии 🧭 вы исследуете архитектуру этой изумительной обители, в которой соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, и услышите интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, где покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.

Город Алкобаса

Затем мы направимся в город 🏙️ Алкобаса, где посетим музей 🖼 вина, который был организован в старом винодельческом поместье. Место было выбрано не случайно. В этих краях веками выращивали виноград и делали вино 🍷. Трудились здесь и монахи-цистерцианцы и римляне и много кто еще. Коллекция вин насчитывает около десяти тысяч экземпляров со всей Португалии. В музее вы узнаете о развитии виноделия в Португалии. Увидите помещения-хранилища для вина, которые превратили в музейные залы, винные погреба и таверну, где вас ожидает дегустация региональных вин.

После этого мы посетим первое цистерцианское аббатство в Португалии — Санта-Мария-де-Алкобаса, которое поражает своими размерами. Это одно из крупнейших строений в истории 📖 цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме.

Рядом с монастырем Санта-Мария-де-Алкобаса, в одной из местных кондитерских, у вас будет великолепная возможность попробовать лучшие португальские сладости, приготовленные по старинным монастырским рецептам. Здесь вы услышите историю возникновения монастырских сладостей и мы вместе попытаемся разгадать тайну их приготовления.

Город Обидуш

В завершение нашей программы, мы отправимся в средневековый город Обидуш. Здесь расположен величественный замок 🏰, а сам город окружают средневековые зубчатые стены. На протяжении нескольких столетий португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Гуляя по узким средневековым улочками, вы услышите интересные истории и легенды о мавританских и христианских принцессах, королевах и обычных женщинах, которые оставили след в истории города. Здесь же можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому почти невозможно остаться равнодушным.

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