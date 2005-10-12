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Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Во время этого автомобильного тура вы совершите настоящее путешествие в Средневековье и побываете в городах Баталья, Алкобаса, Обидуш.

Посетите древние монастыри, музей 🖼 вина, отведаете местные вина и попробуете самые вкусные монастырские сладости.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €300 за экскурсию

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Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей

Что вы увидите

  • Монастырь Санта-Мария-да-Витория (Баталья)
  • Монастырь Санта-Мария-де-Алкобаса (Алкобаса)
  • Музей вина (Алкобаса)
  • Сладости в Алкобасе
  • Старый город (Обидуш)
  • Замок-крепость (Обидуш)
Город Баталья
Программа начнётся с посещения города Баталья, где вы увидите величественный монастырь Санта-Мария-да-Витория. На экскурсии 🧭 вы исследуете архитектуру этой изумительной обители, в которой соединилось два стиля — суровая готика и кружевной мануэлино, и услышите интересные исторические факты о Санта-Мария-да-Витория, где покоятся останки Генриха Мореплавателя и других представителей Ависской династии.
Город Алкобаса
Затем мы направимся в город 🏙️ Алкобаса, где посетим музей 🖼 вина, который был организован в старом винодельческом поместье. Место было выбрано не случайно. В этих краях веками выращивали виноград и делали вино 🍷. Трудились здесь и монахи-цистерцианцы и римляне и много кто еще. Коллекция вин насчитывает около десяти тысяч экземпляров со всей Португалии. В музее вы узнаете о развитии виноделия в Португалии. Увидите помещения-хранилища для вина, которые превратили в музейные залы, винные погреба и таверну, где вас ожидает дегустация региональных вин.
После этого мы посетим первое цистерцианское аббатство в Португалии — Санта-Мария-де-Алкобаса, которое поражает своими размерами. Это одно из крупнейших строений в истории 📖 цистерцианцев и первое готическое строение в Португалии. Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме.
Рядом с монастырем Санта-Мария-де-Алкобаса, в одной из местных кондитерских, у вас будет великолепная возможность попробовать лучшие португальские сладости, приготовленные по старинным монастырским рецептам. Здесь вы услышите историю возникновения монастырских сладостей и мы вместе попытаемся разгадать тайну их приготовления.
Город Обидуш
В завершение нашей программы, мы отправимся в средневековый город Обидуш. Здесь расположен величественный замок 🏰, а сам город окружают средневековые зубчатые стены. На протяжении нескольких столетий португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Гуляя по узким средневековым улочками, вы услышите интересные истории и легенды о мавританских и христианских принцессах, королевах и обычных женщинах, которые оставили след в истории города. Здесь же можно будет попробовать знаменитую португальскую жинжу — вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, к которому почти невозможно остаться равнодушным.

Важная информация:

  • Если вы хотите поехать с гидом на своем автомобиле 🚘, стоимость экскурсии будет 150 евро.
Что входит
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • <b>Стоимость входных билетов:</b>
  • монастырь Санта-Мария-де-Алкобаса (€6 с чел. )
  • монастырь Санта-Мария-да-Витория (€6 с чел. )
  • музей вина (€2, 5 с чел. )
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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