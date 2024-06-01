1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков
Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое путешествие в Сетубал: рынок, ресторан и винодельня
Приглашаем на увлекательное гастрономическое путешествие в Сетубал, где вас ждут вкусные открытия и незабываемые впечатления
Начало: На вокзале в Сетубале
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: эксклюзивное путешествие по винтажным районам и богемным кафе
Погрузитесь в мир португальских драгоценностей: от вкуснейшего шоколада до любимого мыла английской королевы. Вас ждут удивительные открытия
Начало: На площади Россиу
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
90€81 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Алфама - душа Лиссабона
Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Начало: У Arco de rua Augosto
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Синтра
Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Начало: На железнодорожном вокзале Синтры
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ЗЗоя28 мая 2024Абсолютно прекраснейший гид 😍😍 Валерия! Мы остались в восторге 🫶 и в следующий приезд в Лиссабон пойдем на все ее экскурсии! Безумно интересная экскурсия и харизматичная и позитивная Лера. Спасибо большое! супер довольны!
- ААнна26 мая 2024Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
- ССаша20 мая 2024Хорошая экскурсия. Не больше и не меньше. Средневековые города, исторические справки и все такое. Я фанат интересных историй, но тут
- ССаша20 мая 2024Сам по себе маршрут (и выбор ресторана для обеда) прекрасны. Очень приятно было попить вина у старинного монастыря, обсудить Португалию,
- ДДана19 мая 2024Валерия замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут был построен грамотно, материал подан вкусно и сочно! Рекомендую!!!
- ВВадим10 мая 2024Валерия прекрасный гид с профессиональной честью! Артистична и интерактивна! Нам очень понравилась!
- ДДания9 мая 2024Алена очень яркий интересный человек и знает много интересного. Быстрое и удобное передвижение на туктуке. И очень классные фото и видео от Алены 💛
- ДДарья1 мая 2024Отличный день 🙌
- ААлександра10 февраля 2024Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Почувствовать себя местным»
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