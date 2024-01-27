Приглашаем совершить гастрономический вояж в уютный портовый город Сетубал! Вы заглянете на местный колоритный рынок, посетите аутентичный рыбный ресторан и кафе с традиционными десертами. Если пожелаете, в завершение побываете на винодельне. Мы расскажем о местной кухне, культуре питания, популярных блюдах и роли застолья в жизни португальцев.

Описание

Что вас ожидает

Красочный португальский рынок

Вы посетите один из самых старых и популярных рынков Португалии. Пройдёте вдоль торговых прилавков, пестрящих фруктами, овощами и свежими домашними изделиями. А ещё увидите неимоверное количество рыбы и моллюсков, узнаете их названия и способы приготовления. Кроме того, мы расскажем, какой хлеб предпочитают португальцы, каковы секреты изготовления местных сыров и что означает таинственное слово «petiscos».

Изобильный рыбный ресторан

От теории мы перейдём к практике — и отправимся в один из местных ресторанов. За фиксированную умеренную стоимость вы сможете съесть столько рыбы, каракатиц и кальмаров, сколько осилите. Также к ним подадут салат, картофель в мундире и закуски. Наш обед, как у истинных португальцев, будет сопровождаться бурными разговорами. На застольной беседе мы расскажем не только о секретах гастрономии, но и о культуре питания местного населения.

Кафе с десертами и винодельня

После плотного обеда мы прогуляемся по колоритным городским улицам и заглянем в уютное кафе с португальскими десертами. В завершение, по желанию, отправимся в одну из старейших виноделен региона. Вы сможете познакомиться с её историей и продегустировать местные вина. Чтобы не заскучать в пути, мы расскажем о традиционных алкогольных напитках Португалии.

Организационные детали