Гастрономическое путешествие в Сетубал
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне

Раскрыть секреты португальской кухни и попробовать местные специалитеты на душевной экскурсии

Приглашаем совершить гастрономический вояж в уютный портовый город Сетубал! Вы заглянете на местный колоритный рынок, посетите аутентичный рыбный ресторан и кафе с традиционными десертами. Если пожелаете, в завершение побываете на винодельне.

Мы расскажем о местной кухне, культуре питания, популярных блюдах и роли застолья в жизни португальцев.
Гастрономическое путешествие в Сетубал
Гастрономическое путешествие в Сетубал
Гастрономическое путешествие в Сетубал
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Красочный португальский рынок

Вы посетите один из самых старых и популярных рынков Португалии. Пройдёте вдоль торговых прилавков, пестрящих фруктами, овощами и свежими домашними изделиями. А ещё увидите неимоверное количество рыбы и моллюсков, узнаете их названия и способы приготовления. Кроме того, мы расскажем, какой хлеб предпочитают португальцы, каковы секреты изготовления местных сыров и что означает таинственное слово «petiscos».

Изобильный рыбный ресторан

От теории мы перейдём к практике — и отправимся в один из местных ресторанов. За фиксированную умеренную стоимость вы сможете съесть столько рыбы, каракатиц и кальмаров, сколько осилите. Также к ним подадут салат, картофель в мундире и закуски. Наш обед, как у истинных португальцев, будет сопровождаться бурными разговорами. На застольной беседе мы расскажем не только о секретах гастрономии, но и о культуре питания местного населения.

Кафе с десертами и винодельня

После плотного обеда мы прогуляемся по колоритным городским улицам и заглянем в уютное кафе с португальскими десертами. В завершение, по желанию, отправимся в одну из старейших виноделен региона. Вы сможете познакомиться с её историей и продегустировать местные вина. Чтобы не заскучать в пути, мы расскажем о традиционных алкогольных напитках Португалии.

Организационные детали

  • Мы встречаемся на вокзале Сетубала (автобусном или железнодорожном), куда вы добираетесь из Лиссабона самостоятельно. Можно приехать на автобусе с площади Испании или вокзала Ориенте — от 4,50 евро в одну сторону. Или на электричке со станций Arroios, Sete Rios, Campolide — 4,55 евро.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно: обед — 20 евро с человека, кофе с десертом — примерно 4-5 евро с человека
  • Посещение винодельни по желанию — 10,50 евро с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на вокзале в Сетубале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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