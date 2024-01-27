Раскрыть секреты португальской кухни и попробовать местные специалитеты на душевной экскурсии
Мы расскажем о местной кухне, культуре питания, популярных блюдах и роли застолья в жизни португальцев.
янв
янв
янв
янв
фев
фев
фев
даты
Описание
Что вас ожидает
Красочный португальский рынок
Вы посетите один из самых старых и популярных рынков Португалии. Пройдёте вдоль торговых прилавков, пестрящих фруктами, овощами и свежими домашними изделиями. А ещё увидите неимоверное количество рыбы и моллюсков, узнаете их названия и способы приготовления. Кроме того, мы расскажем, какой хлеб предпочитают португальцы, каковы секреты изготовления местных сыров и что означает таинственное слово «petiscos».
Изобильный рыбный ресторан
От теории мы перейдём к практике — и отправимся в один из местных ресторанов. За фиксированную умеренную стоимость вы сможете съесть столько рыбы, каракатиц и кальмаров, сколько осилите. Также к ним подадут салат, картофель в мундире и закуски. Наш обед, как у истинных португальцев, будет сопровождаться бурными разговорами. На застольной беседе мы расскажем не только о секретах гастрономии, но и о культуре питания местного населения.
Кафе с десертами и винодельня
После плотного обеда мы прогуляемся по колоритным городским улицам и заглянем в уютное кафе с португальскими десертами. В завершение, по желанию, отправимся в одну из старейших виноделен региона. Вы сможете познакомиться с её историей и продегустировать местные вина. Чтобы не заскучать в пути, мы расскажем о традиционных алкогольных напитках Португалии.
Организационные детали
- Мы встречаемся на вокзале Сетубала (автобусном или железнодорожном), куда вы добираетесь из Лиссабона самостоятельно. Можно приехать на автобусе с площади Испании или вокзала Ориенте — от 4,50 евро в одну сторону. Или на электричке со станций Arroios, Sete Rios, Campolide — 4,55 евро.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно: обед — 20 евро с человека, кофе с десертом — примерно 4-5 евро с человека
- Посещение винодельни по желанию — 10,50 евро с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзале в Сетубале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.