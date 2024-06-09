Криминальный Лиссабон (18+)

Пройти по преступной стороне города - для любителей dark tourism
Азулежу, уютные улочки и жёлтые трамваи? Только не на этой экскурсии! Я поклонник стиля тру-крайм, поэтому решила создать проект для тех, кого интересует тёмная сторона Лиссабона — леденящие душу истории о маньяках и убийцах, преступления на почве страсти, громкие ограбления. Об этом и многом другом расскажу во время прогулки по мрачному прошлому Лиссабона.
Криминальный Лиссабон (18+)
Криминальный Лиссабон (18+)
Криминальный Лиссабон (18+)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Rua Sao Paulo, где было совершено преступление в порыве страсти.
  • Praça do Comércio (площадь Коммерции), где были спрятаны улики одного злодеяния.
  • Rua das Flores — место резонансного ограбления квартиры известного врача.
  • И другие локации, хранящие память о неприглядном, но жутко интересном прошлом города.

Вы узнаете:

  • Кто был первым серийным убийцей Португалии.
  • Почему все уверены в личности знаменитого душегуба с акведука, хотя он сам никогда не признался в преступлениях.
  • Какая книга опередила на 8 лет серию реальных злодеяний.
  • Как наказали убийцу собственной матери.

Кому подойдёт экскурсия

  • Эта экскурсия для тех, кому нравится стиль тру-крайм.
  • Не рекомендую чувствительным людям, так как речь пойдёт о жестоких преступлениях.
  • Только для лиц 18+.

во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€33
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро Cais do Sodré
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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