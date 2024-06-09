Азулежу, уютные улочки и жёлтые трамваи? Только не на этой экскурсии! Я поклонник стиля тру-крайм, поэтому решила создать проект для тех, кого интересует тёмная сторона Лиссабона — леденящие душу истории о маньяках и убийцах, преступления на почве страсти, громкие ограбления. Об этом и многом другом расскажу во время прогулки по мрачному прошлому Лиссабона.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Rua Sao Paulo, где было совершено преступление в порыве страсти.
- Praça do Comércio (площадь Коммерции), где были спрятаны улики одного злодеяния.
- Rua das Flores — место резонансного ограбления квартиры известного врача.
- И другие локации, хранящие память о неприглядном, но жутко интересном прошлом города.
Вы узнаете:
- Кто был первым серийным убийцей Португалии.
- Почему все уверены в личности знаменитого душегуба с акведука, хотя он сам никогда не признался в преступлениях.
- Какая книга опередила на 8 лет серию реальных злодеяний.
- Как наказали убийцу собственной матери.
Кому подойдёт экскурсия
- Эта экскурсия для тех, кому нравится стиль тру-крайм.
- Не рекомендую чувствительным людям, так как речь пойдёт о жестоких преступлениях.
- Только для лиц 18+.
во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро Cais do Sodré
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 730 туристов
Меня зовут Елена, я русскоязычный гид в Португалии. Живу в этой замечательной стране уже 18 лет и всё больше и больше влюбляюсь в неё. С вами я буду делиться этойЗадать вопрос
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