1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
40€32 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180€153 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
€27 за человека
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
26€24 за человека
Индивидуальная
3 часа
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€280 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
105€95 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
€67 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€92 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: историческое путешествие по районам Байша, Шиаду и Алфама
Проведите день, исследуя уникальные районы Лиссабона, и узнайте секреты города от местного гида. Вас ждут впечатляющие виды и неповторимые вкусы
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичный Лиссабон: живая история в сердце португальской столицы
Познакомьтесь с настоящим Лиссабоном, где каждый уголок хранит истории о великих открытиях и простой жизни местных жителей
Начало: На площади Россио
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€80 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начало: У Кафедрального собора
Расписание: во вторник в 10:15
11 июня в 10:15
18 июня в 10:15
€60 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Алфама - душа Лиссабона
Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Начало: У Arco de rua Augosto
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Прокатиться по закоулкам Алфамы и Шиаду в поисках символов города и его лучших ракурсов
Начало: В районе Алфама
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSalome5 июня 2024Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
- ААлександр1 июня 2024Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
- ААлександр31 мая 2024Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
- ВВладислав29 мая 2024Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- JJanna28 мая 2024Спасибо большое Юле за чудесную экскурсию. Очень информативно,интересно,динамично! И сама Юля очень обаятельная!
- ААнастасия26 мая 2024Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
- ААнна26 мая 2024Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
- ААнгелина24 мая 2024Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
- ООльга23 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Алфама»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Алфама" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 24 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1842 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 35 экскурсий на 2024 год по теме «Алфама», 1842 ⭐ отзыва, цены от €24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август