Экскурсии по Алфаме

Найдено 35 экскурсий в категории «Алфама» в Лиссабоне на русском языке, цены от €24, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Прекрасный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
102 отзыва
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Разгадать Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
120 за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
4032 за человека
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
По Лиссабону на тук-туке
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180153 за всё до 6 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
27 за человека
Такой разный Лиссабон
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
365 отзывов
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
2624 за человека
Жизнь старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
По семи холмам Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
280 за всё до 8 чел.
Лиссабон: город солнца и улыбок
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
10595 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
67 за всё до 4 чел.
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
92 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Лиссабон - знакомство c городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: историческое путешествие по районам Байша, Шиаду и Алфама
Проведите день, исследуя уникальные районы Лиссабона, и узнайте секреты города от местного гида. Вас ждут впечатляющие виды и неповторимые вкусы
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 140 за всё до 6 чел.
Дух районов старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 3 чел.
Прогулка по средневековой Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Аутентичный Лиссабон: побывать в настоящем сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Аутентичный Лиссабон: живая история в сердце португальской столицы
Познакомьтесь с настоящим Лиссабоном, где каждый уголок хранит истории о великих открытиях и простой жизни местных жителей
Начало: На площади Россио
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
80 за всё до 5 чел.
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начало: У Кафедрального собора
Расписание: во вторник в 10:15
11 июня в 10:15
18 июня в 10:15
60 за человека
Лиссабон, который влюбляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 2 чел.
Алфама - душа Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Алфама - душа Лиссабона
Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Начало: У Arco de rua Augosto
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Прокатиться по закоулкам Алфамы и Шиаду в поисках символов города и его лучших ракурсов
Начало: В районе Алфама
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    5 июня 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
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  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
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    лифте и наслушался интереснейших историй про Лиссабон. От средних веков до наших дней, для каждой эпохи у Юлии есть множество рассказов, которые слушаешь, открыв рот. Люди Лиссабона и сам город стали мне роднее после похода по городу с Юлией.

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
  • В
    Владислав
    29 мая 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
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    со страной. Татьяна живет здесь уже больше 20 лет и у нее отличные знания не только основных достопримечательностей, но и социальном и культурном устройстве этой страны. В начале мы погуляли по разным районом Лиссабона, о которых Татьяна нам подробно рассказывала. Побывали в монастыре, где лежат мощи Васко да Гамма, попробовали их знаменитый десерт, история которого как раз связана с монахами этого монастыря. Потом поехали в загородную резиденцию португальских королей Синтру. Там Татьяна нам провела очень подробную экскурсию по дворцу. Далее мы двинулись к концу европейского континента мысу Рока. Татьяна любезно предложила нам куртки на месте, но мы отказались (и зря 😆). Там очень ветрено, поэтому не повторяйте нашей ошибки). В завершении нашей поездки мы ехали вдоль побережья Атлантического океана, проезжая португальские курортные города. Ужинали мы в отличном местечке с португальской кухней, которое Татьяна нам порекомендовала)

    Татьяна-супер гид!Татьяна-супер гид!
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • J
    Janna
    28 мая 2024
    Такой разный Лиссабон
    Спасибо большое Юле за чудесную экскурсию. Очень информативно,интересно,динамично! И сама Юля очень обаятельная!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
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    без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман без поднятий вверх👍🏼. Денис познакомил нас с интересными фактами истории и современности, которые мы бы вряд ли узнали просто ходя по городу. Денису удалось окунуть нас в историю города, чтобы мы при этом не устали от дат и имён 🙂 Отдельное спасибо за рекомендацию зайти и попробовать pastel de Nata именно в Pastelaria Santo António 😍 Их вкус действительно отличается (например от Castro. Было хорошо немного отдохнуть там на втором этаже во второй половине экскурсии. Само место также очень атмосферное. Денис, спасибо за приятное время!

    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и былоДенис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
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    год). Взрослые смогли отдохнуть, Анаит буквально отобрала детей и заменила няню)) старшая была в восторге, все было интересно и понятно. Мне кажется, мы посмотрели весь город, но не сильно устали потому что Анаит знает все лифты и секретные ходы:) настоятельно рекомендую! Мы пожалели, что не поехали с ней еще и в Синтру! Успехов ❤️

    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
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    и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время и на машине. Татьяна очень интересно, увлекательно рассказывает, видно. что любит этот город и готова поделиться с нами всем, что знает, еще и виртуозно водит машину на таких узких улочках центра Лиссабона. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Алфама»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
  2. Истории старого Лиссабона
  3. Прекрасный Лиссабон
  4. Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
  5. Разгадать Лиссабон за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Алфама" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 24 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1842 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 35 экскурсий на 2024 год по теме «Алфама», 1842 ⭐ отзыва, цены от €24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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