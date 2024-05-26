Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона

Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
За яркой обёрткой Лиссабон скрывает и светлые, и тёмные страницы истории. Предлагаю вам разобраться в них на моей прогулке — и составить полное впечатление о городе.

Вы исследуете исторический центр, полюбуетесь видами, познакомитесь с культурой, жизнью и гастрономией Португалии, сориентируетесь в городе — и притом не устанете, ведь это самый «плоский» маршрут Лиссабона!
5
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Насыщенная прогулка по центру

За 3 часа мы обойдём 3 района — Байшу, Мурарию и Алфаму: так вы увидите знаковые достопримечательности и совершите путешествие сквозь эпохи Португалии. В нашем маршруте:

  • Площади: на Праса-да-Фигейра начнём экскурсию, на площади Росиу (Педру IV) поговорим про независимость Бразилии от Португальской империи.
  • Римские развалины и средневековые улочки (здесь получится представить, как люди жили в те времена)
  • Монастырь Святого Доминика и вокзал Росиу
  • Лифт Санта-Жушта: вы услышите о его особенностях, о других проектах автора лифта и других инженерных сооружениях Португалии.
  • Памятник святому Винсенту — покровителю Лиссабона
  • Мурал с историей города в виде ленты: на этом этапе маршрута он поможет уложить в голове богатую хронику.
  • Кафедральный собор и церковь Святого Антония
  • Набережная: здесь вспомним нобелевского лауреата из Португалии.
  • Площадь Коммерции, где завершится экскурсия. Откуда тут памятник слону и что символизирует величественная арка?

Смотровые площадки

По пути мы заглянем на две мирадору — Св. Лучии и Порто-де-Сол. Вы полюбуетесь открыточными видами, посмотрите на украшенную азулежу церковь Св. Лучии, мосты 25 апреля и Васко да Гама, статую Иисуса Христа и монастырь ду Карму.

Вы узнаете (это и многое другое):

  • Как Португалия стала богатейшей страной мира в 15 веке и как жители столицы отдали долг карме. Или ещё расплачиваются?
  • Кто правил Португалией: расскажу о трусливом короле, переехавшем из дворца в палатку; о короле-ребёнке, погубившем себя и весь двор; о других сумасбродных правителях.
  • Какие жуткие события португальцы не любят вспоминать.
  • Какие европейские и восточные традиции пришли из Португалии.
  • Для чего на самом деле используется плитка азулежу.
  • Где в Лиссабоне снимали голливудские фильмы и какая звезда живёт в квартале пенсионеров и мигрантов.

Прочувствовать дух Лиссабона

Историю мы разбавим душевными моментами. Я проведу вас к старинной аутентичной мастерской азулежу, покажу фотографии колоритных лиссабонцев и старые прачечные, расскажу про феномен фаду — португальского романса. И конечно, вы попробуете вкуснейшие паштел-де-ната (по единственному надёжному рейтингу — моему) и ликёр жинжинья.

Организационные детали

  • Это прогулка с погружением в историю Лиссабона и Португалии, но я всегда готов направить свой рассказ по вашим интересам
  • Дополнительные расходы по желанию: ликёр жинжинья — 1€, пирожное паштел-де-ната — 1€

в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€32
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Фигейра
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
26 мая 2024
Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман
читать дальше

без поднятий вверх👍🏼. Денис познакомил нас с интересными фактами истории и современности, которые мы бы вряд ли узнали просто ходя по городу. Денису удалось окунуть нас в историю города, чтобы мы при этом не устали от дат и имён 🙂

Отдельное спасибо за рекомендацию зайти и попробовать
pastel de Nata именно в
Pastelaria Santo António 😍 Их вкус действительно отличается (например от Castro. Было хорошо немного отдохнуть там на втором этаже во второй половине экскурсии. Само место также очень атмосферное.

Денис, спасибо за приятное время!

Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и былоДенис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было
В
20 мая 2024
Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли
Д
17 мая 2024
Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
В
17 мая 2024
Денис может и не самый опытный экскурсовод, но экскурсия была содержательная, маршрут интересный, а доп. материалы (распечатанные) хорошо дополняли рассказ. Желаю не останавливаться на изученном, это даст больше уверенности. Спасибо.
Е
16 мая 2024
Денис прекрасно провел экскурсию. Всё подробно рассказал про историю, про современные тенденции Португалии. Мы посетили много интересных мест, включая смотровые площадки. Легко, увлекательно и с изюминкой. Благодарим. Будем советовать этого гида
Е
16 мая 2024
Очень понравилось! Особенно маленькая группа и погружение в историю. Было достаточно приватно по ощущениям. Хотя была мини-группа, ощущалась как индивидуальная. Для ознакомительной экскурсии идеальна. Ставлю 10 из 10.
Екатерина
13 мая 2024
Спасибо большое Денису за экскурсию по Лиссабону, он знает так много всего и так детально, что я потом на протяжении путешествия удивляла португальцев тем, что я знаю их историю лучше,
читать дальше

чем португальцы 😁 а ещё это идеальный маршрут не сильно напрягая ноги пройти основные районы, для меня было прекрасно для знакомства с городом. Рекомендую тем, кому интересно узнать культуру и историю Португалии, гуляя по улицам Лиссабона

Наталья
26 апр 2024
Денис, спасибо большое за экскурсию! Было познавательно, красиво, интересно! И отдельное спасибо за удобный структурированный список классных мест 😍
Денис, спасибо большое за экскурсию! Было познавательно, красиво, интересно! И отдельное спасибо за удобный структурированный список классных мест 😍Денис, спасибо большое за экскурсию! Было познавательно, красиво, интересно! И отдельное спасибо за удобный структурированный список классных мест 😍
Lari
7 апр 2024
Потрясающая экскурсия, время пролетело не заметно
Денис- интересный и эрудированный гид, что сейчас редкость. Познакомил не только с Португалией, но немного и с Англией, Испанией и Россией.
Много интересных историй, архитектуры и рассказов про местных) обязательно попробуйте все сладости, которые советует Денис, а также секретную Жинжинью… ммм- как будто побывала у бабушки, правда португальской.
Экскурсия 10/10. Как будто провела время со старым другом.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеПлощадь КоммерцииПопулярные местаПлощадь РоссиуАлфамаАвторские

Похожие экскурсии из Лиссабона

От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:00
340 за всё до 4 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лиссабоне
ХорошоТам