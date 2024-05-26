За яркой обёрткой Лиссабон скрывает и светлые, и тёмные страницы истории. Предлагаю вам разобраться в них на моей прогулке — и составить полное впечатление о городе.
Вы исследуете исторический центр, полюбуетесь видами, познакомитесь с культурой, жизнью и гастрономией Португалии, сориентируетесь в городе — и притом не устанете, ведь это самый «плоский» маршрут Лиссабона!
Вы исследуете исторический центр, полюбуетесь видами, познакомитесь с культурой, жизнью и гастрономией Португалии, сориентируетесь в городе — и притом не устанете, ведь это самый «плоский» маршрут Лиссабона!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Насыщенная прогулка по центру
За 3 часа мы обойдём 3 района — Байшу, Мурарию и Алфаму: так вы увидите знаковые достопримечательности и совершите путешествие сквозь эпохи Португалии. В нашем маршруте:
- Площади: на Праса-да-Фигейра начнём экскурсию, на площади Росиу (Педру IV) поговорим про независимость Бразилии от Португальской империи.
- Римские развалины и средневековые улочки (здесь получится представить, как люди жили в те времена)
- Монастырь Святого Доминика и вокзал Росиу
- Лифт Санта-Жушта: вы услышите о его особенностях, о других проектах автора лифта и других инженерных сооружениях Португалии.
- Памятник святому Винсенту — покровителю Лиссабона
- Мурал с историей города в виде ленты: на этом этапе маршрута он поможет уложить в голове богатую хронику.
- Кафедральный собор и церковь Святого Антония
- Набережная: здесь вспомним нобелевского лауреата из Португалии.
- Площадь Коммерции, где завершится экскурсия. Откуда тут памятник слону и что символизирует величественная арка?
Смотровые площадки
По пути мы заглянем на две мирадору — Св. Лучии и Порто-де-Сол. Вы полюбуетесь открыточными видами, посмотрите на украшенную азулежу церковь Св. Лучии, мосты 25 апреля и Васко да Гама, статую Иисуса Христа и монастырь ду Карму.
Вы узнаете (это и многое другое):
- Как Португалия стала богатейшей страной мира в 15 веке и как жители столицы отдали долг карме. Или ещё расплачиваются?
- Кто правил Португалией: расскажу о трусливом короле, переехавшем из дворца в палатку; о короле-ребёнке, погубившем себя и весь двор; о других сумасбродных правителях.
- Какие жуткие события португальцы не любят вспоминать.
- Какие европейские и восточные традиции пришли из Португалии.
- Для чего на самом деле используется плитка азулежу.
- Где в Лиссабоне снимали голливудские фильмы и какая звезда живёт в квартале пенсионеров и мигрантов.
Прочувствовать дух Лиссабона
Историю мы разбавим душевными моментами. Я проведу вас к старинной аутентичной мастерской азулежу, покажу фотографии колоритных лиссабонцев и старые прачечные, расскажу про феномен фаду — португальского романса. И конечно, вы попробуете вкуснейшие паштел-де-ната (по единственному надёжному рейтингу — моему) и ликёр жинжинья.
Организационные детали
- Это прогулка с погружением в историю Лиссабона и Португалии, но я всегда готов направить свой рассказ по вашим интересам
- Дополнительные расходы по желанию: ликёр жинжинья — 1€, пирожное паштел-де-ната — 1€
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Фигейра
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 35 туристов
Привет путникам на краю света! Я Денис — историк, путешественник, житель и фанат Лиссабона. Я разработал авторский прогулочный маршрут, отразив в нём свою страсть к истории и любовь к этому городу. Этой прогулки будет достаточно, чтобы составить полное впечатление о столице Португалии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
26 мая 2024
Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман
В
Виктория
20 мая 2024
Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
Д
Дмитрий
17 мая 2024
Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
В
Виталий
17 мая 2024
Денис может и не самый опытный экскурсовод, но экскурсия была содержательная, маршрут интересный, а доп. материалы (распечатанные) хорошо дополняли рассказ. Желаю не останавливаться на изученном, это даст больше уверенности. Спасибо.
Е
Елена
16 мая 2024
Денис прекрасно провел экскурсию. Всё подробно рассказал про историю, про современные тенденции Португалии. Мы посетили много интересных мест, включая смотровые площадки. Легко, увлекательно и с изюминкой. Благодарим. Будем советовать этого гида
Е
Елена
16 мая 2024
Очень понравилось! Особенно маленькая группа и погружение в историю. Было достаточно приватно по ощущениям. Хотя была мини-группа, ощущалась как индивидуальная. Для ознакомительной экскурсии идеальна. Ставлю 10 из 10.
Екатерина
13 мая 2024
Спасибо большое Денису за экскурсию по Лиссабону, он знает так много всего и так детально, что я потом на протяжении путешествия удивляла португальцев тем, что я знаю их историю лучше,
Наталья
26 апр 2024
Денис, спасибо большое за экскурсию! Было познавательно, красиво, интересно! И отдельное спасибо за удобный структурированный список классных мест 😍
Lari
7 апр 2024
Потрясающая экскурсия, время пролетело не заметно
Денис- интересный и эрудированный гид, что сейчас редкость. Познакомил не только с Португалией, но немного и с Англией, Испанией и Россией.
Много интересных историй, архитектуры и рассказов про местных) обязательно попробуйте все сладости, которые советует Денис, а также секретную Жинжинью… ммм- как будто побывала у бабушки, правда португальской.
Экскурсия 10/10. Как будто провела время со старым другом.
Денис- интересный и эрудированный гид, что сейчас редкость. Познакомил не только с Португалией, но немного и с Англией, Испанией и Россией.
Много интересных историй, архитектуры и рассказов про местных) обязательно попробуйте все сладости, которые советует Денис, а также секретную Жинжинью… ммм- как будто побывала у бабушки, правда португальской.
Экскурсия 10/10. Как будто провела время со старым другом.
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