За яркой обёрткой Лиссабон скрывает и светлые, и тёмные страницы истории. Предлагаю вам разобраться в них на моей прогулке — и составить полное впечатление о городе. Вы исследуете исторический центр, полюбуетесь видами, познакомитесь с культурой, жизнью и гастрономией Португалии, сориентируетесь в городе — и притом не устанете, ведь это самый «плоский» маршрут Лиссабона!

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Насыщенная прогулка по центру

За 3 часа мы обойдём 3 района — Байшу, Мурарию и Алфаму: так вы увидите знаковые достопримечательности и совершите путешествие сквозь эпохи Португалии. В нашем маршруте:

Площади: на Праса-да-Фигейра начнём экскурсию, на площади Росиу (Педру IV) поговорим про независимость Бразилии от Португальской империи.

Римские развалины и средневековые улочки (здесь получится представить, как люди жили в те времена)

Монастырь Святого Доминика и вокзал Росиу

Лифт Санта-Жушта: вы услышите о его особенностях, о других проектах автора лифта и других инженерных сооружениях Португалии.

Памятник святому Винсенту — покровителю Лиссабона

Мурал с историей города в виде ленты: на этом этапе маршрута он поможет уложить в голове богатую хронику.

Кафедральный собор и церковь Святого Антония

Набережная: здесь вспомним нобелевского лауреата из Португалии.

Площадь Коммерции, где завершится экскурсия. Откуда тут памятник слону и что символизирует величественная арка?

Смотровые площадки

По пути мы заглянем на две мирадору — Св. Лучии и Порто-де-Сол. Вы полюбуетесь открыточными видами, посмотрите на украшенную азулежу церковь Св. Лучии, мосты 25 апреля и Васко да Гама, статую Иисуса Христа и монастырь ду Карму.

Вы узнаете (это и многое другое):

Как Португалия стала богатейшей страной мира в 15 веке и как жители столицы отдали долг карме. Или ещё расплачиваются?

Кто правил Португалией: расскажу о трусливом короле, переехавшем из дворца в палатку; о короле-ребёнке, погубившем себя и весь двор; о других сумасбродных правителях.

Какие жуткие события португальцы не любят вспоминать.

Какие европейские и восточные традиции пришли из Португалии.

Для чего на самом деле используется плитка азулежу.

Где в Лиссабоне снимали голливудские фильмы и какая звезда живёт в квартале пенсионеров и мигрантов.

Прочувствовать дух Лиссабона

Историю мы разбавим душевными моментами. Я проведу вас к старинной аутентичной мастерской азулежу, покажу фотографии колоритных лиссабонцев и старые прачечные, расскажу про феномен фаду — португальского романса. И конечно, вы попробуете вкуснейшие паштел-де-ната (по единственному надёжному рейтингу — моему) и ликёр жинжинья.

Организационные детали