Лиссабон, Синтра и Мыс Рока: однодневная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетите сказочную Синтру и вдохните свежий воздух на Мысе Рока. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления
Эта индивидуальная экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Лиссабон и его окрестности за один день.

Начните с прогулки по Авенида да Либердаде, насладитесь площадями Россиу и Рестаурадореш, затем отправляйтесь в Синтру, чтобы увидеть Национальный дворец.

Завершите день на Мысе Рока, самой западной точке Европы, и исследуйте исторический район Белен с его знаменитыми памятниками
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть главные достопримечательности за один день
  • 🏰 Посещение Национального дворца в Синтре
  • 🌊 Прогулка по Мысу Рока, самой западной точке Европы
  • 🏛️ Исследование исторического района Белен
  • 🚶‍♂️ Прогулка по знаменитым площадям Лиссабона
Что можно увидеть

  • Авенида да Либердаде
  • Площадь Россиу
  • Национальный дворец в Синтре
  • Мыс Рока
  • Монастырь Жеронимуш

Описание экскурсии

Экскурсия начинается со знакомства с главной артерией города – Авенида да Либердаде, которая поистине является самым сердцем столицы Португалии, а также, как в зеркале, отражает ее деловой образ, изящество, модные тенденции. Площадь Россиу – несомненно, одна из самых красивых площадей Лиссабона, его живая книга. Она помнит и словно рассказывает нам историю королевских семей, часто останавливавшихся здесь, чтобы насладиться спектаклем в городском театре. Затем едем в «жемчужину» Португалии, город художников и поэтов, резиденцию португальских королей, которая расположена на высоте 350 м. над уровнем моря среди парков с экзотическими деревьями. Это город Синтра. Вы услышите много легенд о нем и посетите с гидом главный Национальный дворец, который хранит самую лучшую коллекцию изразцов в Европе. Пообедаем мы на «краю земли» – так называли древние самую западную точку Европы. Вас ждет незабываемая прогулка по Мысу Рока, где при желании можно получить Сертификат о посещении этого знакового места. После отправимся исследовать знаменитый район Белен, созданный в честь триумфа великих португальских путешественников королем Мануэлом I в XVI веке. Вы увидите монастырь Жеронимуш – шедевр резного камня, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, в церкви которого находятся могилы членов королевкой семьи Мануэла I и выдающихся сынов Португалии Луиса Камоэнса и Васко де Гама. Также вы увидите башню Св. Висента, символа города Лиссабона.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
K
Kuanysh
24 июл 2025
Отличная экскурсия. Очень рекомендуем Елену, профессионал своего дела!
Н
Наталья
9 апр 2025

Входит в следующие категории Лиссабона

