Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта индивидуальная экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Лиссабон и его окрестности за один день.



Начните с прогулки по Авенида да Либердаде, насладитесь площадями Россиу и Рестаурадореш, затем отправляйтесь в Синтру, чтобы увидеть Национальный дворец.



Завершите день на Мысе Рока, самой западной точке Европы, и исследуйте исторический район Белен с его знаменитыми памятниками 5 2 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Уникальная возможность увидеть главные достопримечательности за один день

🏰 Посещение Национального дворца в Синтре

🌊 Прогулка по Мысу Рока, самой западной точке Европы

🏛️ Исследование исторического района Белен

🚶‍♂️ Прогулка по знаменитым площадям Лиссабона

Elena Ваш гид в Лиссабоне Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек Когда По договоренности €290 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Авенида да Либердаде

Площадь Россиу

Национальный дворец в Синтре

Мыс Рока

Монастырь Жеронимуш

Описание экскурсии Экскурсия начинается со знакомства с главной артерией города – Авенида да Либердаде, которая поистине является самым сердцем столицы Португалии, а также, как в зеркале, отражает ее деловой образ, изящество, модные тенденции. Площадь Россиу – несомненно, одна из самых красивых площадей Лиссабона, его живая книга. Она помнит и словно рассказывает нам историю королевских семей, часто останавливавшихся здесь, чтобы насладиться спектаклем в городском театре. Затем едем в «жемчужину» Португалии, город художников и поэтов, резиденцию португальских королей, которая расположена на высоте 350 м. над уровнем моря среди парков с экзотическими деревьями. Это город Синтра. Вы услышите много легенд о нем и посетите с гидом главный Национальный дворец, который хранит самую лучшую коллекцию изразцов в Европе. Пообедаем мы на «краю земли» – так называли древние самую западную точку Европы. Вас ждет незабываемая прогулка по Мысу Рока, где при желании можно получить Сертификат о посещении этого знакового места. После отправимся исследовать знаменитый район Белен, созданный в честь триумфа великих португальских путешественников королем Мануэлом I в XVI веке. Вы увидите монастырь Жеронимуш – шедевр резного камня, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, в церкви которого находятся могилы членов королевкой семьи Мануэла I и выдающихся сынов Португалии Луиса Камоэнса и Васко де Гама. Также вы увидите башню Св. Висента, символа города Лиссабона.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Авенида да Либердаде

Площадь Рестаурадореш

Площадь Россиу

Город Синтра

Национальный дворец

Мыс Рока

Западный район Лиссабона Белен

Монастырь Жеронимуш

Башня Св. Висента Что включено Услуги гида

Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.