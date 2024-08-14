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деталей было поразительно, и она сумела оживить прошлое через захватывающие рассказы. Помимо основных достопримечательностей Елена провела нам еще гастротур😂 - мы смогли попробовать уникальное Португальское пиво, знаменитый вишнёвый ликёр, и самый вкусный Pastel de nata в Лиссабоне. Я настоятельно рекомендую Елену как гида, который сделает ваше путешествие особенным и познавательным и вкусным ☺️