4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий14 августа 2024Отлично провели время и узнали очень много о Лиссабоне и окрестностях. Елена скорректировала программу под наши пожелания и возможности и получилась по-настоящему индивидуальная экскурсия. Благодарю за Ваш труд!
- ЮЮрий5 августа 2024Познавательная экскурсия и знающий, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую.
- SSofiia26 июня 2024Елена провела увлекательную историческую экскурсию по Лиссабону, которая позволила глубже понять историю и культуру этого удивительного города. Её знание исторических
- LLipstein30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
- ММарк19 ноября 2023Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
- AAleks3 июня 2023Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
- ЕЕлена23 апреля 2023Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Площадь Реставраторов»
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