Площадь Реставраторов – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Реставраторов» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Пешая
44 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Пешая
На трамвае
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    14 августа 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Отлично провели время и узнали очень много о Лиссабоне и окрестностях. Елена скорректировала программу под наши пожелания и возможности и получилась по-настоящему индивидуальная экскурсия. Благодарю за Ваш труд!
  • Ю
    Юрий
    5 августа 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Познавательная экскурсия и знающий, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую.
  • S
    Sofiia
    26 июня 2024
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Елена провела увлекательную историческую экскурсию по Лиссабону, которая позволила глубже понять историю и культуру этого удивительного города. Её знание исторических
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    деталей было поразительно, и она сумела оживить прошлое через захватывающие рассказы. Помимо основных достопримечательностей Елена провела нам еще гастротур😂 - мы смогли попробовать уникальное Португальское пиво, знаменитый вишнёвый ликёр, и самый вкусный Pastel de nata в Лиссабоне. Я настоятельно рекомендую Елену как гида, который сделает ваше путешествие особенным и познавательным и вкусным ☺️

  • L
    Lipstein
    30 апреля 2024
    Мифы и легенды Лиссабона
    Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
  • М
    Марк
    19 ноября 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
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    Саму экскурсию Ольга провела увлекательно и профессионально, очень комфортно находится в ее обществе, так что наша пешеходная ознакомительная экскурсия в шесть часов пролетела незаметно. Рекомендую этого гида!

  • A
    Aleks
    3 июня 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
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    подача материала. Нам понравился маршрут, который включал как исторические места так и раскрытие гастрономических изысков столицы Португалии. Маршрут был интересен и разнообразен. Всем рекомендуем этого квалифицированного гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Площадь Реставраторов»

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  3. Мифы и легенды Лиссабона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Набережная
  7. Музей Карет
  8. Старый город
  9. Площадь Реставраторов
  10. Площадь Россио
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Площадь Реставраторов" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 160. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Реставраторов», 49 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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