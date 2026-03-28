Живописные холмы, покрытые густым лесом, королевские дворцы и экстравагантные виллы с дивными садами: вы убедитесь, что Синтра — особенный уголок Португалии. Здесь мы посетим знаменитое поместье Кинта да Регалейра с изящным дворцом и роскошным парком, окутанными тайнами. Прогуляемся по многоярусному парку и поговорим о философии, мифологии, литературе и эзотерике. А также вас ждёт неповторимый дворец Пена, который входит в список 7 чудес португальской архитектуры. Замок перенесёт вас в прошлое: кажется, ещё вчера королева в одной из комнат наслаждалась чаем, в кабинете над картинами работал король, а в обеденном зале — собирались гости. А еще дворец окружен парком с коллекцией экзотических растений, где так приятно и интересно прогуляться.
Проехать по кромке Атлантики
По пути вы промчитесь по атлантическому побережью вдоль пляжей Ривьеры — не забудьте присмотреть живописное местечко, в котором вам захочется провести один из дней отпуска. Мы остановимся в нескольких впечатляющих точках, чтобы устроить фотостопы и вдохновиться контрастами океана. Вы насладитесь панорамой курортного города Кашкаиш, услышите старинные легенды у арочной скалы Пасть Дьявола, а на серферском пляже Гиншу ощутите всю мощь и силу Атлантики.
На краю света на закате солнца
Путешествие вдоль португальской Атлантики будет неполным без мыса Рока — самой западной точки континента. Оказавшись здесь, c отвесных скал полюбуетесь океаном и ощутите атмосферу края света. Всё это на закате солнца. А также здесь вас ждёт маленький гастрономический сюрприз.
Организационные детали
Время начала нашей экскурсии и очерёдность посещения мест может меняться — подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики. Осмотреть дворец внутри можно по желанию, для этого нужно приобрести дополнительный билет — 20 евро/чел.
Вход во дворец возможен только по предварительному бронированию. Каждые пол часа, по забронированному времени, заходит 300 человек. Мы отказались от посещение комнат дворца на групповых поездках, так как это создаёт дискомфорт. Но, если вы бы хотели посетить комнаты и увидеть интерьеры — напишите мне, пожалуйста.
На данный момент, по причинам от нас независящим, мы едем на мыс Рока в дневное время. Если вам важно приехать на мыс Рока на закате, напишите мне, пожалуйста.
Наши гиды помогут купить билеты в Синтре без очередей
На мысе Рока часто бывает сильный ветер — захватите с собой ветровку
Экскурсия насыщенная. У нас не будет времени для полноценного обеда, ведь в Португалии он длится 1,5-2 часа. Но мы сможем перекусить в Синтре.
Если с вами ребёнок и необходимо детское кресло, напишите, пожалуйста, мне об этом заранее
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе; экскурсии по всему маршруту (посещение дворцов с экскурсоводом); гастрономический сюрприз на мысе Рока
Не входят в стоимость билеты во дворцы (оплачиваются по желанию): входной билет в усадьбу Регалейра — 12 евро, входной билет во дворец Пена — 10 евро (скидки детям и людям старше 65 лет)
Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики. Для посещения комнат (по желанию) нужно приобрести дополнительный билет — 20 евро.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Avenida Liberdade 29
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4191 туриста
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают читать дальшеуменьшить
понять и почувствовать страну по-настоящему. Работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий команды ручаюсь как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 203 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Жанна
Потрясающий тур! Программа очень насыщенная и очень впечатляющая. Такое впечатление, что это был не один день, а минимум два. Мы посмотрели усадьбу Ригалейро, дворец Пена, побывали в Кашкайше и, конечно, читать дальшеуменьшить
впечатляющий мыс Рока. Программа составлена идеально. Поездка на удобном минивене. С нами была Наталья, замечательный гид, грамотная речь, отличная подача материала и просто душевный милый человек. У нас был форс-мажор, спустило колесо и мы потеряли немного времени в пути, но, как говорится, все к лучшему, потому что на мысе Рока мы увидели потрясающий закат солнца. Очень довольны экскурсией и очень рекомендуем. Спасибо организаторам за такой чудесный потрясающий опыт.
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Ирина
Чудесная экскурсия, так много узнали, еще больше увидели- очень насыщенная программа! Организовано прекрасно, никаких проблем - получили огромное удовольствие! От души рекомендую, точно не пожалеете!
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Dan
Александр грамотный гид и энтузиаст своего дела. Провел нас по всем местам обещанным в описании и рассказал про много чего ещё. Он не жалел своего времени, не торопил нас. Для читать дальшеуменьшить
идущих следом советую проголосовать за ресторанчик куда Александр может завезти, получится больше и дешевле чем индивидуальное меню. Персональная нота для Александра, я бы хотел услышать более уважительный и позитивный обзор масонов которые внесли колоссальный вклад в развитие Португалии.
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Светлана
Великолепная и очень насыщенная экскурсия от команды Юлии. Незабываемые впечатления и атмосфера, отлично спланированный маршрут, удобный транспорт и подача информации. Спасибо за этот день в Синтре и на Мысе рока🤍
+1
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E
Elvira
У нас был гид Александр. Прошло все супер. Даже не ожидала, что столько увидим всего. Была с пожилой мамой и огромное спасибо гиду и всей группе, что с нами считались. Советую эту эксурсию и хорошая организация. Спасибо!!! 🙂
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А
Александр
Неплохое однодневное путешествие за адекватные деньги
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