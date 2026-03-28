В этой увлекательной поездке соединились волнующие панорамы Атлантического океана и курортного городка Кашкаиш, яркие краски дворцов Синтры. Вы проедете вдоль красивейших пляжей Лиссабонской Ривьеры, услышите, как бушует стихия в Пасти Дьявола, проникнете во владения португальских монархов.

Описание экскурсии

Масонский замок и дворец Пена в Синтре

Живописные холмы, покрытые густым лесом, королевские дворцы и экстравагантные виллы с дивными садами: вы убедитесь, что Синтра — особенный уголок Португалии. Здесь мы посетим знаменитое поместье Кинта да Регалейра с изящным дворцом и роскошным парком, окутанными тайнами. Прогуляемся по многоярусному парку и поговорим о философии, мифологии, литературе и эзотерике. А также вас ждёт неповторимый дворец Пена, который входит в список 7 чудес португальской архитектуры. Замок перенесёт вас в прошлое: кажется, ещё вчера королева в одной из комнат наслаждалась чаем, в кабинете над картинами работал король, а в обеденном зале — собирались гости. А еще дворец окружен парком с коллекцией экзотических растений, где так приятно и интересно прогуляться.

Проехать по кромке Атлантики

По пути вы промчитесь по атлантическому побережью вдоль пляжей Ривьеры — не забудьте присмотреть живописное местечко, в котором вам захочется провести один из дней отпуска. Мы остановимся в нескольких впечатляющих точках, чтобы устроить фотостопы и вдохновиться контрастами океана. Вы насладитесь панорамой курортного города Кашкаиш, услышите старинные легенды у арочной скалы Пасть Дьявола, а на серферском пляже Гиншу ощутите всю мощь и силу Атлантики.

На краю света на закате солнца

Путешествие вдоль португальской Атлантики будет неполным без мыса Рока — самой западной точки континента. Оказавшись здесь, c отвесных скал полюбуетесь океаном и ощутите атмосферу края света. Всё это на закате солнца. А также здесь вас ждёт маленький гастрономический сюрприз.

Организационные детали

Время начала нашей экскурсии и очерёдность посещения мест может меняться — подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики. Осмотреть дворец внутри можно по желанию, для этого нужно приобрести дополнительный билет — 20 евро/чел.

Вход во дворец возможен только по предварительному бронированию. Каждые пол часа, по забронированному времени, заходит 300 человек. Мы отказались от посещение комнат дворца на групповых поездках, так как это создаёт дискомфорт. Но, если вы бы хотели посетить комнаты и увидеть интерьеры — напишите мне, пожалуйста.

На данный момент, по причинам от нас независящим, мы едем на мыс Рока в дневное время. Если вам важно приехать на мыс Рока на закате, напишите мне, пожалуйста.

Наши гиды помогут купить билеты в Синтре без очередей

На мысе Рока часто бывает сильный ветер — захватите с собой ветровку

Экскурсия насыщенная. У нас не будет времени для полноценного обеда, ведь в Португалии он длится 1,5-2 часа. Но мы сможем перекусить в Синтре.

Если с вами ребёнок и необходимо детское кресло, напишите, пожалуйста, мне об этом заранее

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет