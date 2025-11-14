Мои заказы

На север от Лиссабона: легенды, любовь и волны Атлантики

Погулять в городе невест, узнать, зачем женщины носят по 7 юбок, и увидеть рождение гигантских волн
Пять локаций — пять настроений. Эта поездка откроет вам многогранность Португалии.

Вы увидите, как в Назаре рождаются гигантские волны, услышите трогательную любовную историю в монастыре Алкубаса, погуляете в средневековом городке Обидуше и встретитесь с Атлантикой на скалистых побережьях Пенише и Болеала.
На север от Лиссабона: легенды, любовь и волны Атлантики© Алексей
На север от Лиссабона: легенды, любовь и волны Атлантики© Алексей
На север от Лиссабона: легенды, любовь и волны Атлантики© Алексей

Описание экскурсии

Старинный готический монастырь Алкубаса — 40 мин
Мы осмотрим первый готический монастырь Португалии — строгий и изящный одновременно. Пройдём по залам, где звучит тишина веков, и остановимся у саркофагов Педру I и Инеш де Каштру. Мы расскажем историю их трагической любви. Вы увидите саркофаги влюблённых — расположенные так, чтобы в вечности их взоры встретились.

Суровая мощь природы у берегов Назаре — 30 мин
Вы подниметесь на смотровую площадку Ситио, откуда откроется захватывающий вид на Атлантику. Увидите место, где рождаются самые большие волны в мире. Узнаете, как подводный каньон у побережья Назаре усиливает волны и почему именно сюда приезжают сёрферы со всего мира. А ещё — почему женщины Назаре до сих пор носят юбки в семь слоёв.

При желании зайдём на обед в рыбный ресторанчик, чтобы попробовать свежайшие дары моря.

Обидуш — подарок средневековой королеве — 1 час
Мы погуляем по атмосферным улочкам города невест, полюбуемся белыми домиками с синими и жёлтыми окантовками. Вы услышите о фестивале шоколада и средневековом празднике, во время которого город оживает в духе рыцарства. А ещё здесь вы попробуете знаменитую жинжинью в шоколадных рюмках — устоять невозможно! Да и зачем.

Живописный и ветреный полуостров Болеал — 30 мин
Культовое место сёрферов с дикими пляжами среди скал.

Пенише — 30 мин
Завершим день в старинном рыбацком городке, где скалы драматично встречают океан. Пройдём вдоль крепостных стен и заглянем в бухты, откуда когда-то отправлялись корабли. Если позволит время — встретим один из самых кинематографичных закатов у побережья.

Продолжительность переездов на маршруте:
Лиссабон—Алкубаса — 1:20
Алкубаса—Назаре — 30 мин
Назаре—Обидуш — 30 мин
Обидуш—Болеал — 30 мин
Болеал—Пенише — 20 мин
Пенише—Лиссабон — 1:20

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes. По запросу предоставим детское кресло или бустер. Также в машине есть питьевая вода, влажные и сухие салфетки и зонты на случай дождя
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются обед и дегустация жиньжиньи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 31 туриста
Оlá! Добро пожаловать в Португалию, родину портвейна, великих путешественников и Криштиану Роналду! Меня зовут Алексей и мы с командой с удовольствием покажем вам достоинства этой удивительной страны, в которую хочется
возвращаться снова и снова! Наша цель - не только раскрыть для вас красоту Португалии, но и сделать это максимально комфортным образом. Ваши искренние эмоции и восторг - лучшие комплименты для наших стараний!

