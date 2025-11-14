Пять локаций — пять настроений. Эта поездка откроет вам многогранность Португалии. Вы увидите, как в Назаре рождаются гигантские волны, услышите трогательную любовную историю в монастыре Алкубаса, погуляете в средневековом городке Обидуше и встретитесь с Атлантикой на скалистых побережьях Пенише и Болеала.

Описание экскурсии

Старинный готический монастырь Алкубаса — 40 мин

Мы осмотрим первый готический монастырь Португалии — строгий и изящный одновременно. Пройдём по залам, где звучит тишина веков, и остановимся у саркофагов Педру I и Инеш де Каштру. Мы расскажем историю их трагической любви. Вы увидите саркофаги влюблённых — расположенные так, чтобы в вечности их взоры встретились.

Суровая мощь природы у берегов Назаре — 30 мин

Вы подниметесь на смотровую площадку Ситио, откуда откроется захватывающий вид на Атлантику. Увидите место, где рождаются самые большие волны в мире. Узнаете, как подводный каньон у побережья Назаре усиливает волны и почему именно сюда приезжают сёрферы со всего мира. А ещё — почему женщины Назаре до сих пор носят юбки в семь слоёв.

При желании зайдём на обед в рыбный ресторанчик, чтобы попробовать свежайшие дары моря.

Обидуш — подарок средневековой королеве — 1 час

Мы погуляем по атмосферным улочкам города невест, полюбуемся белыми домиками с синими и жёлтыми окантовками. Вы услышите о фестивале шоколада и средневековом празднике, во время которого город оживает в духе рыцарства. А ещё здесь вы попробуете знаменитую жинжинью в шоколадных рюмках — устоять невозможно! Да и зачем.

Живописный и ветреный полуостров Болеал — 30 мин

Культовое место сёрферов с дикими пляжами среди скал.

Пенише — 30 мин

Завершим день в старинном рыбацком городке, где скалы драматично встречают океан. Пройдём вдоль крепостных стен и заглянем в бухты, откуда когда-то отправлялись корабли. Если позволит время — встретим один из самых кинематографичных закатов у побережья.

Продолжительность переездов на маршруте:

Лиссабон—Алкубаса — 1:20

Алкубаса—Назаре — 30 мин

Назаре—Обидуш — 30 мин

Обидуш—Болеал — 30 мин

Болеал—Пенише — 20 мин

Пенише—Лиссабон — 1:20

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Mercedes. По запросу предоставим детское кресло или бустер. Также в машине есть питьевая вода, влажные и сухие салфетки и зонты на случай дождя

Дополнительно (по желанию) оплачиваются обед и дегустация жиньжиньи